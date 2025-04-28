Аналитики полагают, что выживут только самые устойчивые фермеры

Ещё недавно добыча Bitcoin многими воспринималась как относительно дешёвый способ заработка. Всё просто, ведь доступ к дешёвой электроэнергии, мощное оборудование и удача гарантировали высокие заработки за короткие промежутки времени. Благородя постоянному росту курса первой криптовалюты удавалось за год не только отбить инвестиции, но и увеличить вложения в разы. Наиболее удачливые майнеры, которые начали добычу в нужное время, могли рассчитывать на 10-кратный рост доходов, получая прибыль не только за счёт продажи монет, но и реализации собственных ценных бумаг.

Казалось, что так будет продолжаться вечно, ведь количество Bitcoin увеличивается медленно, а аналитики уже давно говорят о том, что мы находимся на пороге дефицита предложения. Возможно, они где-то ошиблись, ведь пока курс цифрового золота топчется на месте, вызывая у ключевых игроков высокие сомнения. При этом дела идут всё хуже, о чём открыто говорят специалисты CoinShares.

Оказывается, за последнее время добыча криптовалюты из прибыльного дела превратилась в головную боль. Согласно озвученным данным, средняя себестоимость добычи одного ВТС на крупнейших публичных майнинговых компаний превысила 82 162 доллара, тогда как кварталом ранее она составляла всего 55 950 долларов. Но и это не самые тревожные новости. Так, если учитывать все сопутствующие расходы, то стоимость добычи одной монеты стремительно взлетит вверх, но точные цифры крупные майнеры предпочитают не публиковать. Предполагается, что учёт всех переменных приведёт к резкому падению ценных бумаг ключевых фермеров, поскольку реальные показатели далеки от тех, что находятся в свободном доступе. Согласно приблизительным подсчётам, для добычи 1 ВТС нужно потратить около 137 тысяч долларов. Это также означает, что майнеры работают с огромным убытком, поскольку операционная прибыль становится всё меньше.

Эксперты констатируют, что сегодня майнинг это уже не о прибыли и деньгах, а скорее о гонке технологий, где речь идёт о выживании. Крупные майнеры тратят огромные суммы на покупку нового оборудования, что только усложняет работу действующих серверов, требуя дополнительных инвестиций в рабочую силу и другие сопутствующие расходы. Эксперты называют целый ряд проблем, приводящих к росту себестоимости майнинга, некоторые из которых мы изучим детальнее.

Усложнение сети. С каждым годом сложность добычи увеличивается. После каждого халвинга (а последний состоялся в апреле 2024 года) награда за блок уменьшается. Сегодня фермы получают всего 3.125 BTC. Это значит, что майнеры должны тратить больше усилий и ресурсов на получение меньшего количества монет.

С каждым годом сложность добычи увеличивается. После каждого халвинга (а последний состоялся в апреле 2024 года) награда за блок уменьшается. Сегодня фермы получают всего 3.125 BTC. Это значит, что майнеры должны тратить больше усилий и ресурсов на получение меньшего количества монет. Подорожание электроэнергии. По всему миру наблюдается рост цен на энергоносители. Например, в США и Канаде тарифы на электричество для промышленных потребителей выросли на 10-20% за год. А поскольку майнинг представляет собой одну из самых энергоёмких отраслей, то расходы у владельцев крупных ферм постоянно растут.

По всему миру наблюдается рост цен на энергоносители. Например, в США и Канаде тарифы на электричество для промышленных потребителей выросли на 10-20% за год. А поскольку майнинг представляет собой одну из самых энергоёмких отраслей, то расходы у владельцев крупных ферм постоянно растут. Обновление оборудования. Как уже отмечалось, непрекращающаяся гонка за эффективностью требует регулярных вложений в новейшие ASIC-чипы. Модели, выпущенные всего два года назад, уже могут быть неконкурентоспособными, но себестоимость добычи становится выше, а ранее закупленное оборудование не успевает вернуть инвестиции и продаётся менее состоятельным компаниям.

Как уже отмечалось, непрекращающаяся гонка за эффективностью требует регулярных вложений в новейшие ASIC-чипы. Модели, выпущенные всего два года назад, уже могут быть неконкурентоспособными, но себестоимость добычи становится выше, а ранее закупленное оборудование не успевает вернуть инвестиции и продаётся менее состоятельным компаниям. Торговые пошлины и логистика. С весны 2024 года США ввели пошлины на ввоз китайского оборудования, что увеличило стоимость закупок на 25%. Ну а это ещё один удар, который пришёлся прямо по кошелькам майнеров. Если учитывать действующую политику Трампа, то майнерам придётся несладко.

