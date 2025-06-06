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Минспорт РФ потратит ₽500 млн. на закупку PlayStation 5 и геймерских ПК с Intel Core-i9 и СЖО
Согласно техническому заданию, стоимость одного игрового ПК может достигать 560 тысяч рублей

Почти все крупные американские, японские, тайваньские, европейские и корейские производители полупроводниковой продукции покинули российский рынок ещё в 2022 году. С тех пор товары этих компаний стабильно присутствуют на отечественных прилавках, но происходит это не благодаря, а вопреки указанным выше решениям. Параллельный импорт работает, а альтернатив ему пока нет. Китайские бренды занимают заметную долю рынка, но рядовой покупатель неохотно меняет предпочтения, а в некоторых сегментах найти замену и вовсе невозможно. Например, в мире существует только два производителя процессоров для настольных компьютеров. Точно такая же ситуация и с видеокартами. Компаний, выпускающий материнские платы, намного больше, тогда как твердотельные накопители освоили даже небольшие предприятия из Поднебесной. 

Разворачиваются сборочные цеха и в России, но, когда нужна игровая приставка, приходиться смотреть в сторону Sony. Выбор здесь имеется, но в целом лидером рынка остаётся PlayStation 5. Согласно плану об импортозамещении, государство должно показывать пример того, как власти находят альтернативы, но сегодня мы видим, что такая логика работает не всегда. Как стало известно, Минспорт потратит полмиллиарда рублей на технику, вызывающую у геймеров повышенное слюноотделение. Как стало известно, Министерство спорта России готовится к масштабному технологическому апгрейду. Так, ведомство планирует потратить заметные деньги на закупку высокопроизводительных игровых компьютеров, гарнитур виртуальной реальности, игровых приставок PlayStation 5 и широкого спектра периферии. Все это оборудование предназначено для оснащения фиджитал-центров, которые появятся в пятнадцати городах России. Информация об этом содержится в тендерной документации, размещённой Минспортом 29 мая на портале госзакупок. Для понимания целей программы, давайте разберёмся, о чём вообще идёт речь. Что же, фиджитал-центры представляют собой своеобразные площадки, объединяющие традиционные виды спорта и цифровые технологии. Интеграция реального и виртуального становится частью амбициозной «Концепции развития фиджитал-движения до 2030 года», утверждённой российским правительством. Согласно плану, центры появятся в таких местах, как Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке, спорткомплекс «Протон Арена» в Саратове, дворец спорта «Янтарный» в Калининграде и дворец игровых видов спорта в Иваново.

Общий бюджет закупки достигает внушительных 494.95 миллиона рублей, ну а выбор поставщика будет осуществляться посредством электронного аукциона, заявки на который принимаются до 16 июня. Выбор победителя запланирован на тот же день, а пока неясно, кто в итоге сможет получить право поставить всё это Минспорту РФ. Что любопытно, ключевой частью необходимых товаров значатся игровые приставки. Власти закупают 58 комплектов оборудования, которые позволяют проводить фиджитал-дисциплины без ограничений. Как уже было сказано выше, всё это дисциплины, тесно переплетающие физические виды спорта и цифровой геймплей. Сюда входит баскетбол, футбол, хоккей, единоборства и многие другие виды состязаний. Несмотря на то, что в сопроводительной документации названия конкретных приставок не указаны, требуемые технические характеристики прозрачны. Очевидно, что речь идёт о PlayStation 5, имеющей 8-ядерный процессор от 3.5 ГГц, 16 Гб видеопамяти GDDR6, твердотельный накопитель ёмкостью 1000 Гб и поддержку интерфейса HDMI 2.1. 

