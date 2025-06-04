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Почему GeForce RTX 5060 хуже GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5060 Ti идеальна для народного 1080р

Не пытайтесь запускать видеокарты до 40 тысяч рублей в играх с разрешением 2К, ведь в этом случае вам потребуется как минимум 12 Гб памяти
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Не секрет, что благодаря росту курса национальной валюты, видеокарты в России серьёзно подешевели. Флагманы всё ещё торгуются по заоблачным ценам, но приобрести не самое мощное решение уже не так сложно. В переводе на доллары и евро выходит дорого, но пока санкции не снимут, логистические цепочки доставки продолжат прибавлять к стоимости пару десятков процентов. Как бы там ни было, но геймеру без видеокарты никак, ну а сегодня мы разберёмся в том, какую видеокарту купить, если в кармане около 40 тысяч рублей. Кроме того, уделим особое внимание технологии масштабирования, ведь именно она в последние годы перетягивает на себя внимание на презентациях новых продуктов. Если кратко, то повышать быстродействие настольной графики без заметного подорожания не выходит, поэтому разработчики предлагают нам умные алгоритмы, которые позволяют обманывать зрение, генерируя виртуальные кадры буквально из пустоты. 

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С этой темой мы разберёмся по ходу материала, а сейчас обратим внимание на тесты, проведённые на канале PRO Hi-Tech. Обычно авторы ленятся составлять единый график, но на этот раз перед нами понятные данные, позволяющие сделать максимально точные выводы. Прежде всего нас интересует чистая производительность GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 5060. Большая часть экспертов, изучающих данную тему, пришли к следующим выводам: графический чип актуального поколения примерно на 15-20% быстрее. Очевидно, что геймеры ожидали чего-то большего, но в целом ситуация обстоит именно так. При этом важно понимать, что между GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 3060 был примерно такой же переход в 15%, тогда как GeForce RTX 4060 оказалась до 15% быстрее GeForce RTX 3060. Таким образом после выхода настольной графики серии GeForce RTX 20 существенных изменений в сегменте до 350 долларов замечено не было. 

Судя по всему, авторы в тесте перепутали GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, поэтому учитывайте этот момент заранее (исправлено автором данного материала). В тесте PRO Hi-Tech мы видим, что GeForce RTX 5060 заметно быстрее аналога прошлого поколения. Суть таких выводов сводится к особенностям тестового стенда. В некоторых случаях разница может быть больше или меньше, хотя авторы вообще забыли включить требовательные игры 2025 года. Нам это не так важно, ведь куда интереснее ситуация обстоит после включения технологии масштабирования. Как видите, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 5060 демонстрируют здесь высокую производительность, ну а это ключевой момент, на который следует ориентироваться. Проще говоря, даже если в обычных сценариях видеокарты разных поколений покажут отличные друг от друга значения, то после активации DLSS разрыв между ними сокращается. В разрешении 1080р с GeForce RTX 4060 можно рассчитывать на стабильные 80 кадров в секунду, хотя в тесте не было действительно требовательных новинок. Даже с участием блокбастеров фрамрейт никогда не опускается ниже 60 fps, что позволяет говорить о небольшом запасе. 

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Скорее всего, потенциал у обеих видеокарт не очень большой, о чём уже сегодня пишут многие эксперты. Причин для пессимизма две. Первая кроется в том, что видеокарту покупают как минимум на 3 года. Если уже сегодня фрамрейт в GeForce RTX 5060 временами падает ниже 70 fps, то через год дела пойдут ещё хуже. В указанном выше тесте нет таких игр, но это ничего не меняет. Никакого запаса у GeForce RTX 5060 нет, но это не главный её недостаток. Многие аналитики уверяют, что 8 Гб – это на грани минимальных требований. Сегодня с таким количеством комфортно в 1080р, но через пару лет проблема станет более заметной, приводя к неприятным падениям производительности. Эксперты советуют не использовать GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 5060 для запуска игр в 2К, ведь там нехватка видеопамяти существует уже сегодня. Многое зависит от разработчиков видеоигр, но в данном случае нужно понимать, что особого выбора у геймеров нет. Давайте изучим все видеокарты, которые участвовали в тестах. Посмотрим на их цены и сделаем короткие выводы. 

Как видите, GeForce RTX 4060 можно купить за 30 тысяч рублей. Перед нами добротная модель со стандартной системой охлаждения, а значит такая видеокарта не будет перегреваться. Тесты доказывают, что GeForce RTX 4060 неплохо справляется с любыми задачами, ну а благодаря росту курса рубля видеокарта в своей ценовой категории смотрится уверенно. Поскольку многие любители видеоигр предпочитают шутеры, танки и ММОРПГ, то потенциала GeForce RTX 4060 хватит как минимум на 5 лет. В большинство таких игр технология масштабирования уже интегрирована, ну а это хорошие новости, ведь DLSS кажется стабильной, обеспечивая приемлемое качество картинки. 

