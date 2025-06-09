Несколько дней назад стало известно о планах Министерства спорта России создать целую сеть фиджитал-центров в нескольких регионах страны. Речь идёт о набирающем популярность направлении, сочетающем не только традиционные виды состязаний, но и включающем виртуальные развлечения. Например, спортсмены участвуют в забеге на скорость по пересечённой местности, а после садятся за игровые компьютеры и пытаются победить соперников в одной или нескольких виртуальных игр. Описание, что называется, притянуто за уши, но логика примерно такая. По мнению экспертов, данное направление будет развиваться, а значит с годами трансформируется, формируя как реальную, так и виртуальную соревновательную базу.

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В данном случае нам это не важно, ведь куда интереснее тот факт, что Минспорта планирует потратить на создание указанных выше центров солидные деньги. Всего инвестируется порядка 500 миллионов рублей, часть из которых пойдёт на игровые компьютеры. Если вам интересны подробности, то переходите по ссылке, где всё это есть, ну а мы остановимся на том, какой ПК можно купить на выделенную сумму. Дело в том, что тендер проходит открыто, ну а игровой ПК с заявленными заранее характеристиками может стоить до 560 тысяч рублей. Всего закупят 283 машины, но из описания неясно, будет ли в комплект входить монитор. Исходим из того, что речь идёт о полном комплекте, поэтому соберём максимально подходящий по параметрам системный блок с монитором.

Начнём с процессора. Заявлен камень Intel Core i7 или Core i9, но разница в цене между ними не особенно большая. При этом Core i7-14700KF обеспечивает почти максимальную скорость в играх, проигрывая более мощным вариантам в синтетических тестах. Поскольку задача заключается в сборке игрового ПК, то выбранный камень можно назвать оптимальным. Он имеет крайне высокие тактовые частоты, поддаётся разгону, хотя и не пользуется бешеным спросом. Причина в том, что у AMD есть предложения лучше, ну а в целом у Intel в последнее время дела идут не очень хорошо. Именно по этой причине выбор синих кажется нам странным, но давайте всё же обойдёмся без споров с экспертами Минспорта. Core i7-14700KF идеально подходит для игровой сборки, ну а это именно то, что требуется (согласно техническому заданию). Только вдумайтесь, у него целых 20 ядер и 28 потоков, а тактовая частота равна 5.6 ГГц. При этом стоит такой камень всего 30 тысяч рублей.

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В требованиях сказано, что материнская плата должна работать на сокете LGA1700 с чипсетом H770. Почему выбор пал именно на этот чипсет, сказать сложно. Если указанные выше эксперты хотели взять ПК под разгон, то нужен был другой чипсет. В случае же, если речь шла о попытке сэкономить, то можно было остановиться на чём-то попроще. Логику представителей Минспорта понять нелегко, ну а под указанные требования подходит ASUS PRIME H770-PLUS. Это очень серьёзная материнская плата, у которой есть поддержка скоростной оперативной памяти с тактовой частотой выше 7200 МГц. Она имеет все самые актуальные слоты и интерфейсы ввода/вывода, включая возможность установки сразу трёх твердотельных накопителей по каналу PCIe 4.0. Стоит такая плата не очень дорого, ну а в итоге идеально укладывается в техническое задание.

В требованиях сказано, что внутри системного блока должно быть 32 Гб оперативной памяти, но нет точного описания тактовых частот. А между прочим, это очень важная составляющая, напрямую оказывающая влияние на быстродействие компьютера. Жадничать не будем, но и ставить что-то заоблачное нет смысла. Обычно компьютеры, которые собираются по заказу большими партиями, имеют крайне медленную ОЗУ, а мы возьмём Kingston FURY Renegade, работающую на тактовой частоте 6400 МГц. При желании комплект можно разогнать, улучшив скоростные показатели компьютера за счёт настройки таймингов. Материнская плата всё это позволяет, а значит при необходимости потенциал для развития у ПК остаётся. Скорее всего, делать ничего подобного никто не будет, поэтому сложно сказать, зачем на системном блоке подобного уровня весь этот скрытый потенциал. Как и указано в требованиях, оперативная память у нас самого актуального поколения DDR5, ну а 32 Гб действительно достаточно для решения любых задач.

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А вот требования для твердотельного накопителя сильно удивляют. Так, в заявке указан SSD ёмкостью на 1 Тб, скорость которого не должна быть меньше 7400 МБ/с. Известно, что высокая скорость нужна в дата-центрах, где без быстрого доступа к файлам никак не обойтись. В игровом ПК этот показатель не играет никакой роли, а значит можно было обойтись бюджетным твердотельным накопителем, скоростные показатели которого равны 2500 МБ/с и выше. Выбора у нас нет, поэтому берём Samsung 990 PRO. Найти соответствующий SSD ёмкостью 1 Тб нам не удалось, поэтому поставим сразу 2 Тб. На самом деле количество свободного места в данном случае намного важнее скорости, что позволяет записать в память много игр, без обращения в интернет и к дисковым накопителям. Samsung 990 PRO обладает невероятной скоростью до 7450 МБ/с и ресурсом перезапиши 1200 TBW. Если вспомнить, что рядовой геймер крайне редко перезаписывает в сутки больше 50 Гб, то ресурса хватит на несколько десятилетий.