Эксперты заметили, что Xbox Series X под описание не подходит, поскольку в требованиях значится наличие контроллера с 16-ю кнопками. Увы, у Xbox на джойстике всего 15 кнопок. Вот так одна кнопка лишила компанию значительной прибыли. При этом власти хотят взять действительно солидную комплектацию, куда будет входить сама приставка, 4 контроллера и телевизор с разрешением 4К. Всё это затянет на почти на 226 миллионов рублей, а эксперты пришли к выводу, что в рознице указанные товары заметно дешевле. Точных подсчётов пока нет, но они обязательно появятся. Мы пока не знаем, какой марки будут телевизоры, ну а после оглашения итогов можно будет понять, куда Минспорта планирует потратить такие большие деньги. Вопросов много, но есть и другие интересные детали. Например, игровые компьютеры для фиджитал-центров пусть и не тянут на флагманские решения, но почему-то тоже стоят дорого. Требуется закупить 283 машины, каждая из которых сможет похвастать продвинутой начинкой. И вот здесь самое время удивиться, ведь в планах закупить процессоры Intel с чипсетом H770. В последние годы лидером рынка остаётся AMD, предлагающая более скоростные процессоры по выгодным ценам. В то же время под описание попадают исключительно продукты Intel актуальной серии Core i7 или Core i9 предпоследнего поколения. 

Потребуется минимум 12 ядер, 20 поток и тактовые частоты в разгоне от 5 ГГц. Также указывается острая необходимость в наличии жидкостной системы охлаждения, ну а это атрибут продвинутых геймеров с большим стажем, уделяющих время разгону и настройке встроенных компонентов. Видеокарты должны поддерживать трассировку лучей и иметь в наличии от 8 Гб видеопамяти стандарта GDDR6X. Пропускная способность не должна быть ниже 270 ГБ/с, а в целом в такие запросы укладывается только GeForce RTX 4070 Ti. Пока неясно, на какой видеокарты остановит свой выбор поставщик, ведь аналоги имеются не только у NVIDIA, но и у AMD. Далее значится, что внутри обязан находиться SSD ёмкостью от 1 Тб, скорость которого стартует с 7400 Мб/с. А вот это уже странный запрос. Дело в том, что для игр скорость имеет второстепенное значение, ведь данный показатель хорош исключительно в случае использования ПК в рабочих задачах, включая удалённую передачу и постоянный доступ к данным на высоких скоростях. Согласно техническим условиям, стоить такой комплект может от 560 тысяч рублей, ну а это тянет на очень солидную машину. Требуется также установить 32 Гб оперативной памяти DDR5, ну а это не самая дорогая часть ПК. 

Отдельная категория расходов указывается для так называемых VR-зон. Эти комплекты, в состав которых входят не только мощные ПК, но и гарнитуры виртуальной реальности, обойдутся ещё дороже и затянут на немалые 684 тысячи рублей (за 1 штуку). Что именно будет приобретаться, остаётся загадкой, поскольку сегодня есть несколько популярных решений в данном сегменте. К примеру, HTC Vive или аналоги от других брендов, способные отслеживать движения пользователя и генерировать высокое изображение без компромиссов. Ну а поскольку фиджитал – это не только игры и спорт, то по контракту также нужно закупить 65 лицензионных пакетов ПО, которое обеспечит симуляцию дрон-рейсинга. Программа предназначена для тренировок пилотов БПЛА, куда уже встроены такие дисциплины, как «Дрон-рейсинг», «Фристайл» и «Свободный полёт». ПО работает на российской ОС Astra Linux и предлагает широкий спектр возможностей. В закупке значатся серверы, ноутбуки, антивирусные программы, оборудование для лазертага, а также комплекты для сборки беспилотников. Нет никаких сомнений, что начинание полезное, но цены на всё это поражают воображение. Эксперты пишут, что государство делает ставку на развитие фиджитал-направления, прокладывая мост между спортом, технологиями и образованием. В условиях санкционного давления и ограниченного доступа к зарубежным разработкам, ставка частично делается на российские решения, высокую локализацию и параллельный импорт. Удастся ли на эти почти 500 миллионов построить жизнеспособную междисциплинарную сеть нового поколения, пока неясно. Сумма кажется достаточной, но итогу можно будет подводить только по факту, а победитель тендера пока не назван. 

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#технологии #интересное
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