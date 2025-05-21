Какое-то время технологический сегмент развивался относительно независимо. Крупные компании из США лидировали, но появление конкурентов поставило полупроводниковых гигантов в невыгодное положение. Власти Китая, Индии и других стран оказывали поддержку отечественному бизнесу, создавая неудобные преграды для работы компаний из других стран. Не исключено, что в конечном итоге агрессивная политика Белого дома лоббировалась из кабинетов руководства Google, Microsoft и многих других компаний, но в данном случае это уже не имеет никакого значения. Последствия принятых решений заметны невооружённым взглядом, а особенно ярко они проявляются в Китае, где американский бизнес сталкивается с масштабными проблемами. Особенно любопытно, что большая часть сложностей вызвана действиями администрации президента США, а противостояние между двумя странами началось ещё до Байдена.

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Сегодня в Вашингтоне не утихают споры о тарифной политике. Инициативы Трампа встречают на своём пути мощное сопротивление, а в итоге экспортный контроль за высокопроизводительными графическими ускорителями вызывает бурную реакцию не только в Китае, но и среди американских производителей. Платить за всё вынуждены конечные покупатели, а в данном случае речь идёт о больших деньгах, ложащихся на плечи бизнесменов по обе стороны океана. Всё это приводит к тому, что многие компании принимают быстрые и даже отчаянные решения, позволяющие выжить в условиях становящейся всё более непредсказуемой торговой войны. Параллельно всем этим событиям мы видим зарождение новых цепочек глобальной торговли, заметная часть из которых прокладывается в обход решений правительства США.

Журналисты Reuters приводят любопытный пример того, как компании адаптируются к суровой торговой реальности. Речь об увеличении интереса к так называемым bonded warehouses, или складским помещениям с отложенной уплатой пошлин. Суть проста: товары из Китая можно завозить в США и временно хранить без уплаты пошлин, откладывая расчёты до момента реальной продажи. В условиях, когда тарифы по товарам из Китая достигали 145% (по инициативе администрации Трампа в апреле), это становится не просто удобством, а вопросом выживания. И если раньше бондинг был инструментом логистической оптимизации, то теперь речь о единственном рабочем способе выживания в мире торговых войн и тарифных конфликтов. Сообщается, что спрос на такие склады достиг исторического пика. По данным WarehouseQuote, в начале 2024 года стоимость аренды подобных помещений была в два раза выше стандартных ставок, но к 2025 году предлагалась с 4-кратной наценкой. Простые склады превращаются в стратегические активы, а борьба за место в них напоминает аукцион на выживание.

Utah-based LVK Logistics (лидер отрасли в США), к примеру, сейчас в процессе превращения одного из своих складов в bonded warehouse. Это решение продиктовано напрямую тарифной политикой, о чём прямо говорит CEO компании Мэгги Барнетт. Оказывается, даже здесь не всё так просто, ведь процесс получения особого статуса может растянуться на 3-4 месяца, а в некоторых случаях заявки зависают в системе CBP (американской таможенной службы) на срок до полугода. Эксперты рассказывают, что риски могут не окупиться. Например, если тарифы резко упадут или исчезнут, вложения в такие склады могут оказаться напрасными и привести к заметным убыткам. И всё же поток желающих не ослабевает. Преимущества очевидны: возможность управлять кэшем, оплачивая пошлины поэтапно по мере вывоза товара, а не сразу, что называется настоящим спасением для импортёров. Под удар прежде всего попал малый и средний бизнес, тогда как крупные ритейлеры всегда находят лазейки в законах.

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Но если логистические хабы находят выход, то технологические гиганты несут огромные потери. По мнению основателя и главы NVIDIA, экспортные ограничения США на поставку чипов ИИ в Китай, начатые ещё при администрации Байдена, оказались настоящим провалом. Дженсен Хуанг открыто говорит, что санкции не только не достигли поставленной цели, но и привели к прямо противоположному эффекту. Судя по всему, в NVIDIA надеялись на то, что и дальше смогут поставлять свои товары в Поднебесную по серым каналам, но вместо этого столкнулись с появлением мощных конкурентов. В итоге многие китайские компании просто переключились на чипы собственного производства. Ключевые позиции здесь занимает Huawei, не говоря уже о том, что государство активно инвестирует в отечественную и полностью независимую от США полупроводниковую экосистему. Доходы NVIDIA падают, ведь ещё недавно компания занимала 95% местного рынка, тогда как сегодня её доля сократилась до 50%. Аналитики ожидают, что денег американцам КНР в будущем станет приносить ещё меньше, ну а это явно не то, что хотели бы получить бизнесмены.

