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Бессрочный ключ Windows 10 Pro стоит всего 1160 рублей на рождественской распродаже с 30% скидкой

Кроме нескольких популярных версий Windows 10 в продаже есть офисные приложения и даже новая Windows 11 всего за 20 долларов
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Впереди новогодние и рождественские праздники. Кто-то спешит за ёлкой, в то время как другие пытаются поймать наиболее выгодные скидки в интернете. Пожалуй, в наше время наиболее желанными остаются высокотехнологичные подарки: компьютеры и ноутбуки. Стоимость игровых решений намного превышает 1000 долларов, а любая возможность сэкономить позволит увеличить количество оперативной памяти, расширить накопитель или взять модель с более прокачанной видеокартой. Кажется, что сделать это почти невозможно, но на самом деле это не так, ведь в продаже есть компьютеры с лицензионной операционной системой Windows, а есть модели на Linux.

Если присмотреться, то первые оказываются на более чем 100 долларов дороже вторых, а значит мы попытаемся сэкономить именно на лицензионной версии операционной системой. Если вы решили, что речь идёт о пиратской копии с торрента, то сильно ошиблись, ведь там могут быть вирусы, скрытые майнеры и многое другое. Именно поэтому стоит обратиться на сайт Supercdk, где не только доступны полностью лицензионные ключи, но и активны новогодние и рождественские скидки. Прежде всего стоит запомнить название купона: «OCVIP». Это специальное предложение для читателей нашего сайта. Получается, что скидка на главной странице магазина Supercdk будет суммироваться с 30% дисконтом, а вы получите лицензионную Windows без переплат.

  • Windows 10 Pro. Перед нами самая популярная настольная операционная система. Встретить данную версию можно не только на домашних компьютерах, но и в офисах, и на рабочих местах крупных руководителей и владельцев известных компаний по всему миру. Windows 10 Pro содержит всё необходимое для безопасной работы, включая эффективный встроенный антивирус. Цена цифровой версии равняется 15.58 доллара или 1160 рублей.
  • Для студентов и школьников больше подойдёт Windows 10 Home. Здесь пользователя ждёт та же надёжная и стабильная операционная система, включающая продвинутые возможности родительского контроля. Данная ОС стоит 13.73 доллара или 1023 рубля, что позволяет не только создать оптимальное пространство для обучения, но и дополнительно сэкономить. Кроме того, при помощи бесплатного обновления в 2022 году можно перейти на новую Windows 11, которая содержит множество дополнительных функций, продлив период официальной поддержки ещё на 10 лет.
  •  Если уж мы заговорили о студентах и школьниках, то стоит помнить, что создать рабочее пространство без офисного приложения просто невозможно. Office 2019 Professional Plus включает всё необходимое для создания рефератов, курсовых и дипломных работ. А ведь есть ещё и презентации, и многие другие возможности, востребованные среди миллионов людей по всему миру. Стоимость офисного пакета составляет 44.95 доллара или 3350 рублей. 
  • Хочется получить самую новую версию офисного ПО? Ваш выбор Office 2021 Professional Plus. Из года в год Microsoft совершенствует популярную серию программ, поэтому не удивительно, что здесь вас ждут новые функции и возможности. Ко всему прочему Office 2021 Professional Plus стоит всего 48.72 доллара или 3630 рублей, что всего на 4 доллара дороже, чем версия от 2019 года.
  • Если уж зашла речь о покупке нового компьютера, то вам придётся не только купить операционную систему, но и офисное ПО. Куда проще и дешевле всё это взять в комплекте. Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus решает все проблемы большинства пользователей. Остаётся только скачать наиболее удобный проигрыватель, а всё остальное уже у вас есть: качественный антивирус, один из самых популярных и эффективных браузеров Microsoft Edge, поддержка десятков тысяч принтеров и любого другого оборудования, а также постоянная рассылка обновлений и драйверов. Конечная цена с учётом 30% скидки составит 52.65 доллара или 3831 рубль.
  • В последнее время набирает популярность Windows 11 Pro. Купив её за 20.45 доллара или 1524 рубля можно решить проблему ожидания бесплатного обновления, которое Microsoft обещает активировать в 2022 году. Придётся немного переплатить, но для нетерпеливых это самая лучшая возможность влиться в число первых пользователей новой операционной системы.
Название продукта  Количество ключей  Цена в долларах  Цена в рублях  Код купона  Ссылка
Windows 10 Pro 1 15.57 1160 OCVIP Ссылка
Windows 10 Home 1 13.73 1023 OCVIP Ссылка
Office 2019 Professional Plus 1 26.34 1963 OCVIP Ссылка
Office 2021  Professional Plus 1 44.95 3350 OCVIP Ссылка
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus 1 52.65 3831 OCVIP Ссылка
Windows 11 Pro 1 20.45 15.24 OCVIP Ссылка


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После перехода по ссылке вы можете увидеть, что цена существенно отличается от указанной нами. Важно помнить, что это цена для обычных покупателей, в то время как наши читатели могут сэкономить ещё 30%. Для этого нужно ввести код купона «OCVIP» во время оформления покупки. Магазин Supercdk продаёт исключительно лицензионные версии операционных систем и программного обеспечения. Купленная лицензия проходит верификацию во время обновления и отличается от дисковой только тем, что оказывается привязанной к вашему железу. Если решите купить новый компьютер – просто звоните в Microsoft. Оператор поможет перенести ОЕМ-лицензию на другой ПК.

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