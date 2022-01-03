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Лицензионная Windows 11 CD-KEY стоит всего 15 долларов на праздничной новогодней распродаже

Самое популярное программное обеспечение и операционные системы со скидкой до 90% в рамках большой новогодней распродажи
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В последние годы всё больше людей получили возможность работать удалённо. Но только с приходом коронавируса миллионы пользователей по всему миру были вынуждены оставаться дома, выполняя сложные задачи на домашних компьютерах. На этот момент далеко не у всех стояло достаточно мощное железо, поэтому в 2021 году продажи готовых сборок и отдельных комплектующих продемонстрировали рекордные показатели. Несмотря на то, что мир уже 2 года борется с опасным вирусом, до победы ещё далеко, а значит школьники, студенты и многие другие продолжат находиться на удалённом обучении или рабочих местах, выполняя свои обязанности при помощи компьютера.

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Всё это привело к резкому увеличению количества пиратского ПО, а значит миллионы пользователей постоянно подвергают опасности свою личную информацию, и рабочие конфиденциальные данные. Не говоря уже о доступе злоумышленников к аккаунтам и карточным счетам. Пожалуй, оптимальным решением может стать выбор недорогого легального программного обеспечения. Именно такое доступно в магазине KeysOff. В праздничные дни наши читатели могут купить самые популярные офисные программы и операционные системы по сверхнизким ценам, ведь ещё никогда Office 2021 не стоил 14.8 доллара при покупке пакета на 5 ключей.

  • В последнее время огромной популярностью пользуется Microsoft Office 2021 Pro Plus. Лицензионный пакет стоит всего 35.08 доллара, что позволяет надолго забыть о совместимости с документами и таблицами, ведь перед вами самая новая версия офисного пакета.
  • А вот и лидер продаж: 5 ключей Microsoft Office 2021 Pro Plus. Общая стоимость пакета составляет 74.02 доллара, а значит за один ключ придётся заплатить 14.80 доллара.
  •  Если вы уже потратили все деньги на новогодний салат, то можно сэкономить, купив Microsoft Office 2016 Professional Plus за 21.75 доллара. Отличное решение для бережливых, ведь данная версия включает все основные функции и обладает отличной совместимостью с любыми поддерживаемыми файлами.
  • А вот Microsoft Office 2019 Professional Plus – это самая настоящая золотая середина. Вы платите 28.93 доллара, получая длительную поддержку с выпуском обновлений безопасности и заплатками, экономя при этом 6 долларов. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2016 Professional Plus 21.75 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Professional Plus  28.93 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus  35.08 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2021 Professional Plus (5 ключей) 74.02 Перейти в магазин KeysOff 
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  • Бестселлер 2022 года – Windows 11 Professional. В данном случае вы покупаете полноценный CD-KEY, который можно переносить с компьютера на компьютер без дополнительных условий. Стоимость ключа составляет 15.60 доллара, но в данном случае вы сразу же становитесь обладателем последней версии настольной операционной системы производства Microsoft.
  • Для школьников лучше подойдёт Windows 11 Home. Этот полноценный  CD-KEY, ну а конечная цена немного дороже – 16.63 доллара.
  • Windows 10 Professional всё ещё актуальна и стоит 7.40 доллара. Купив сегодня данную версию ОС, вы получаете возможность обновиться до Windows 11 в ближайшие месяцы без лишних переплат.
  • 2 ключа Windows 10 Pro Professional обойдутся ещё дешевле в пересчёте на одну лицензию. Пакет востребован, ведь многие пользователи владеют и ноутбуком, и настольным компьютером, а в данном случае можно неплохо сэкономить, ведь 2 лицензии стоят 11.50 доллара.
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Professional CD-Key 15.60 Перейти в магазин KeysOff
Windows 11 Home CD-Key 16.63 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Professional 7.40 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional (на 2 ПК) 11.50 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 60%