С весны 2024 года США ввели пошлины на ввоз китайского оборудования, что увеличило стоимость закупок на 25%. Ну а это ещё один удар, который пришёлся прямо по кошелькам майнеров. Если учитывать действующую политику Трампа, то майнерам придётся несладко. Ужесточение регулирования. Всё больше стран вводят обязательные экологические требования. Переход на возобновляемые источники энергии требует дополнительных инвестиций, но во многих случаях реализация проектов чистой энергетики невозможна, либо требует резкого увеличения расходов.

В итоге мы становимся свидетелями того, как меняется география майнинга. Сегодня США занимают лидирующие позиции, но фермеры предпочитают концентрироваться в штатах с дешёвой электроэнергией. Это Техас и Северная Дакота. И поскольку в строй вводится всё больше оборудования, то нагрузка на энергосистему становится всё выше, приводя к массовым отключениям во время экстремальной жары. Казахстан привлекателен за счёт дешёвой угольной генерации, но сталкивается с перебоями в электроснабжении и давлением со стороны властей. В то же время Россия имеет большой нереализованный потенциал. Холодный климат и избыток электроэнергии в отдельных регионах делают страну привлекательной. В настоящее время значительным тормозом выступают санкции, которые препятствуют ввозу в страну достаточного количества оборудования, отпугивая иностранных инвесторов. Пока мы видим, как Латинская Америка (например, Парагвай) становится новым направлением благодаря дешёвой зелёной гидроэнергии. Особенности климата открывают хорошие перспективы, но речь идёт о тенденции, а не о массовых инициативах.

Эксперты замечают, что секрет успешного майнинга кроется не только в дешёвой электроэнергии. Важна оптимизация инфраструктуры. Например, строительство дата-центров с высоким уровнем энергоэффективности. Кроме того, отдельные майнинговые компании заключают контракты с электростанциями напрямую или даже строят собственные генерационные мощности. Аналитики советуют фермерам активнее вливаться в торговлю, поскольку выход на рынок цифровых активов приводит к диверсификации источников дохода. Так, если добыча не приносит заметной прибыли, можно часть мощностей сдать в аренду, что позволит быстро вернуть инвестиции без заметных потерь. Уже сегодня становится ясно, что структура майнинга меняется. Крупные игроки имеют финансовую подушку безопасности, тогда как у небольших компаний могут возникнуть сложности. Если Bitcoin не вернётся к росту, то рассчитывать придётся только на свои силы. А слишком длительный период медвежьего цикла точно не пойдёт на пользу майнерам. В настоящее время эксперты видят сразу несколько сценариев развития событий в данной сфере:

Консолидация рынка. Мелкие майнеры, неспособные выдержать рост расходов, будут вынуждены продать активы или выйти из бизнеса. Крупные игроки усилят свои позиции.

Мелкие майнеры, неспособные выдержать рост расходов, будут вынуждены продать активы или выйти из бизнеса. Крупные игроки усилят свои позиции. Рост доли «зелёного майнинга». Переход на возобновляемые источники станет не просто трендом, а необходимостью для привлечения инвестиций.

Переход на возобновляемые источники станет не просто трендом, а необходимостью для привлечения инвестиций. Развитие новых технологий. Инновации в области охлаждения оборудования (например, иммерсионное охлаждение) и улучшение энергоэффективности чипов смогут сдерживать рост затрат.

Инновации в области охлаждения оборудования (например, иммерсионное охлаждение) и улучшение энергоэффективности чипов смогут сдерживать рост затрат. Изменение глобальной карты майнинга. Новые «горячие точки» будут появляться там, где сочетаются дешёвая энергия, политическая стабильность и благоприятное регулирование.

Добавим, что самым неблагоприятным местом для майнинга считается Германия. Здесь себестоимость 1 ВТС достигает 200 000 долларов, что более чем в 2 раза выше цены на рынке. Примечательно, что китайские власти запретили добычу Bitcoin ещё в 2021 году, но страна входит в число лидеров за счёт того, что фермеры переместились в сельскую местность, где контроль со стороны властей меньше. Но самые значительные надежды возлагаются на устройства ASIC следующего поколения. Подобные серверы появятся уже в 2025 году и будут обладать энергоэффективностью до 15 J/TH, что может существенно снизить операционные расходы.

Пока же можно сделать вывод, что майнинг переживает сложный, но крайне интересный этап развития. Рост себестоимости заставляет участников отрасли становиться более изобретательными, технологичными и устойчивыми. Для тех, кто сможет адаптироваться, открываются огромные перспективы в новой реальности криптоэкономики. Остальным придётся либо искать новые ниши, либо покинуть рынок.