Впереди новогодние и рождественские праздники. Кто-то спешит за ёлкой, в то время как другие пытаются поймать наиболее выгодные скидки в интернете. Пожалуй, в наше время наиболее желанными остаются высокотехнологичные подарки: компьютеры и ноутбуки. Стоимость игровых решений намного превышает 1000 долларов, а любая возможность сэкономить позволит увеличить количество оперативной памяти, расширить накопитель или взять модель с более прокачанной видеокартой. Кажется, что сделать это почти невозможно, но на самом деле это не так, ведь в продаже есть компьютеры с лицензионной операционной системой Windows, а есть модели на Linux.

Если присмотреться, то первые оказываются на более чем 100 долларов дороже вторых, а значит мы попытаемся сэкономить именно на лицензионной версии операционной системой. Если вы решили, что речь идёт о пиратской копии с торрента, то сильно ошиблись, ведь там могут быть вирусы, скрытые майнеры и многое другое. Именно поэтому стоит обратиться на сайт Supercdk, где не только доступны полностью лицензионные ключи, но и активны новогодние и рождественские скидки. Прежде всего стоит запомнить название купона: «OCVIP». Это специальное предложение для читателей нашего сайта. Получается, что скидка на главной странице магазина Supercdk будет суммироваться с 30% дисконтом, а вы получите лицензионную Windows без переплат.

Windows 10 Pro. Перед нами самая популярная настольная операционная система. Встретить данную версию можно не только на домашних компьютерах, но и в офисах, и на рабочих местах крупных руководителей и владельцев известных компаний по всему миру. Windows 10 Pro содержит всё необходимое для безопасной работы, включая эффективный встроенный антивирус. Цена цифровой версии равняется 15.58 доллара или 1160 рублей.

Перед нами самая популярная настольная операционная система. Встретить данную версию можно не только на домашних компьютерах, но и в офисах, и на рабочих местах крупных руководителей и владельцев известных компаний по всему миру. Windows 10 Pro содержит всё необходимое для безопасной работы, включая эффективный встроенный антивирус. Цена цифровой версии равняется 15.58 доллара или 1160 рублей. Для студентов и школьников больше подойдёт Windows 10 Home . Здесь пользователя ждёт та же надёжная и стабильная операционная система, включающая продвинутые возможности родительского контроля. Данная ОС стоит 13.73 доллара или 1023 рубля, что позволяет не только создать оптимальное пространство для обучения, но и дополнительно сэкономить. Кроме того, при помощи бесплатного обновления в 2022 году можно перейти на новую Windows 11, которая содержит множество дополнительных функций, продлив период официальной поддержки ещё на 10 лет.

. Здесь пользователя ждёт та же надёжная и стабильная операционная система, включающая продвинутые возможности родительского контроля. Данная ОС стоит 13.73 доллара или 1023 рубля, что позволяет не только создать оптимальное пространство для обучения, но и дополнительно сэкономить. Кроме того, при помощи бесплатного обновления в 2022 году можно перейти на новую Windows 11, которая содержит множество дополнительных функций, продлив период официальной поддержки ещё на 10 лет. Если уж мы заговорили о студентах и школьниках, то стоит помнить, что создать рабочее пространство без офисного приложения просто невозможно. Office 2019 Professional Plus включает всё необходимое для создания рефератов, курсовых и дипломных работ. А ведь есть ещё и презентации, и многие другие возможности, востребованные среди миллионов людей по всему миру. Стоимость офисного пакета составляет 44.95 доллара или 3350 рублей.

включает всё необходимое для создания рефератов, курсовых и дипломных работ. А ведь есть ещё и презентации, и многие другие возможности, востребованные среди миллионов людей по всему миру. Стоимость офисного пакета составляет 44.95 доллара или 3350 рублей. Хочется получить самую новую версию офисного ПО? Ваш выбор Office 2021 Professional Plus . Из года в год Microsoft совершенствует популярную серию программ, поэтому не удивительно, что здесь вас ждут новые функции и возможности. Ко всему прочему Office 2021 Professional Plus стоит всего 48.72 доллара или 3630 рублей, что всего на 4 доллара дороже, чем версия от 2019 года.

. Из года в год Microsoft совершенствует популярную серию программ, поэтому не удивительно, что здесь вас ждут новые функции и возможности. Ко всему прочему Office 2021 Professional Plus стоит всего 48.72 доллара или 3630 рублей, что всего на 4 доллара дороже, чем версия от 2019 года. Если уж зашла речь о покупке нового компьютера, то вам придётся не только купить операционную систему, но и офисное ПО. Куда проще и дешевле всё это взять в комплекте. Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus решает все проблемы большинства пользователей. Остаётся только скачать наиболее удобный проигрыватель, а всё остальное уже у вас есть: качественный антивирус, один из самых популярных и эффективных браузеров Microsoft Edge, поддержка десятков тысяч принтеров и любого другого оборудования, а также постоянная рассылка обновлений и драйверов. Конечная цена с учётом 30% скидки составит 52.65 доллара или 3831 рубль.

решает все проблемы большинства пользователей. Остаётся только скачать наиболее удобный проигрыватель, а всё остальное уже у вас есть: качественный антивирус, один из самых популярных и эффективных браузеров Microsoft Edge, поддержка десятков тысяч принтеров и любого другого оборудования, а также постоянная рассылка обновлений и драйверов. Конечная цена с учётом 30% скидки составит 52.65 доллара или 3831 рубль. В последнее время набирает популярность Windows 11 Pro. Купив её за 20.45 доллара или 1524 рубля можно решить проблему ожидания бесплатного обновления, которое Microsoft обещает активировать в 2022 году. Придётся немного переплатить, но для нетерпеливых это самая лучшая возможность влиться в число первых пользователей новой операционной системы.

Название продукта Количество ключей Цена в долларах Цена в рублях Код купона Ссылка Windows 10 Pro 1 15.57 1160 OCVIP Ссылка Windows 10 Home 1 13.73 1023 OCVIP Ссылка Office 2019 Professional Plus 1 26.34 1963 OCVIP Ссылка Office 2021 Professional Plus 1 44.95 3350 OCVIP Ссылка Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus 1 52.65 3831 OCVIP Ссылка Windows 11 Pro 1 20.45 15.24 OCVIP Ссылка





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