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Краткий разбор эффективности технологии nVidia Reflex на примере видеокарты GTX 1080

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Полезные материалы:





Терминология (немного копипаста)

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Что такое задержка сквозной системы? Давайте на минутку углубимся и определим некоторые термины, которые более точны, чем «задержка ввода».

Периферийная задержка: время, необходимое устройству ввода для обработки механического ввода и отправки этих событий ввода на ПК.

Задержка игры: время, необходимое центральному процессору для обработки ввода или изменений в мире и отправки нового кадра на графический процессор для рендеринга.

Задержка рендеринга: время с момента, когда кадр попадает в очередь на рендеринг, до момента, когда графический процессор полностью рендерит кадр.

Задержка ПК: время, необходимое кадру для прохождения через ПК. Сюда входит как задержка игры, так и задержка рендеринга.

Задержка отображения: время, необходимое дисплею для отображения нового изображения после того, как графический процессор завершил рендеринг кадра.

Задержка системы: время, охватывающее все сквозное измерение — от начала задержки периферии до окончания задержки дисплея.

Это определения высокого уровня, которые затушевывают некоторые детали, хотя они дают нам отличную основу для эффективного общения о задержке. Мы также более подробно рассмотрим каждый из этапов далее в статье, так что если вы хотите получить больше технических подробностей, перейдите к расширенному разделу.

Еще одна наглядная диаграмма:

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Хватит воды, кому интересно или сами знают или сами прочитают.

Что замерялось ? Avg PC Latency. То есть, как это называют в народе — инпут-лаг или задержка ввода, но за минусом задержек мышки и монитора естественно (для этого требуется LDAT или самодельные устройства).

Чем измерялось? Утилитой FrameView: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/frameview/

Утилита использует PresentMon и была многократно проверена различными ресурсами, включая использование железных инструментов для измерения инпут-лага вроде LDAT и подобных оному. Утилита работает на всех видеокартах всех производителей.

При запуске бенчмарка FrameView собирается и сохраняется более 40 метрик с использованием различных методов, включая PresentMon — инструмент с открытым исходным кодом, который отслеживает события производительности в Windows. Интегрируя эти низкоуровневые сборщики данных с FrameView, теперь любой может использовать его одним нажатием клавиши бенчмаркинга.





Конфигурация системы:

Процессор: 7950X3D в режиме 7800X3D, c отключенным CCD1 на уровне BIOS, оставлены активными только 8 ядер с 3D кэшем. Процессор был разогнан до 5.4 GHz;

Охлаждение: СЖО, водоблок Optimus Foundation, радиатор MO-RA3 420 Pro;

Память: 32 Gb DDR5-6200;

Материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene;

Видеокарта: GTX 1080 — ASUS ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS. В разгоне до 2100 MHz по ядру и 1526 MHz по памяти.













Результаты, Reflex вкл. Vs Reflex выкл.:

1) Counter Strike 2:

2) Atomic Heart:





3) Cyberpunk 2077:





4) Diablo IV:





5) The First Descendant:





Снижение PC Latency (задержка ввода минус мышь и монитор) благодаря nVidia Reflex составило:

1) Counter Strike 2: -56%;

2) Atomic Heart: x2.26 раза;

3) Cyberpunk 2077: 78%;

4) Diablo IV: x2.3 раза;

5) The First Descendant: x2.41 раза.