  • Высоким спросом среди покупателей новых компьютеров и ноутбуков пользуются пакеты ОС + офисное ПО. Покупая сразу две лицензии, вы не только больше не вернётесь к пиратским версиям, но и сможете неплохо сэкономить. Все представленные ниже пакеты предлагаются со скидкой в 60%. Для активации скидки нужно ввести подарочный купон «SOLE60» во время оформления покупки. Обратите внимание: Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus стоят 34.38 доллара. Здесь все преимущества полноценной настольной ОС вместе с современным офисным ПО.
  • Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus подходит в том случае, если вы не торопитесь с обновлением ОС, но хотите получить самую новую офисную программу. В таком случае приготовьтесь платить 43.05 доллара.
  • А вот Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus для экономных. За какие-то 26.36 доллара вы окончательно отказываетесь от пиратства, что повышает безопасность вашего компьютера в разы.
  • Хотите самую новую ОС? Берём пакет Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus. Каких-то 41.41 доллара, и вам не придётся ждать, когда Microsoft решит начать рассылку обновлений на устаревшие ОС.
  • Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – это самый продвинутый пакет для энтузиастов, а также тех, кто привык покупать самое новое ПО. Логика здесь есть, ведь жизненный цикл у новой версии Office на пару лет дольше, чем у любой другой. Стоит такое удовольствие 51.49 доллара. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 34.38 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 43.05 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 10 Pro + Microsoft Office 2016 Professional Plus SOLE60 26.36 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2019 Professional Plus SOLE60 41.41 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Windows 11 Pro + Microsoft Office 2021 Professional Plus SOLE60 51.49 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 50%

  • В праздничные дни магазин KeysOff предлагает несколько популярных лотов со скидкой в 50%. Не забудьте ввести свой купон «SOLE50» в окошко при оформлении любого заказа. Лидером продаж здесь стала Windows 10 Home. За отличную возможность создать учебное пространство нужно заплатить 8.16 доллара. Совсем немного по сравнению с тем, сколько за подобную лицензию просят конкуренты.
  • Если вы решили купить сразу два компьютера, берите пару ключей Windows 10 Home. Это уникальная возможность сэкономить, не переплачивая слишком много за полноценные пакеты. Два ключа оценены в 13.57 доллара.   
  • Чувствуете необходимость в установке на свой компьютер Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – никаких проблем, ведь сегодня ключ стоит 9.13 долларов. И всё, никаких скрытых платежей и налогов.
  • Планируете разместить собственный сервер – в таком случае никаких компромиссов, ведь в наличии Windows Server 2019 Standard за 16.06 доллара. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Home SOLE50 8.16 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Home (2 ключа) SOLE50 13.57 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SOLE50 9.13 Перейти в магазин KeysOff 
Windows Server 2019 Standard SOLE50 16.06 Перейти в магазин KeysOff 

ПО со скидкой 60%

  • В отдельную категорию входят продукты со скидкой в 60%. Введите код «SOLE60» во время оформления, иначе придётся платить полную стоимость. Microsoft Office 2016 Pro Plus – отличный выбор по выгодной цене в 25.18 доллара.
  • Microsoft Office 2016 Home and Student не требует представления, ведь здесь всё самое необходимое для тех, кто получает знания в школе или в университете. Стоит лицензия 31.48 доллара. 
  • Хотите такой же пакет, но с более новой версией офиса? Берём Microsoft Office 2019 Home and Student за 32.79 доллара. Небольшая переплата полностью компенсируется открывшимися возможностями.
  • А вот ПО для macOS всегда стоило дорого. На версию Office 2019 Home and Business придётся потратить немалые 103.73 доллара. Выбор невелик, ведь бесплатные программы не способны заменить возможностей пакета от Microsoft.
  • Испытываете необходимость в Windows есть Office 2019 Home and Business? Покупайте такой ключ только в том случае, если осознаёте преимущества, которые он открывает перед пользователем. Стоит лицензия 45.10 доллара.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Microsoft Office 2016 Pro Plus SOLE60 25.18 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2016 Home and Student SOLE60 31.48 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Student SOLE60 32.79 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SOLE60 103.73 Перейти в магазин KeysOff 
Microsoft Office 2019 Home and Business (Windows) SOLE60 45.10 Перейти в магазин KeysOff

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  • Многие владельцы компьютеров на операционной системе macOS испытывают проблемы с самыми простыми функциями, доступными в Windows по нажатию одной клавиши. Следующие программы предлагаются со скидкой до 90% и берут на себя массу непривычных задач. Например, FilePane выполняет функции файлового менеджера и стоит каких-то 6.14 доллара. 
  • OmniPlayer – это прокачанный плеер с безграничными функциями. За такое чудо придётся отдать 10.24 доллара. 
  • Adguard не нуждается в представлении и подходит как для macOS, так и для Windows, Android и iOS.
  • Alfred 4 – позволяет автоматизировать многие команды и обладает массой функций, от продвинутого поиска, до мощного буфера обмена и пакетов для ускорения работы системы. Стоит данное ПО 35.86 доллара.
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