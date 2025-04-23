Тарифная война Трампа со всем миром продолжается. Хозяин Белого дома решил повременить со своим грозным ультиматумом, рассчитывая на сговорчивость союзников. Президент США заявляет, что у торговых партнёров просто нет выбора, ведь американский рынок для многих из них остаётся самым крупным. Если брать в расчёт европейских производителей автомобилей, то цифра действительно впечатляет, а торговый дефицит между регионами оказывается не в пользу ЕС. Аналитики по обе стороны океана критикуют Трампа, но даже европейские элиты признают, что возврата к прежним условиям ведения бизнеса не будет. Трамп бесцеремонно разрушает парадигму глобализма, оказывая мощнейшее давление на союзников. Ну а поскольку самые сложные переговоры впереди, то властям США нужны козыри. Слишком большого выбора у европейских компаний нет, ведь найти новый рынок сбыта невозможно. Даже снятие санкций с РФ проблему не решат, но находящиеся у власти политики в Брюсселе настроены и дальше лишать себя дешёвых энергоресурсов.

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Как бы там ни было, но доллар подешевел, что привело к рекордному росту курса евро. Сегодня за 1 доллар дают всего 88 евроцентов, ну а совсем недавно между валютами была разница в несколько процентов. Похоже, падение курса американской валюты позитивно сказалось на стоимости рубля, а аналитики приводят любопытные подробности. Оказывается, российская валюта уже прошла все негативные этапы давления со стороны санкций. Сегодня рубль почти не подвержен колебаниям мировых валют, что делает его крайне выгодным с точки зрения инвестирования. Сложно сказать, насколько такой прогноз соответствует действительности, но в данном случае ясно одно: российские граждане получили уникальную возможность, не воспользоваться которой глупо. Ну а поскольку в данном материале речь пойдёт о видеокартах, то давайте перейдём к интересующей нас теме. Если вы ещё помните, то в 2022 году курс рубля демонстрировал отличный рост и в какой-то момент за 1 доллар давали меньше 60 рублей. К концу года стоимость российской валюты перестала радовать, но в данном случае у нас есть с чем сравнивать.

Обратите внимание на график выше. Как видите, ещё недавно за 1 доллар давали 100 рублей, тогда как сегодня курс значительно просел. Рядовые граждане получают всё те же деньги, но благодаря временной передышке и особенностям тарифной политики Белого дома, потенциал у рубля заметно увеличился. Если вы полагали, что сегодня в магазинах можно найти видеокарты по рекомендованным ценам, то спешим вас разочаровать. Даже на американском рынке продукция NVIDIA находится в дефиците, поскольку спрос всё ещё выше предложения. В Европе ситуация немного лучше, но причина ещё и в том, что в той же Германии рекомендованная стоимость намного выше, чем в магазинах США. Простой пример, сегодня купить GeForce RTX 5060 Ti, получившую 16 Гб памяти у американских ритейлеров вы можете за 500 долларов, ну а в переводе на российскую валюту это будет около 40 тысяч рублей. Хотели бы отхватить новинку по такой выгодной цене? Вопрос риторический, но даже без ответа на него мы знаем, что сегодня стоимость видеокарт в РФ стала действительно низкой. Если вы планировали порадовать себя мощным графическим чипом весной, летом или даже осенью, то лучше сделайте это сейчас. Поговорите с родными и знакомыми. Одолжите денег, ведь завтра будет дороже, чем сегодня. И помните, что это здравый смысл, ведь ситуация с тарифами Трампа стремительно меняется, а доллар может также быстро подорожать, как подешевел.

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Но давайте к примерам. Найти GeForce RTX 5060 Ti на ЯндексМаркете нам не удалось, но зато там есть GeForce RTX 5070. За видеокарту просят 70 тысяч рублей, ну а это самая низкая стоимость с момента релиза. На старте за GeForce RTX 5070 просили 100 тысяч, ну а сегодня купить её вы можете намного дешевле. Здесь сказывается не только фактор роста курса рубля, но и время, ведь NVIDIA медленно, но уверенно насыщает спрос со стороны геймеров по всему миру. За 650 евро GeForce RTX 5070 свободно лежит в магазинах Европы, ну а это позволяет и российским ритейлерам ставить на неё не самые высокие цены. Видеокарта хорошо подходит для 2К, но выжать в таком разрешении максимальные настройки без технологии масштабирования у вас не получится. Кстати, по сравнению с GeForce RTX 4070 SUPER эта видеокарта прибавила всего 5-7%, но к этому мы вернёмся немного позднее.

Почти 100 тысяч стоит GeForce RTX 5070 Ti, но даже в Германии за такую видеокарту просят больше 850 евро. В переводе на рубли выходит 80 тысяч, что заметно дешевле. GeForce RTX 5070 Ti получила 16 Гб памяти и способна справляться с требовательными новинками даже в 4К, хотя без DLSS ей в таком разрешении делать всё же не чего. GeForce RTX 5070 Ti дорогая и подходит для состоятельных геймеров. Ещё недавно за неё просили 140 тысяч, а значит выгода налицо. Здесь всё зависит от точки зрения. Если сравнивать с Европой, то цена высокая, но учитывая сложную санкционную логистику – GeForce RTX 5070 Ti за 96 тысяч кажется выгодной.