Крупные компании бьют тревогу, указывая на то, что вернуться на второй по размеру рынок на планете будет почти невозможно. Всё та же NVIDIA ожидает убытка в 5.5 миллиарда долларов в связи с ограничениями на экспорт чипов серии H20. Дженсен Хуанг отметил, что в будущем потери достигнут 15 миллиардов, а это мощнейший финансовый удар по доходам компании. По его словам, изоляция Китая не идёт на пользу американским компаниям. Как уже было сказано выше, такой подход провоцирует ответные меры, усиливая противостояние между странами. Что любопытно, Именно Трамп начал торговую войну, но сегодня именно он критикует правила «AI diffusion rule», поделившие мир на три уровня доступа к американским (очень часто только номинально американским) технологиям, полностью исключая Китай. Новый подход может заменить многоступенчатую систему глобальной моделью с прямыми соглашениями между правительствами. В теории, такой шаг предоставит США больше рычагов давления во время переговорах, но на практике уже сейчас китайские учёные начинают полагаться на собственные технологии. Если учитывать, что власти Поднебесной собрали у себя больше половины специалистов со всего мира в данной области, то ситуация для США и вовсе кажется провальной.

На фоне этого особый интерес вызывают заявления правительства КНР. Если раньше мы наблюдали постоянное выражение озабоченности и бесконечные протесты, то сегодня тон заметно изменился. Недавние заявления министерства торговли КНР – это уже не просто протест, а полноценное юридическое предупреждение. Так, любая компания или организация, поддерживающая реализацию американских ограничений (в том числе рекомендации не использовать чипы Ascend от Huawei), может быть привлечена к ответственности по китайским законам. Стороны ставят партнёров в трудное положение. Присоединившись к политике США можно потерять бизнес в КНР, тогда как попытки нарушать требования Вашингтона грозят масштабными санкциями ещё и со стороны ЕС. Всё это порождает сильную неопределённость, на у в Пекине предельно просто обозначили свою позицию. Любые ограничения называются дискриминационными и нарушающими международные торговые правила. Более того, Китай прямо требует от США прекратить вредные действия, способные существенно подорвать интересы Китая.

Важно учитывать, одну деталь. Сегодня Трамп действительно говорит о необходимости переговоров между странами, но всегда делает важную ремарку. Президент указывает на то, что политика сдерживания останется в том или ином виде, а значит глобальное противостояние продолжится при любых условиях. Аналитики пишут о том, что мы наблюдаем, как торговая политика становится не просто средством регулирования, а инструментом стратегического давления и борьбы за лидерство в будущем. Каждое новое ограничение представляет собой настоящий сигнал, за которым следуют миллиарды инвестиций, перестройка логистики, политические решения, и даже изменение глобального баланса сил. Компании, которые ещё несколько лет назад активно импортировали всё из Китая, теперь либо вынуждены искать обходные пути, либо инвестируют в собственные инфраструктуры (bonded warehouses), либо теряют рынок. В то же время, технологические корпорации стали заложниками геополитики. Похоже, потеря второго по величине рынка неизбежна, а конкуренция за пределами Поднебесной и без того нарастает, что непременно приведёт к огромным финансовым потерям. В настоящее время продукция многих технологических компаний из США завозится в Китай в обход санкций. Происходит это только потому, что отечественных аналогов там слишком мало, а отставание от аналогов NVIDIA слишком заметно. Как только проблемы внутри страны будут решены, большая часть контрафакта окажется никому не нужна, что усилит давление на глобальную полупроводниковую отрасль. Как уже было сказано выше, США маниакально хотят контролировать рынок технологий. Не исключено, что им это в конечном итоге удастся, но в результате фрагментации в руках у Белого дома останется только часть от глобального потенциала, тогда как конкуренты за пределами США продолжат развиваться, создавая проблемы для крупных производителей по всему миру.