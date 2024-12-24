Франция представила четвёртое за год правительство во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Новый кабинет столкнулся с давлением как со стороны ультраправых, так и левых сил, а его формирование сопровождалось политическими манёврами и компромиссами.

Елисейский дворец представил новый состав правительства во главе с премьер-министром Франсуа Байру. Четвёртый кабинет министров за год — Франция, кажется, живёт в режиме политической турбулентности. Генеральный секретарь президентской канцелярии Алексис Колер объявил состав нового кабинета 23 декабря.

Себастьен Лекорню остаётся на посту министра обороны, а Жан-Ноэль Барро продолжит возглавлять Министерство иностранных дел. Экономикой займётся Эрик Ломбард, прежде руководивший Фондом депозитов и консигнаций. Экс-премьер Элизабет Борн теперь будет курировать образование.

В новом кабинете 34 министра. Однако официальное представление совпало с днём траура по жертвам циклона на острове Майотта. Несмотря на тяжёлый момент, Франсуа Байру настоял на оглашении состава до Рождества — процесс и так затянулся из-за бесконечных консультаций и компромиссов.

Предыдущее правительство во главе с республиканцем Мишелем Барнье рухнуло 4 декабря. Недоверие со стороны оппозиции — как ультралевых, так и ультраправых — стал финальным этапом. Впервые за 60 лет французский кабинет министров был отправлен в отставку парламентом.

Корни кризиса лежат в июльских парламентских выборах, после которых ни одна партия не смогла взять большинство. Национальное собрание раскололось на три крупных фракции, а правительство Барнье погрязло в бесконечных уступках и сделках с оппозиционерами.

Теперь и Франсуа Байру балансирует на тонкой грани — угроза нового вотума недоверия нависает с обоих сторон политического спектра.

Газета Le Monde отмечает, что позиции Байру пошатнулись ещё до официального объявления правительства. Попытка включить в состав Ксавье Бертрана, главу Совета региона О-де-Франс и давнего оппонента Марин Ле Пен, вызвала резкий протест ультраправых из "Национального объединения". Ле Пен пригрозила внести вотум недоверия, и Байру пришлось отказаться от кандидатуры Бертрана.

Чтобы смягчить левую оппозицию, Байру предложил пересмотреть спорную пенсионную реформу. Но Социалистическая партия в письме от 20 декабря заявила, что премьер-министр не проявил готовности к реальным переменам и лишь продолжает политику своего предшественника.