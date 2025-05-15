Пытаясь выбрать подходящую видеокарту часто сталкиваешься с тем, что большая часть статей так или иначе сосредоточена на изучении наиболее мощных и дорогих моделей. Аналитики относительно GeForce RTX 5070 Ti в сети больше, чем достаточно, тогда как фанатов GeForce RTX 5090 больше, чем было таких графических чипов выпущено. Но даже если помечтать о том, с неба прямо на ваш рабочий стол свалится дорогая видеокарта, то нужен подходящий по требованиям компьютер. В небольшой корпус такое чудо не поместится. Кроме того, не всякая материнская плата вообще вытянет GeForce RTX 5090, не говоря уже о том, что без поддержки PCIe 4.0 актуальный флагман будет смотреться менее эффектно. Вам понадобится блок питания на 1000 Вт, а без правильного процессора со скоростной оперативной памятью вообще никак.

реклама





Словом, мечты о покупке дорогой видеокарты – это просто мечты, ну а блогеры и профильные сайты умело пользуются слабостями геймеров. Несколько дней назад мы изучали цены на несколько актуальных решений, которые пользуются спросом в России и Германии. Выяснилось, что абсолютно все видеокарты на отечественном рынке дороже. При этом максимальная разница наблюдается в рамках сравнения GeForce RTX 5080, где переплата достигает 40 000 рублей. Даже GeForce RTX 5070 у российских ритейлеров ощутимо дороже, ну а сегодня мы рассмотрим нижний ценовой сегмент, где благополучно разместилось множество устаревших графических чипов. Как выясняется, ценообразование здесь не менее странное, ну а расчёт делается на неопытных любителей видеоигр. Приступим.

реклама





Ну а поскольку нужно понимать реальную производительность той или иной видеокарты, то мы обратим внимание на несколько роликов, опубликованных на канале NJ Tech. Автор взял довольно старые модели, а после прогнал их через актуальные игры. Начнём с GeForce GTX 1650. GPU уже не выпускается, но за долгие годы десятки компаний наштамповали огромное количество видеокарт, поэтому старушка ещё долго будет продаваться в рознице. В тестах можно увидеть, что в большинстве случаев GeForce GTX 1650 уже не тянет высокие настройки даже в 1080р, поэтому часто приходится сильно снижать качество графики, наблюдая падение фрамрейта ниже 30 fps. Крайне сомнительное удовольствие, автор теста обошёлся без активации технологии масштабирования, но даже здесь разочарования не избежать. На какое-то время GeForce GTX 1650 может и хватит, но в требовательных новинках старая видеокарта с большим трудом обеспечит 40 кадров в секунду на средних настройках графики.

Radeon RX 580 ведёт себя более уверенно, но купить сегодня такую видеокарту вы можете только с рук. Большая часть Radeon RX 580 раньше пахала на фермах, добывая успешным шахтёрам цифровое золото в режиме 24/7. Никто не знает, в каком состоянии находится графический чип и память, не говоря уже о сильно уставшей плате. При этом Radeon RX 580 точно даст вам заветные 60 кадров в секунду абсолютно везде, если задействовать FSR 3.1. Ну и лидером теста стала печально известная Radeon RX 6500 XT. Сложно сказать, выпускают ли эту видеокарту сегодня, но покупка её может обернуться для вас массой неприятных сюрпризов. Прежде всего здесь всего 4 Гб памяти. AMD сильно пожадничала, поэтому некоторые игры у вас вообще на запустятся. Но даже это не всё, ведь под системой охлаждения скрывается крошечный графический чип, работающий с сильно урезанной 64-битной шиной.

реклама





Такое соседство приводит к низкой производительности и резким перепадам фрамрейта в требовательных играх. К несчастью на этом минусы Radeon RX 6500 XT не заканчиваются, ведь она теряет 15% своего и без того крошечного потенциала, когда работает на материнской плате без поддержки PCIe 4.0. Вам понадобится относительно новый компьютер, ну а такой важной информацией продавцы не делятся. И на закуску оставим Radeon RX 5700 XT. Тесты доказывают, что она способна в любых играх выдавать заветные 60 кадров в секунду. Важнее всего тот факт, что вам даже не нужно включать технологию масштабирования, но только для разрешения 1080р. В последние годы настольная графика прибавляет между поколениями 15-20%, ну а в итоге даже старая Radeon RX 5700 XT смотрится уверенно. При активации FSR 3.1 можно рассчитывать на покорение вершин в 2К, либо на длительный жизненный цикл в 1080р. Проблема с Radeon RX 5700 XT аналогична уже описанной с Radeon RX 580, ведь почти все видеокарты раньше добывали криптовалюту.

