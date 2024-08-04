nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
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Краткий разбор эффективности технологии nVidia Reflex на примере видеокарты GTX 1080
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Полезные материалы:
- Что такое nVidia Reflex: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/reflex/ .
- Список игр c поддержкой nVidia Reflex: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/reflex/supported-products/ .
- Представляем NVIDIA Reflex: оптимизируйте и измеряйте задержку в соревновательных играх.
- Как уменьшить задержку — руководство по уменьшению задержки системы.
Терминология (немного копипаста)
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Что такое задержка сквозной системы? Давайте на минутку углубимся и определим некоторые термины, которые более точны, чем «задержка ввода».
- Периферийная задержка: время, необходимое устройству ввода для обработки механического ввода и отправки этих событий ввода на ПК.
- Задержка игры: время, необходимое центральному процессору для обработки ввода или изменений в мире и отправки нового кадра на графический процессор для рендеринга.
- Задержка рендеринга: время с момента, когда кадр попадает в очередь на рендеринг, до момента, когда графический процессор полностью рендерит кадр.
- Задержка ПК: время, необходимое кадру для прохождения через ПК. Сюда входит как задержка игры, так и задержка рендеринга.
- Задержка отображения: время, необходимое дисплею для отображения нового изображения после того, как графический процессор завершил рендеринг кадра.
- Задержка системы: время, охватывающее все сквозное измерение — от начала задержки периферии до окончания задержки дисплея.
Это определения высокого уровня, которые затушевывают некоторые детали, хотя они дают нам отличную основу для эффективного общения о задержке. Мы также более подробно рассмотрим каждый из этапов далее в статье, так что если вы хотите получить больше технических подробностей, перейдите к расширенному разделу.
Еще одна наглядная диаграмма:
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Хватит воды, кому интересно или сами знают или сами прочитают.
Что замерялось ? Avg PC Latency. То есть, как это называют в народе — инпут-лаг или задержка ввода, но за минусом задержек мышки и монитора естественно (для этого требуется LDAT или самодельные устройства).
Чем измерялось? Утилитой FrameView: https://www.nvidia.com/en-us/geforce/technologies/frameview/
Утилита использует PresentMon и была многократно проверена различными ресурсами, включая использование железных инструментов для измерения инпут-лага вроде LDAT и подобных оному. Утилита работает на всех видеокартах всех производителей.
При запуске бенчмарка FrameView собирается и сохраняется более 40 метрик с использованием различных методов, включая PresentMon — инструмент с открытым исходным кодом, который отслеживает события производительности в Windows. Интегрируя эти низкоуровневые сборщики данных с FrameView, теперь любой может использовать его одним нажатием клавиши бенчмаркинга.
Конфигурация системы:
- Процессор: 7950X3D в режиме 7800X3D, c отключенным CCD1 на уровне BIOS, оставлены активными только 8 ядер с 3D кэшем. Процессор был разогнан до 5.4 GHz;
- Охлаждение: СЖО, водоблок Optimus Foundation, радиатор MO-RA3 420 Pro;
- Память: 32 Gb DDR5-6200;
- Материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene;
- Видеокарта: GTX 1080 — ASUS ROG-STRIX-GTX1080-O8G-11GBPS. В разгоне до 2100 MHz по ядру и 1526 MHz по памяти.
Результаты, Reflex вкл. Vs Reflex выкл.:
1) Counter Strike 2:
2) Atomic Heart:
3) Cyberpunk 2077:
4) Diablo IV:
5) The First Descendant:
Снижение PC Latency (задержка ввода минус мышь и монитор) благодаря nVidia Reflex составило:
1) Counter Strike 2: -56%;
2) Atomic Heart: x2.26 раза;
3) Cyberpunk 2077: 78%;
4) Diablo IV: x2.3 раза;
5) The First Descendant: x2.41 раза.
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