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За GeForce RTX 5080 просят почти 135 тысяч рублей и дороже, но в данном случае мы напомним, что ещё пару недель назад такая видеокарта продавалась за 200 тысяч. Перед нами одно из самых производительных решений на рынке, обладающее огромным потенциалом. Ограничения у видеокарты есть, но они касаются разрешения 4К, где на высоких настройках с трассировкой лучей придётся прибегнуть к технологии масштабирования. Как обычно, российская цена немного завышена, но двукратной переплаты уже нет, ведь даже в ЕС за GeForce RTX 5080 просят больше 1200 евро. Субфлагман предлагает ультимативную скорость, ну а цена его ещё никогда не была такой низкой. Если учитывать, что на рынке наблюдается дефицит, то ждать GeForce RTX 5080 дешевле 100 тысяч может только очень наивный человек.

Что до GeForce RTX 5090, то здесь здравый смысл давно вышел из зала. Видеокарта за 400 тысяч интересна только тем, у кого нет проблем с финансами, ведь реальная стоимость её в 2 раза ниже. Встретить флагман NVIDIA по близкой к рекомендованной цене невозможно даже в США, поскольку видеокарта хорошо себя показывает в сложных вычислениях с использованием умных алгоритмов. Денег у инвесторов много, а в итоге за право купить GeForce RTX 5090 приходится платить двойную стоимость. Рассуждать о том, насколько такая цена оправдана, не имеет никакого смысла. Либо у вас есть 400 тысяч, либо вы покупаете менее дорогую видеокарту.

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Может показаться, что на фоне укрепления курса национальной валюты и насыщения рынка видеокарты прошлого поколения начнут дешеветь. На самом деле это не так, в чём мы с вами убедимся прямо сейчас. Первым делом мы посмотрим на GeForce RTX 4060 Ti. В той же Америке за неё уже давно просят меньше 400 долларов, но в РФ только сейчас стоимость её опустилась до 40 тысяч рублей. Столько просят за GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гб памяти, но российским геймерам приходится потуже затягивать пояса. Мы уже видели тесты GeForce RTX 5060 Ti, которая получила 8 Гб памяти. Даже наличие новой архитектуры не помогает в 2К, где нужно хотя бы 10 Гб. И всё же, если вернуться к российским реалиям, то GeForce RTX 4060 Ti за 40 тысяч можно назвать выгодной. Пару недель назад за неё просили от 50 тысяч, а значит сегодня геймеры могут ощутимо сэкономить.

А вот смотреть в сторону GeForce RTX 4070 SUPER мы не рекомендуем. Она стоит столько же, как и GeForce RTX 5070, но между видеокартами есть заметная разница. И дело даже не в указанных выше 5% скорости, ведь потенциал новинки кроется в использовании актуальных технологии масштабирования. GeForce RTX 5070 с использованием самых агрессивных сценариев с DLSS 4.0 выдаёт в 2 раза больше кадров в секунду, чем GeForce RTX 4070 SUPER, ну а это решающий показатель. Приходится признать, что качество изображения в таком случае начинает падать, но в целом с DLSS 4 видеокарты нового поколения показывают себя лучше.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER за такую цену вообще не должна существовать. Этот тот самый случай, когда нужно сравнивать. Указанная выше GeForce RTX 5070 Ti стоит 96 тысяч, ну а она примерно на 20% быстрее. Многие геймеры берут то, что кажется им лучше, ну а название GeForce RTX 4070 Ti SUPER смотрится более внушительно. Именно поэтому мы рекомендуем изучать тесты, а в данном материале следует обращать внимание преимущественно на видеокарты актуального поколения. Увы, но решения прошлого поколения так и не стали дешёвыми. Стоят такие видеокарты намного выше своей рекомендованной стоимости и не дешевеют несмотря на укрепления российского рубля.

Примерно в том же положении оказалась и GeForce RTX 4080 SUPER. Брать её нет никакого смысла, ведь GeForce RTX 5080 быстрее и дешевле. Ну а если вспомнить о преимуществах технологии масштабирования актуального поколения, то старушка и вовсе вызывает вопросы. Обходите GeForce RTX 4080 SUPER стороной. Как уже было сказано выше, флагманы не могут стоить дёшево, но на каком основании за GeForce RTX 4090 просят 340 тысяч, мы ответить затрудняемся. Это уже давно не флагман, ну а с использованием трассировки лучей в 4К на максималках и рекомендованных настройках DLSS 4.0 указанная выше GeForce RTX 5080 будет выдавать намного больше кадров в секунду. Возможно, наличие GeForce RTX 4090 внутри компьютера кому-то просто греет душу, но с точки зрения логики в приобретении старого флагмана нет смысла. Как видите, выгодные предложения есть, но связаны они преимущественно с укреплением рубля. Видеокарты дешевеют медленно, а решения прошлого поколения остаются лежать на прилавках мёртвым грузом. Нужны скидки, вот только всё это было завезено по старому курсу, поэтому никакого резкого удешевления быть не может. А вот серия GeForce RTX 50 поступает в магазины прямо с заводов. Здесь цена напрямую привязана к курсу рубля и доллара, а значит самое время начать экономить.