реклама





Ну а теперь рассмотрим цены в России. Итак, за подержанную GeForce GTX 1650 просят 12 700 рублей. Кажется, что деньги небольшое, а значит позволить себе такую видеокарту может чуть ли не каждый геймер. Это хорошо, но сама GeForce GTX 1650 не отличается высокой скоростью, а скромные 4 Гб и нулевой потенциал ставят её в невыгодное положение. Совершенно новую GeForce GTX 1650 можно взять за 15 400, но выгода от приобретения б.у. кажется несерьёзной, ведь вы теряете гарантию, получая кота в мешке с экономией в пару тысяч рублей. Не все видеокарты выгодны в подержанном состоянии, ну а GeForce GTX 1650 лучше обходить стороной, ведь она годится для нетребовательных игр и шутеров прошлых поколений.

В тестах Radeon RX 6500 XT выглядит неплохо, но стоимость её вызывает сильное удивление. Смотрите, подержанная видеокарта обойдётся вам в 14 тысяч, тогда как за новую придётся выложить 18 500 рублей. Не забывайте, что здесь вас ждут 4 Гб памяти и все описанные выше проблемы. В теории, если у вас на руках всего 14 тысяч, но играть очень хочется, то Radeon RX 6500 XT может помочь, но в этом случае не ждите от неё ничего хорошего. Видеокарта изначально лишена всякого потенциала и устарела ещё до того, как попала на полки магазинов. Убедитесь в том, что ваша материнская плата поддерживает актуальный интерфейс PCIe 4.0, а иначе количество кадров в секунду окажется ниже, чем в самых пессимистичных тестах.

Radeon RX 580 вышла давно и умудрилась устареть ещё до того, как указанная выше Radeon RX 6500 XT поступила на прилавки магазинов. Да, здесь вы найдёте 8 Гб памяти, но она медленная и не обеспечивает высокой пропускной способности. В целом видеокарту лучше обходить стороной, но только в том случае, если есть возможность купить что-то более дорогое. Когда денег мало, то Radeon RX 580 за 7300 выглядит не так уж и плохо. После включения технологии масштабирования можно запускать любые новинки, а в итоге Radeon RX 580 пока кажется самой выгодной из первой тройки. Учитывайте все риски перед покупкой, ведь даже продавец может быть не в курсе насыщенной событиями истории вашей видеокарты.

Radeon RX 5700 XT заметно дороже, но ожидать чего-то другого было бы с нашей стороны слишком наивно. Если вы готовы подождать несколько недель, то с доставкой подержанная видеокарта обойдётся в 20 тысяч рублей. В сети пишут о рисках, поскольку ровно 100% таких видеокарт сняты с ферм. А между тем есть и противоположное мнение. Так, на крупных фермах Radeon RX 5700 XT работала под наблюдением специалистов. Она получала соответствующее обслуживание. Своевременно заменялась система охлаждения, термопаста и в целом проводился контроль температурного режима. На домашней ферме всё могло быть с точностью до наоборот, поэтому не всё так очевидно. Radeon RX 5700 XT со склада в РФ стоит 24 тысячи рублей, но это всё ещё подержанная видеокарта с тёмной историей. Помните об этом, ведь цена кусается.

Пожалуй, если смотреть только на новые видеокарты с магазина, то выгодной кажется GeForce RTX 3050. Сегодня купить её вы можете за 20 тысяч рублей. Это полноценная модель, имеющая 128-битную шину и 8 Гб памяти. GeForce RTX 3050 не такая быстрая, как Radeon RX 5700 XT, но она дешевле и не имеет скрытых сюрпризов. Здесь вы получите полную гарантию, а это чуть ли не самая важная составляющая. По больше части сегодня мы обсуждали видеокарты до 20 тысяч рублей. Как видите, выбор есть даже тут, хотя конечный результат сильно зависит от цены и многих других факторов. В том случае, если вы готовы немного доплатить, то на прилавке можно встретить GeForce RTX 3060. В продажу совсем скоро поступит GeForce RTX 5060, но за два поколения изменилось совсем немного, а в итоге GeForce RTX 3060 остаётся актуальной. Она имеет целых 12 Гб памяти и примерно равна по скорости Radeon RX 5700 XT. Дешевле 27 тысяч найти GeForce RTX 3060 нам не удалось. Если подумать, то за видеокарту с полноценной гарантией и хорошими скоростными характеристиками – это не так уж и много. Учитывая наличие в рознице Radeon RX 6500 XT за 20 тысяч – выбор очевиден. Или нет, ведь не у всех наших читателей есть на руках нужная сумма денег. Если с наличностью совсем туго, берите Radeon RX 5080. Это лучше предложение за свои деньги. На пару лет вам хватит, ведь не всегда же вас будет преследовать финансовый кризис. Не менее выгодно смотрится GeForce RTX 3050, но любители рисковать могут взять Radeon RX 5700 XT, которая быстрее и обладает максимальным потенциалом за свою цену. GeForce RTX 3060 такая же быстрая, но не всегда в кармане есть лишние 7 тысяч рублей.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; &lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;