С 1 января 2025 года транзит российского газа через Украину будет прекращён. Решение связано с отказом продлевать договор. Ситуация создаёт новые препятствия для Европы, которая вынуждена искать альтернативные маршруты поставок.

Транзит российского газа через Украину завершится 1 января 2025 года в 7:00 по местному времени. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде.

Украина твердо дала понять, что продлевать соглашение с Россией не намерена. Президент Владимир Зеленский исключил возможность переговоров о продлении. Российский лидер Владимир Путин также заявил, что Москва не заинтересована в продолжении транзита, сделав ставку на альтернативные маршруты.

Решение Киева и Москвы напрямую касается Европейского союза. В Брюсселе подчеркнули, что не рассчитывают на продление контракта, однако в декабре ключевые энергетические компании Центральной Европы подписали декларацию в поддержку сохранения транзита через Украину.

Россия готова использовать газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в качестве основных каналов поставок в Европу. Тем временем Украина рассматривает возможность транспортировки газа из Азербайджана и Казахстана при наличии необходимой логистики и заключении контрактов.

Ключевой инициативой для обеспечения стабильных поставок станет создание Восточно-Европейского газового хаба. Украина и Польша уже работают над этим проектом, который должен снизить зависимость от российского газа и диверсифицировать источники топлива.

В ближайшие месяцы энергокомпании и правительства будут обсуждать создание новых маршрутов и объектов хранения газа.