Многие эксперты пишут, что сегодня лучшее время для покупки видеокарты в России. Никто не знает, каким будет курс национальной валюты завтра, ну а сегодня за 1 доллар дают всего 80 рублей. Ещё совсем недавно соотношение было совершенно другим, ну а происходящее позитивно отражается на стоимости компьютерной техники. Всё это экспортируется из-за рубежа и почти всегда пересчитывается в долларах по курсу в национальных валютах. Если вы давно не обращали внимание на стоимость видеокарт, то можете сильно удивиться, ведь на первый взгляд на прилавках достаточно выгодных предложений. На самом деле не всё так очевидно. Если пересчитать всё это по реальному курсу, то в Европе всё равно выйдет намного дешевле.

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Эксперты советуют не забывать о санкциях, ну а сегодня мы поговорим о том, если вообще смысл покупать видеокарту сегодня, и на каком поколении стоит остановиться. Сосредоточимся на продукции NVIDIA, уделив немного внимания конкурирующему лагерю. Начнём с GeForce RTX 5060. Вы могли слышать о том, что новое поколение настольной графики столкнулось с мощнейшим дефицитом. В итоге даже в США приобрести видеокарту по рекомендованной стоимости было нельзя. За новинки приходилось сильно переплачивать, но народная GeForce RTX 5060 по непонятной причине в первый же день мирового релиза оказалась на российских прилавках. Речь о чрезвычайно спорном решении, которое не оправдало надежд геймеров. Причина в том, что видеокарта получила всего 8 Гб памяти, ну а сегодня в продаже есть игры, для которых такого количества явно недостаточно. Версии с 16 Гб не будет, а значит наиболее массовый сегмент продолжит отставать от мировых тенденций.

Как видите, GeForce RTX 5060 можно купить за 37 тысяч рублей, хотя ещё 20 мая за видеокарту просили 44 тысячи и дороже. Скорее всего, цена больше не будет снижаться, хотя это намного выше РПЦ в США. Как бы там ни было, все наши читатели получают заработную плату в рублях, ну а курсовые перепады позволяют экономить. Официальные обзоры на GeForce RTX 5060 всё ещё ожидаются. Многие профильные издания потеряли к данному графическому чипу интерес. Причина в особенностях политики NVIDIA. Новая видеокарта прибавила около 15% по сравнению с аналогом прошлого поколения, ну а это не те цифры, которыми можно удивлять. В итоге Дженсен Хуанг запретил сравнивать GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 4060, концентрируясь на старых GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 2060. Благодаря продвинутому алгоритму масштабирования четвёртого поколения наблюдается двукратный прирост фрамрейта, ну а реальные цифры NVIDIA предпочитает скрывать.

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Новинка точно не стала прорывом, но нет никаких сомнений, что ей уготовлена роль самой популярной видеокарты на рынке. Она получила выгодную цену и медленно вытеснит GeForce RTX 4060. Кстати, покупать видеокарту прошлого поколения пока не рекомендуется. Она стоит 34 тысячи, но лишена полноценного доступа к DLSS 4.0. Кроме того, она медленнее, а значит имеет менее значительный жизненный цикл. При небольшой разнице в стоимости никакой логике в приобретении GeForce RTX 4060 сегодня нет. Если вы намерены экономить и не планируете сегодня покупать видеокарту, изучайте ценники и дальше. Скорее всего, GeForce RTX 4060 продолжит дешеветь, ну а магазинам нужно распродать большую часть складских запасов без финансовых потерь.

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Пожалуй, если вы хотите получить полноценный доступ к играм в 1080р, то стоит обратить внимание на GeForce RTX 5060 Ti. Увы, но в разрешении 2К она точно не обеспечит вам стабильные 60 кадров в секунду, требуя активации технологии масштабирования. Не все геймеры отличаются повышенными требованиями к картинке на экране монитора, ну а правильный компромисс делает GeForce RTX 5060 Ti чрезвычайно выгодной. Версия, получившая 8 Гб памяти, обойдётся вам в 48 тысяч рублей. Да, это дорого, ведь вы получите не самый большой потенциал, 128-битную шину и необходимость играть с активной DLSS 4.0. Пожалуй, если вы хотите получить максимум за свои деньги, то нужно брать GeForce RTX 5060 Ti, имеющую на борту 16 Гб памяти. Увы, такой подход требует переплаты, а дешевле 56 тысяч найти эту видеокарту нам не удалось. Данная модификация хороша в сложных сценариях, где способна демонстрировать заметный отрыв от той, что ограничивается 8 Гб памяти.

