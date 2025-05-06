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В США предложили удалённо блокировать видеокарты NVIDIA, завезённые в Китае в обход санкций
В теории под угрозой и российский рынок, ведь все видеокарты и графические ускорители здесь находятся в обход экспортных ограничений

Торговая война между США и Китаем не только продолжается, но и становится всё более опасной. Если ещё несколько месяцев назад аналитики говорили о некоторых проблемах для национальных экономик, то сегодня в числе пострадавших могут быть целые регионы, так или иначе зависящие от производства полупроводников. Попытки Трампа заставить весь мир платить США десятину были встречены без энтузиазма. Всё просто, ведь бюджет многих стран и без того уходит в минус, ну а согласиться на торговые уступки – это прямой путь к потере миллиардов долларов. Ситуация усугубляется избирательностью тарифов, но Вашингтон пока не собирается отступать, угрожая всем несогласным изоляцией и санкциями. Пока всё это происходят, аналитики не устают подсчитывать убытки, при этом указывают, что речь идёт уже об американских компаниях, которым придётся несладко в ходе противостояния. 

Пожалуй, в числе тех, кто получит максимальные финансовые потери, значится NVIDIA. Белый дом уже несколько лет назад перешёл к политике запретов, а в результате часть продукции не может поставляться на китайский рынок. Например, геймерская GeForce RTX 4090 оказалась слишком быстрой, поэтому политики из США решили запретить её продажи китайцам. Самое любопытное в этой ситуации то, что несколько компаний напрямую выпускают такую видеокарту в КНР, а все остальные сильно зависят от комплектующих, созданных в том же Китае. Попытки перевести производство во Вьетнам и Индию несут значительные риски, ну а Трамп требует строить заводы в Америке. Несмотря на подобные ограничения китайский рынок получает часть запрещённой продукции, тогда как NVIDIA и многие другие крупные полупроводниковые компании стараются не замечать мелких нарушений. Казалось бы, ситуация стабильная, ведь следующий шаг грозит опасными последствиями для обеих сторон. Вот только политики в США так не считают, оказывая давление на производителей. 

На этот раз на тропу войны ступил американский конгрессмен Билл Фостер. До того как занять своё место в большой политике он был физиком и даже приложил руки к разработке компьютерных микросхем. Сложно сказать, насколько этот парень был успешным будучи учёным, но на посту политика он точно намерен войти в историю. Как стало известно, Фостер намерен внести в Конгресс законопроект, который способен кардинально изменить правила оборота чипов искусственного интеллекта. Речь идёт о технологиях отслеживания и блокировки использования высокопроизводительных процессоров. Проще говоря, если закон вступит в силу, то NVIDIA будет удалённо блокировать видеокарты и графические ускорители, завезённые в ту или иную страну нелегально. Политик заявляет, что такая возможность есть, а значит пришло время ей воспользоваться. Сам Фостер ссылается на сообщения о масштабных поставках запрещённых чипов в Китай, требуя положить конец нарушению законодательства и подрыву национальной безопасности США. 

По словам политика, проблема уже вышла за рамки теоретических рисков. Он утверждает, что речь идёт не о гипотетической угрозе, а о реальности, с которой США сталкиваются уже сейчас. Оказывается, существуют серьёзные основания полагать, что китайская армия и правительство активно используют такие чипы не только для создания ИИ, но и для разработки потенциально опасных технологий. На этот раз методические пособия решили не менять, поэтому Фостер рассказывает о некоем биологическом оружии, и продвинутых системах на базе ИИ. В данном случае неясно, о чём вообще говорит политик, поскольку и первое, и второе у Китая давно имеется. Кроме того, продукция NVIDIA вполне легально завозится в Поднебесную, где выступает в качестве ключевого элемента для создания и поддержания в рабочем состоянии чат-ботов, генераторов изображений и высокоспециализированных решений, применяемых в самых чувствительных областях. Напомним, первые заметные ограничения появились ещё во время первого срока Трампа. При Байдене они стали более жёсткими, но на практике это не остановило поток чипов в Китай. 

Согласно официальным данным, за 2024 год NVIDIA заработала в Китае 17 миллиардов долларов, что составляет 13% глобальной выручки. Некоторые аналитики уверены, что в реальности поток нелегальных графических чипов в КНР огромен, а в итоге американская компания зарабатывает там намного больше, чем принято афишировать. Журналистам из Reuters и других СМИ нечем заняться в свободное от работы время, поэтому эти ребята активно борются с экспортом американской продукции, не осознавая, что падение производства отразится на поступлениях в бюджет, а значит уменьшит количество читателей и вынудит их искать новую работу. Несмотря на здравый смысл журналисты не собираются сдаваться, то и дело донимая NVIDIA различными запросами. Дженсен Хуанг уверяет, что не имеет технической возможности отслеживать перемещение своих продуктов после продажи. Вот только всё тот же Фостер расспросил независимых экспертов и выяснил, что необходимые технологии существуют и даже встроены в сами чипы. Новый законопроект предполагает два ключевых направления:

  1. Обязательное отслеживание местоположения чипов, чтобы убедиться, что они находятся там, где разрешено лицензией.
  2. Возможность физически блокировать запуск чипа, если он попал в страну без соответствующего разрешения.

Фостер подчёркивает, что технология определения местоположения уже работает в дата-центрах Google, где отслеживаются собственные ИИ-чипы компании. Принцип основан на измерении времени отклика сигнала, исходящего от чипа, до защищённого сервера. Поскольку сигналы движутся со скоростью света, такая задержка позволяет вычислить его примерное географическое положение. А вот механизм блокировки запуска чипа без лицензии сложнее технически. Политик полагает, что соответствующее решение нужно подготовить уже сегодня, чтобы завтра никто не мог нарушить санкционные ограничения. Пока же в рамках новой инициативы министерству торговли США будет дано шесть месяцев на выработку регламентов. Что примечательно, законопроект уже получил поддержку со стороны демократов, включая представителя Ражу Кришнамути, который курирует деятельность палаты по Китаю. Республиканцы также проявляют интерес, хотя формально пока никто не присоединился к инициативе и она ещё не внесена официально. Но глава комитета Джон Моленар заявил, что идея встроенного отслеживания чипов вызывает у него полное согласие.

Эксперты отмечают, что подобная мера могла бы стать поворотной точкой в обеспечении соблюдения экспортных правил. Как заявил Тим Фист, бывший инженер и эксперт по технологической политике, у властей сейчас нет чёткого представления о том, какие чипы действительно оказались за границей в обход закона. Возможность установить хотя бы страну нахождения позволит значительно сузить круг подозрительных партий. Законопроект Фостера может стать первым шагом к полной переоценке контроля над высокотехнологичным экспортом. На фоне стремительного прогресса в области искусственного интеллекта и обостряющегося технологического соперничества с Китаем, Вашингтон, похоже, готов перейти от слов к действиям. В данном случае под угрозой окажутся не только китайские, но и российские потребители. Только представьте себе ситуацию, когда сотни тысяч или даже миллионы видеокарт на компьютерах обычных потребителей перестанут работать. Эксперты полагают, что до такого не дойдёт, но никто точно не знает, как далеко зайдёт противостояние на глобальном рынке. Если технология блокировки существует и уже встроена в чипы, то это грозит серьёзными последствиями в первую очередь для NVIDIA. Сегодня многие страны предпочитают закупать американскую продукцию, но могут резко изменить подход, если осознают потенциальные риски. 

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#nvidia #полупроводники #санкции
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