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За GeForce RTX 5060 придётся заплатить на 8 тысяч рублей больше. Если помнить о не самой значительной разнице между видеокартами, то логика в переплате уже не кажется железной. Особенно важно помнить, что большая часть экспертов тестирует видеокарты на флагманских процессорах с прокачанными таймингами оперативной памяти. Такая сборка может стоить тысячи долларов и не доступна рядовых геймерам. В итоге на процессоре за 100 долларов GeForce RTX 5060 вообще может не показать заметного прироста быстродействия, но платить за неё нужно больше. С использованием умных алгоритмов даже небольшой перевес исчезает, ну а равное количество видеопамяти делает покупку такой видеокарты непродуманной. Пожалуй, если вы ждали релиза GeForce RTX 5060, то самое время взять GeForce RTX 4060, ведь эта видеокарта на целых 100 долларов дешевле и немногим медленнее в играх. 100 долларов за дополнительные 10 кадров в секунду – это уже перебор, ну а на вашем ПК, собранном 5 лет назад, разницы может и вовсе не быть. 

GeForce RTX 4060 Ti можно было бы назвать неплохой кандидатурой на народную видеокарту, но NVIDIA сильно пожадничала, а в итоге речь о модели с 8 Гб видеопамяти. В продаже можно встретить модификации, получившие 16 Гб, но стоят они непропорционально дорого. GeForce RTX 4060 Ti можно назвать полным аналогом GeForce RTX 5060. Она генерирует такое же количество кадров в секунду в обычных сценариях и равна видеокарте нового поколения при активации DLSS. Увы, но стоит GeForce RTX 4060 Ti 39 тысяч рублей, что делает её крайне невыгодной. Можно констатировать, что здесь мало памяти, нет запаса на будущее и всё это предлагается по сильно завышенной стоимости. По логике видеокарта прошлого поколения должна быть дешевле, но у Дженсена Хуанга планов снижать цены нет и точно не будет. 

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В тестовом стенде присутствует GeForce RTX 3070 Ti, но потенциал у старой видеокарты откровенно небольшой. В обычных сценариях она немногим быстрее GeForce RTX 5060, но с использованием умных алгоритмов уже не так хороша. Если переходить к цифрам, то генерация кадров DLSS удаётся GeForce RTX 3070 Ti хуже и не превышает 39% с настройками по умолчанию. У GeForce RTX 5060 показатели доходят до 59%, ну а это значит, что в требовательных играх разрыв между видеокартами только увеличится. При этом GeForce RTX 3070 Ti имеет всё те же 8 Гб памяти, не предлагая никаких весомых преимуществ. Стоит такая видеокарта те же 38 тысяч рублей, но не может рекомендоваться, поскольку плохо поддерживает технологию масштабирования актуального поколения. По мере выхода DLSS следующих поколений, разрыв между GeForce RTX 3070 Ti станет заметен ещё больше, ну а вы уже поняли, что покупать эту видеокарту нет никакого смысла. 

А вот GeForce RTX 5060 Ti по какой-то причине в тесты не попала. Если посмотреть на стоимость этой видеокарты в РФ, то она вполне может считаться потенциальной конкуренткой для GeForce RTX 5060. Разница в несколько тысяч рублей не так критична, хотя по сравнению с GeForce RTX 4060 придётся доплатить уже 10 000. Выбор за вами, ведь GeForce RTX 4060 предлагает такое же количество памяти, стабильный фрамрейт с использованием DLSS и подходит для большинства проектов. Что до GeForce RTX 5060 Ti, то она определённо быстрее, хотя рекомендовать её для запуска новинок в 2К нет никакого смысла. За 42 тысячи вы получаете те же 8 Гб видеопамяти, которые тянут видеокарту на дно, лишая её потенциала. В продаже есть версия с 16 Гб памяти, но цена кусается. Мы говорили о видеокартах до 40 тысяч, тогда как GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб выбивается из этой компании, вынуждая платить больше. Если судить по тестам PRO Hi-Tech, то выбор кажется простым. Для тех, кто не готов платить много, существует GeForce RTX 4060, которая полностью оправдывает свой ценник. Видеокарты прошлых поколений, включая GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 3070 Ti лучше оставить пылиться на полке, тогда как GeForce RTX 5060 Ti с 8 Гб памяти понравится владельцам мониторов с разрешением 1080р. Пожалуй, это лучший выбор на сегодня за свои деньги, хотя вскоре всё может измениться, ведь уже завтра стартуют продажи нового короля среднего ценового сегмента в лице Radeon RX 9060 XT. 

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