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Если обратить внимание на сравнительную таблицу, то можно заметить, что GeForce RTX 4060 Ti отстаёт примерно на 15%, ну а это ровно та же разница, что наблюдалась между GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 4060. Инженеры NVIDIA продумали всё до мелочей, что позволяет наращивать производительность ровно настолько, насколько это выгодно дядюшке Хуангу. GeForce RTX 4060 Ti на целых 5 тысяч рублей дешевле, но логике в её покупке всё равно нет. Как уже было сказано выше, без полной поддержки DLSS 4.0 все графические чипы прошлого поколения сильно проигрывают, что неприятно отразится на жизненном цикле компьютера. Указанная выше GeForce RTX 5060 Ti стоит ненамного дороже, хотя версия с 16 Гб памяти уже не кажется дешёвой. Здесь важно расставить приоритеты. GeForce RTX 4060 Ti также имеет 8 Гб памяти, сталкиваясь со всеми ограничениями, стоящими на пути GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб.

Напрашивается очевидный вывод: настольная графика актуального поколения выгоднее, а магазины пока не перешли к значительным скидкам. Скорее всего, выгодных предложений и вовсе может не последовать, поскольку видеокарты ввозились ещё до роста курса национальной валюты, а значит скидывать цены ритейлеры будут медленно. Многие наши читатели скажут, что продукция AMD выгоднее. Что же, очень часто такой подход действительно отвечает действительности. Давайте посмотрим так ли это сегодня. Radeon RX 7700 XT на 6% быстрее GeForce RTX 5060 и примерно на столько же уступает GeForce RTX 5060 Ti. В теории, она должна занимать промежуточную ценовую нишу, но на практике всё немного иначе. За Radeon RX 7700 XT просят больше 50 тысяч рублей, а значит она дороже GeForce RTX 5060 Ti, уступая её по чистой производительности. Согласимся, что Radeon RX 7700 XT имеет 12 Гб памяти. В теории, такое количество памяти позволяет не терять в скорости, но на практике разницы вообще нет. Использование ИИ технологии масштабирования сглаживает неровности, а Radeon RX 7700 XT только в некоторых случаях может воспользоваться дополнительными 4 Гб видеопамяти. Видеокарта слишком дорогая и нуждается в скидках.

На этом фоне затерялась Radeon RX 7800 XT. Видеокарта всё ещё актуальна, предлагая 16 Гб памяти и мощную начинку, вот только она примерно на 6% быстрее GeForce RTX 5060 Ti@16 Гб. Если вспомнить, что видеокарту NVIDIA (с теми же 16 Гб памяти) можно приобрести на 17 тысяч рублей дешевле, то Radeon RX 7800 XT тут же становится неинтересна конечному потребителю. Учтите, что большая часть геймеров владеет мониторами с разрешением 1080р. Таким образом наличие 16 Гб становится спорным, а активная DLSS или FSR сглаживает неровности. Проще говоря, GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб в народном разрешении будет демонстрировать почти такие же показатели, но обойдётся вам намного дешевле. Пожалуй, сегодня наступило лучшее время для покупки видеокарты. Возможно, рубль продолжит укрепляться. В таком случае по мере насыщения рынка новыми моделями цены на прошлое поколение настольной графики пойдут вниз. Однако, если курс национальной валюты начнёт снижаться, то никакой выгоды не будет. Подумайте об этом, ведь курсовые перепады случаются часто, ну а цены реагируют на подобные нюансы очень быстро и точно опережают любителей получить больше, потратив меньше денег.