Можно было на SSD сэкономить, но в целом мы видим, что заказчики компьютера не склонны к подобным глупостям, предпочитая не самые оптимальные с финансовой точки зрения характеристики. Согласно заявленным требованиям, под описание подходит довольно мощная видеокарта NVIDIA. В теории, можно было бы ограничиться GeForce RTX 4070 Ti, но сумма в 560 тысяч обязывает выбрать GeForce RTX 5070 Ti. Эта актуальный аналог нового поколения, обладающий более длительным жизненным циклом. Такая видеокарта интересна наличием 16 Гб видеопамяти, может предложить высокую пропускную способность и тянет почти все игры в 4К. Пожалуй, это ключевая характеристика, но даже с GeForce RTX 5070 Ti в новых блокбастрах придётся активировать технологию масштабирования, особенно, если нужно одновременно запустить трассировку лучей. Вообще, киберспортивные дисциплины прекрасно работают на видеокартах за 30 тысяч рублей, поэтому даже GeForce RTX 4070 Ti кажется нам излишней. Судя по всему, игровой ПК можно было собрать до 100 тысяч рублей, полностью удовлетворив потребности членов фиджитал-центров, но нас с вами никто не спрашивает. GeForce RTX 5070 Ti мощная, дорогая и обеспечит запуск шутеров и других популярных проектов как минимум ещё 10 лет. Возможно, именно этого добивались люди, составляющие указанные выше требования?

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В данном случае совершенно неясно, каким должен быть корпус нашего компьютера. Требований никаких в перечне нет, ну а мы предположим, что Ocypus Iota C70 BK ARGB Iota-C70-BKD600XX-GL – это идеальный выбор даже для самого притязательного эксперта. Корпус имеет все актуальные слоты ввода/вывода, предлагает достаточно места для подключения всех комплектующих и хорошо продуман с точки зрения эргономики. Внутри уже есть 6 вентиляторов 120-мм, а при желании можно поставить ещё 9 штук. Даже интегрированных достаточно для охлаждения флагманских комплектующих, что позволит избежать преждевременного выхода ПК их строя из-за перегрева.

В теории, для обеспечения стабильной работы всей системы достаточно 750 Вт, но мы возьмём блок питания Deepcool PQ1000G. Это настоящий мастодонт в мире блоков питания. Здесь есть честные 1000 Вт с высоким уровнем энергосбережения, заявлено наличие стандарта ATX 3.1/PCIe5.1, а также поддержка уровня эффективности 80 PLUS Gold. Можно было найти блок питания и лучше, но даже такого достаточно для самых смелых экспериментов и установки мощных комплектующих. Большую часть времени Deepcool PQ1000G будет работать бесшумно, а стоит такое чудо технологической мысли немногим больше 12 тысяч рублей.

Если прибавить все комплектующие, то выходит меньше 200 тысяч рублей. Учитывайте, что мы поставили прокачанную видеокарту, много быстрой ОЗУ, 2 Тб SSD от лидера рынка и многое другое, заметно превышающее требования заказчика. А между тем 560 тысяч никак не получается. Ну ладно, пусть в требования входил ещё и монитор. Если сильно постараться, то можно найти монитор и за 150 тысяч рублей, но такие интересны единицам, которые просто не знают, куда потратить деньги. На самом же деле даже LG ULTRAGEAR 32GR93U-B кажется нам слишком продвинутым для киберспортсменов. Можно было взять что-то дешевле, но денег всё равно остаётся много. В итоге монитор с разрешением 32 дюйма, разрешением 4К и поддержкой полноценных 144 Гц стоит 65 тысяч рублей. Кстати, монитор поддерживает DisplayHDR 400, HDR10, DisplayHDR 400 и HDR10. Это не всё! Цветовой охват по стандарту DCI-P3 составляет 95% и столько же Adobe RGB. Это 1 миллиард цветов, что достаточно даже для самых притязательных художников. Вот только такой монитор явно излишен для киберспорта, а значит можно было бы серьёзно сэкономить. Как видите, даже с LG ULTRAGEAR 32GR93U-B у нас выходит порядка 250 тысяч рублей, поэтому не совсем понятно, куда пойдут остальные деньги.

Возможно, услуги сборки от правильной российской компании затянут на 100 тысяч рублей, ну а установка безопасного отечественного ПО тоже не бесплатная. Пара отечественных винтиков может обойтись в 50 тысяч рублей, а в итоге с большим трудом удастся уложиться в заявленные 560 тысяч. Если руководствоваться здравым смыслом, закупив железо у китайцев и поставив лицензионное ПО за 10 тысяч рублей, то можно позволить себе больше. Например, GeForce RTX 5080. Такая видеокарта ощутимо быстрее установленной нами, но вы уже поняли, что сюда бы подошла недорогая GeForce RTX 3060 за 25 тысяч. Любителям экстрима понравится Ryzen 7 9800X3d, но мы решительно не понимаем, в какие киберспортивные дисциплины следует играть на таком процессоре. В техническом задании указана поддержка виртуальной реальности, но это всё равно ничего не объясняет, ведь многие комплекты имеют свою аппаратную базу. Можно сделать вывод, что компьютер для фиджитал-центра не может и не должен стоить 560 тысяч рублей. С приличным монитором такая система затянет не выше 120 тысяч рублей, ну а значит можно было взять 4 полноценных ПК за эту сумму. Учитывайте, что у нас указаны розничные цены, тогда как для поставщиков всё это намного дешевле. Кроме того, если речь заходит о крупной поставке, можно добиться дополнительных скидок, ну а это сильно удешевляет наш комплект для фиджитал-центра будущего.

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