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Большая весенняя распродажа легального ПО – лицензионный Windows 11 Pro стоит всего $10.45

Отличная возможность получить полностью лицензионный ключ по выгодной стоимости на первой весенней распродаже 2023 года
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Технологии вокруг нас развиваются стремительно, а казавшиеся нереальными задачи решаются за считанные минуты. Ну а наиболее перспективным направлением остаётся искусственный интеллект. ChatGPT уже называют очередной вехой на пути к созданию полноценного ИИ, ну а сегодня все эти возможности можно получить запустив операционную систему Windows и поисковик Bing в браузере Edge. Нейросеть неплохо справляется с ответами на сложные вопросы, а в будущем ожидается ещё больше невероятных открытий. Вот только лицензионное программное обеспечения стоит дорого, а значит многим приходится пользоваться пиратским ПО. Ну а там вас ждёт рулетка, ведь в интернете достаточно мошенников, распространяющих вредоносные объекты. В итоге ваши личные данные и даже деньги могут быть украдены, а всё это вполне реально. Если вы устали от рисков, то сегодня мы расскажем вам о новой акции магазина Keysoff, в рамках которой доступны самые востребованные операционный системы и офисное программное обеспечение Microsoft по выгодным ценам. Например, Windows 11 Pro стоит от 10.45 доллара, тогда как полноценную Office 2021 Pro вы можете получить за 26.25 доллара. Представители Keysoff отмечают, что закупают только лицензионное программное обеспечение у крупных компаний, которые распродают излишки. Это значит, что эксперты магазина знают происхождение каждого ключа, а на все продукты распространяется полная гарантия и возврат в случае любых непредвиденных ситуаций. Техническая поддержка Keysoff работает в режиме 24/7, а жители любых стран и регионов могут задать вопрос оператору, получив полноценную консультацию специалиста.

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  • Для начала рассмотрим наиболее популярные предложения. Оптимальным решением для тех, кто ещё не обновил свой компьютер, может стать Windows 10 Professional. Вы можете выбрать между 64-битной или 32-битной версией, а стоит ОС всего 7.35 доллара. 
  • Предыдущая операционная система считается универсальной и отлично подходит для дома и офиса, а вот Windows 10 Home больше подойдёт школьникам. Основные функции ничем не отличаются от Windows 10 Professional, но есть также расширенный родительский контроль, что позволит защитить неокрепший ум во время работы в интернете. За 7.25 доллара доступна версия CD-KEY. Главное отличие подобного ключа от ОЕМ-версии заключается в том, что вы можете переустановить его на другой компьютер, активировав без звонка в службу поддержки. 
  • Windows 11 Pro в формате CD-KEY оценивается в 10.45 доллара. Помните о том, что не все компьютеры поддерживают новую операционную систему. Если вы сомневаетесь, обязательно пройдите проверку на сайте Microsoft, поскольку потребуется процессор с материнской платой, выпущенные в 2018 году и новее. 
  • Windows 11 Home является прямым продолжением настольной ОС прошлого поколения и несёт некоторые улучшения, предлагая более новую операционную систему с расширенным сроком официальной поддержки. Стоит ОС 10.25 доллара.
  • Создать полноценное рабочее место без офисного приложения просто невозможно. Office 2021 Professional Plus стоит всего 26.25 доллара и предлагает все самые новые и востребованные функции в одном пакете.
  • Купив Office 2019 Professional Plus, вы можете сэкономить пару долларов, ведь цена пакета равняется 24.25 доллара. При этом основные функции здесь остались без изменений, а значит программа подойдёт для большинства пользователей.
  • Ну а максимальная экономия достигается путём покупки Office 2016 Professional Plus. Если вы собираете компьютер для школьника или студента, то можете смело брать именно эту версию, поскольку даже имеющегося в наличии функционала окажется достаточно. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Professional 7.35 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Home CD-KEY  7.25 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Professional CD-Key 10.45 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Home 10.25 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Office 2021 Professional Plus  26.25 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus  24.25 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Professional Plus 20.25 Перейти в магазин KeysOff 

