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Bublik1
В начале мая в атмосфере сгорит секретный зонд СССР «Космос-482», запущенный более 50 лет назад
Космос-482 - это настоящий мамонт в мире современных технологий

Каждый год околоземное пространство всё больше превращается в гигантскую свалку технологий. Сюда выводится сотни и даже тысячи спутников, а в результате столкновений и различных происшествий ближний контур вокруг нашей планеты пестрит обломками различного размера. Всё это вызывает опасения у учёных, поскольку неконтролируемое накопление космического мусора грозит новым миссиям и способно привести к опасным последствиям. Только на низкой орбите по состоянию на 2025 год находятся более 8000 активных спутников, а общее число отслеживаемых объектов превышает 36 000. Некоторые из них давно не работают, но всё ещё продолжают свой путь, пока атмосфера не возьмёт своё. По оценкам, ежегодно сгорает от 200 до 400 объектов, превращаясь в огненные вспышки в небе. Среди них встречаются как современные мини-спутники, так и забытые артефакты времён Холодной войны. 

Совсем скоро мы станем свидетелями того, как в атмосфере сгорит крайне любопытный объект, история которого вызывает интерес не только у обывателей, но и у учёных. Речь о корабле «Космос-482», который долгое время молчаливо кружил над нашими головами и уже заходит на один из своих последних витков, завершая путешествие длиною в 50 лет. Согласно оценкам астрономов, зонд начнёт сгорать в первой половине мая, но история его давно превратилась в нечто большее, чем просто технический сбой. Речь о почти забытой главе Холодной войны. Перед нами затерянный спутник, который всё ещё напоминает о некогда амбициозной гонке за Венеру. Начнём с того, что «Космос-482» был запущен 31 марта 1972 года с космодрома Байконур на ракете «Молния-8К78М». Всё указывает на то, что аппарат изначально был частью миссии к Венере. Предполагается, что он должен был стать продолжением успешной миссией «Венера-8», стартовавшей всего на четыре дня раньше. Но в духе типичной секретности советской эпохи, никаких официальных признаний провала не последовало. Вместо этого зонд получил формальное обозначение «Космос», под которым в СССР зачастую прятались неудачные или военные запуски.

Изначально планировалось, что «Космос-482» полетит к Венере. Вот только таймер сработал преждевременно, а в результате зонд так остался на орбите Земли. Через три дня часть его компонентов уже вошла в атмосферу и сгорела над Новой Зеландией. То, что осталось, а это около 500 килограммов полезной нагрузки, продолжало кружить вокруг планеты на эллиптической орбите с высотами от 156 до 394 километров. В среднем один оборот объект совершает за 90 минут. То, что осталось от «Космоса-482», представляет собой капсулу, которая, по мнению экспертов, могла быть посадочным модулем, предназначенным для атмосферы Венеры. А это многое меняет. Аппарат был рассчитан на экстремальные условия: высокое давление, температуру и агрессивную атмосферу другой планеты. Поэтому не исключено, что при входе в земную атмосферу он выживет. Точных данных на этот счёт нет, поэтому остаётся только предполагать. Наблюдатель за спутниками и аналитик Марко Лангбрук в своём блоге отмечает, что возвращение модуля на Землю может пройти без разрушения конструкции, учитывая его невероятно мощную защиту. Одновременно с этим возраст зонда и особенности траектории полёта только увеличивают неопределённость, вызывая беспокойство у астрономов. Эксперты уверены, что угрозы для наземных объектов нет. Согласно предварительным расчётам, шанс того, что обломки упадут в населённый район, критически малы. 

Сейчас зонд выходит на рассветные и сумеречные пролёты над Северной Америкой. Окончательный вход в атмосферу ожидается ориентировочно 10 мая, но точная дата может варьироваться. Прогнозы сужаются по мере приближения к дате. Как уже было сказано выше, с каждым годом небо становится всё более тесным. Количество спутников на низкой околоземной орбите растёт лавинообразно. Одни только Starlink от SpaceX насчитывают тысячи объектов. К ним присоединились китайские спутники, OneWeb и новый проект Kuiper от Amazon, первый запуск которого состоялся в конце апреля. В этом контексте «Космос-482» выглядит как древний артефакт в цифровом хаосе современности. Сравнивать этот зонд с современными спутниками – это всё равно что найти работающий паровоз посреди автотрассы. Он несёт в себе дух ушедшей эпохи не только с точки зрения технологий, но и политической атмосферы, в которой он создавался. Это было время, когда любая неудача скрывалась, а каждый успех преподносился как победа социалистической науки. Давайте разберём наиболее важные детали о зонде «Космос-482».

  • Миссия: предположительно это была доставка научной станции к Венере.
  • Тип аппарата: спускаемый зонд серии «Венера», которые мог быть идентичен аппарату «Венера-8».
  • Разгонный блок: «Блок-Л»так и не смог вывести аппарат на траекторию к Венере.
  • Состояние: по расчётам, капсула может быть всё ещё герметичной и способной выдержать спуск. Это значит, что она рассчитана на давление 90 атмосфер и температуру до 500°C. 
  • Идентификатор: 1972-023A/6073, отслеживается Space-Track и Heavens-Above. Астрономы пишут, что судьба «Космоса-482» напоминает более поздний провал миссии «Фобос-Грунт» в 2012 году, когда российский аппарат не смог покинуть орбиту Земли и в итоге сгорел в атмосфере. 
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#космос #наука #интересное #космос-482
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