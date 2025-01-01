На ферме в США нашли более 150 самодельных бомб, химикаты и взрывчатые вещества. Владелец обвиняется в экстремизме и хранении оружия, а его радикальные взгляды вызвали серьезные опасения у прокуратуры.

На одной из ферм в США нашли больше 150 самодельных бомб. Это крупнейшая находка такого рода в истории ФБР.

Как сообщает CBS, обыск прошел на ферме Брэдли Спаффорда. Причиной стала его задержка по подозрению в хранении незарегистрированного оружия. В ходе проверки полиция наткнулась на гараж, забитый взрывными устройствами кустарного производства.

Некоторые бомбы были помечены как «смертельные» — намек на их мощь и серьезность. Взрывчатка нашлась даже в спальне, аккуратно уложенная в рюкзак.

Особое внимание привлекла банка с гексаметилентрипероксиддиамином. Это крайне нестабильное вещество, способное взрываться от любого чиха: трение, удар или перепад температуры могут спровоцировать взрыв.

Самое удивительное — банка лежала в морозилке среди продуктов. На ней красовались надписи «опасно» и «не трогать». При этом доступ к этой мини-бомбе имели члены семьи Спаффорда.

Началось все с доноса соседа. Он рассказал полиции, что Спаффорд странно себя ведет: потерял три пальца в результате неудачного эксперимента с взрывчаткой, но продолжает свои опасные игры.

Более того, мужчина регулярно стрелял по портретам Джо Байдена. После покушения на Дональда Трампа он заявил, что надеется на «меткий выстрел» по Камале Харрис. Такие слова вызвали серьезные подозрения в его экстремистских наклонностях.

Прокуроры уверены: Брэдли Спаффорд — реальная угроза. Его радикальные заявления, самодельные бомбы и доступ к опасной химии ставят под удар безопасность окружающих.

Адвокаты возражают: у их подзащитного нет криминального прошлого, он не замечен в зависимостях и психических отклонениях. По их словам, это просто «трудолюбивый семьянин», а доказательств прямых угроз или планов атак нет.