Пакеты Windows + Office

  • Огромным спросом пользуются так называемые пакеты, включающие офисное ПО и операционную систему. Давайте разберём наиболее востребованные предложения, позволяющие сэкономить немного денег. Например, Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus стоит всего 29.99 доллара и предлагает разумный баланс между самым актуальным офисным пакетом и современной ОС. 
  • Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus позволит немного сэкономить, при этом не окажет негативного влияния на работоспособность вашего компьютера. Здесь вы найдёте актуальную версию операционной системы и один из самых продаваемых офисных пакетов. Стоит всё это 27.99 доллара.
  • В случае, если вам требуются самые новые версии указанных выше программ, то остаётся обратить внимание на пакет Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus. Цена не самая демократичная – 32.99 доллара, но всё же дешевле, если бы вы покупали всё это по отдельности. 
  • Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus подходит тем, кто хочет опробовать самую новую операционную систему, но хотел бы немного сэкономить и обойдётся вам в 30.99 доллара. 
  • Иногда требуется сразу несколько ключей для ОС, ну а поскольку самая новая версия операционной системы требуется и подходит не всем, то всегда остаётся возможность сэкономить, купив 2 лицензии Windows 10 Professional за 12.45 доллара. Выходит, что один ключ обойдётся вам в 6.22 доллара.
  • Открываете малый офис? Берите сразу 5 ключей Windows 10 Professional. Общая стоимость пакета составит 34.18 доллара, а значит полноценная ОС ещё никогда не стоила так дёшево. 
  • Решили купить сразу два компьютера или ноутбука для своих детей? Ничего не остаётся как купить 2 ключа Windows 10 Home. Версия CD-KEY обойдётся вам в 12.41 доллара или 6.21 доллара за 1 ключ. 
  • Всё то же, но с более новой Windows 11 Professional (2 ключа) стоят 20.65 доллара или 10.32 доллара за 1 ключ.
  • Windows 11 Home прекрасно подходит для школьников, ну а куда деть сразу 2 ключа, вы решите сами. Помните о том, что ваш компьютер должен соответствовать минимальным требованиям для этой ОС. Ну а стоит такое удовольствие 20.48 долларов или 10.24 доллара за 1 ключ.
  • Сразу 2 ключа Office 2021 Pro Plus намного выгоднее, чем 1. Смотрите, стоит пакет 41.25 доллара, а один ключ 20.62 доллара. Если у вас есть знакомый, который планирует купить лицензионный офисный пакет, объединяйтесь с ним и получайте ощутимую выгоду. 
  • Ну и вы уже поняли, что 3 ключа окажутся ещё выгоднее, чем 2, а целых 5 и вовсе позволят неплохо сэкономить. Так, пакет на 3 лицензии обойдётся вам в 58.25 доллара или 19.41 доллара за 1 ключ, тогда как 5 ключей оцениваются в 69.25 доллара или 13.85 доллара за ключ.  
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus 29.99 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus 27.99 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus 32.99 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus 30.99 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional (32/64 Bit) (2 PC)  12.45 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional - 5 Keys  34.18 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Home CD-KEY (2 PC) 12.41 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 11 Professional - 2 keys  20.65 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Home - 2 keys 20.48 Перейти в магазин KeysOff
2 Office 2021 Pro Plus Keys Pack 41.25 Перейти в магазин KeysOff
3 Office 2021 Pro Plus Keys Pack 58.25 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus / 5 PCs 69.25 Перейти в магазин KeysOff

ПО со скидкой 50%

  • Некоторые продукты участвуют в дополнительных акциях, а значит вы можете купить их с 50% скидкой. Для этого обязательно укажите во время регистрации код купона SKK50. Windows 10 Enterprise 2019 LTSC стоит 9.14 доллара. Если вы уже опробовали эту версию ОС, то могли оценить её преимущества. 
  • Windows 10 Enterprise 2021 LTSC является прямым продолжением, улучшая работу пользователя и стоит 12.81 доллара. 
  • Microsoft Office 2021 Home and Business для компьютеров на базе macOS стоит внушительных 90.34 доллара. На самом деле это очень даже мало, ведь коробочная версия в разы дороже. 
  • Microsoft Project Professional 2021 пользуется меньшим спросом, но иногда без этого ПО никак не обойтись. Стоит программа 33.82 доллара. Больше информации. 
Продукт Код купона Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SKK50 9.14 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Enterprise 2021 LTSC SKK50 12.81 Перейти в магазин KeysOff
Microsoft Office 2021 Home and Business for Mac  SKK50 90.34 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Project Professional 2021 SKK50 33.82 Перейти в магазин KeysOff 

Утилиты для Windows

  • Многие пользователи полагают, что операционная система должна сама себя обслуживать и очищать от мусора. На самом деле иногда возникают ситуации, когда без умных утилит не обойтись, а в магазине Keysoff вы найдёте лучшие предложения со скидками. Advanced SystemCare 16 Pro – это одно из наиболее популярных приложений, способное навести порядок на вашем компьютере. ПО имеет простой интерфейс и позволяет проводить все манипуляции даже новичкам. Стоит утилита 20.49 доллара.
  • IObit Driver Booster 10 Pro понадобится вам в том случае, когда есть проблемы с упорядочиванием и поиском драйверов. Стоит программа всего 16.39 доллара, но позволяет легко обнаружить и устранить массу конфликтов в ОС.
  • Adguard не нуждается в представлении, поскольку предлагает мощнейший инструментарий для блокировки нежелательного рекламного контента в интернете. Данная версия подходит для следующих операционных систем: Windows, macOS, Android и iOS, а стоимость лицензии составляет 10.24 доллара.
  • Ashampoo Photo Commander 17 – это продвинутый инструмент для создания визуального контента. В наличии возможности для рисования обложек, работа с различными форматами, а всё это подано в простой и интуитивной форме. Стоимость утилиты составляет 10.21 доллара.
  • Ну а Ashampoo PDF Pro 3 умеет работать с файлами в формате PDF. Инструмент включает все необходимые команды и позволяет не только открывать, но и редактировать многие файлы, которые ранее были для вас заблокированы. Стоит ПО всего 16.99 доллара. Больше информации. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Advanced SystemCare 16 Pro  20.49 Перейти в магазин KeysOff
IObit Driver Booster 10 Pro 16.39 Перейти в магазин KeysOff 
Adguard for Windows/Mac/Android/iOS 10.24 Перейти в магазин KeysOff 
Ashampoo Photo Commander 17 10.21 Перейти в магазин KeysOff 
Ashampoo PDF Pro 3  16.99 Перейти в магазин KeysOff 

 

Утилиты для macOS

  • Ну а следующие несколько утилит подходят исключительно для операционной системы macOS. MacBooster 8 предлагается в пожизненной лицензии и позволит систематизировать данные в вашей ОС, а также навести в ней порядок всего за 10.24 доллара.
  • Доступны также сразу 3 ключа на Adguard. Срок пользования не ограничен, а стоит такое удовольствие всего 27.66 доллара.
  • Ну и нельзя обойти CleanMyMac X за 45.70 доллара. Пожалуй, это самый мощный инструмент для оптимизации операционной системы macOS из всех существующих на рынке. Правда и цена его не самая низкая. Больше информации. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
MacBooster 8 10.24 Перейти в магазин KeysOff
Adguard - 3 Devices 27.66 Перейти в магазин KeysOff 
CleanMyMac X 45.70 Перейти в магазин KeysOff 
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