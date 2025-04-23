Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года

Тесты доказывают, что GeForce RTX 5060 Ti, получившая 8 Гб видеопамяти, не годится для сложных сценариев и плохо справляется с работой умных алгоритмов масштабирования
[ ] для раздела Блоги
1
1

Не секрет, что многие геймеры и эксперты ждали в 2025 году от NVIDIA настоящего чуда. В последние несколько лет производительность видеокарт разочаровывала, а значительного прироста между поколениями не наблюдалось. Стабильно развивался только верхний ценовой сегмент, но игрушку за 2000 долларов позволить себе может всего 1% любителей видеоигр. Аналитики отмечают, что для NVIDIA всё это не проблема. Оказывается, падающий флаг из рук геймеров перехватили другие потребители. Вначале это были майнеры, инвестировавшие в фермы для добычи криптовалюты гигантские суммы. На этом фоне стоимость видеокарт увеличилась в два раза. Ну а сегодня флагманы интересуют разработчиков нейросетей, для которых покупка сотен GeForce RTX 5090 – это вопрос выживания. В данном сегменте сосредоточены десятки миллиардов долларов, в результате чего спрос часто превышает предложение. 

реклама



Ну а в итоге геймерам достаются крохи, ведь в игровом плане архитектура Blackwell представляет собой очередной посредственный шаг на пути к зарабатыванию больших денег. Интересы геймеров никто не учитывает, а значит ещё два года игровая индустрия будет вынуждена топтаться на месте. Тесты флагманов мы уже давно видели. GeForce RTX 5090 прибавляет около 50% по сравнению с флагманом прошлого поколения, тогда как GeForce RTX 5080 – около 25%. С использованием определённого набора игр удаётся добиться менее или более внушительных результатов, но в целом цифра никогда не превышает средние 30%. В то же время GeForce RTX 5070 умудрилась всего на 5-7% обойти GeForce RTX 4070 SUPER, вызывая неподдельное удивление у экспертов. На прошлой неделе пришло время релиза GeForce RTX 5060 Ti. Первой на прилавки магазинов попала модель, имеющая 16 Гб видеопамяти. Что любопытно, NVIDIA разрешила опубликовать результаты тестов в день старта официальных продаж. Это привело к возникновению довольно комичной ситуации. Тысячи GeForce RTX 5060 Ti заполонили прилавки азиатских и европейских ритейлеров, но геймеры не могли понять, насколько эта видеокарта превосходит GeForce RTX 4060 Ti. 

Тесты быстро ушли в народ, а в итоге даже в Европе стали доступны модели видеокарт на этом графическом чипе, стоимость которых была равна рекомендованной. Нужно помнить, что в ЕС цена GeForce RTX 5060 Ti стартует с 450 евро, хотя сегодня приобрести новинку по такой стоимости уже не получится. За 500 евро и выше видеокарта доступна, но спрос на неё не впечатляет. Ритейлеры отмечают, что геймеры раздумывают, поскольку в начале мая ожидается релиз менее дорогой GeForce RTX 5060 Ti, получившей 8 Гб видеопамяти. За видеокарту даже в Европе планируют просить всего 400 евро, ну а это дешевле GeForce RTX 4060 Ti. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь имеющая 16 Гб новинка прибавила примерно 20% по сравнению с оригиналом прошлого поколения, а быстродействие моделей с 8 Гб и 16 Гб памяти у GeForce RTX 4060 Ti не отличалось в большинстве сценариев. От недорогой GeForce RTX 5060 Ti ждали примерно такого же результата, но первые тесты свидетельствуют о том, что геймерам придётся пойти на серьёзный компромисс. Прежде всего нужно держать в уме информацию, согласно которой официальных тестов GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб не было. 

В сети доступны только данные команды HardwareUnboxed, но и этого достаточно, чтобы сделать не самые радужные выводы. Кстати, NVIDIA всячески препятствует появлению тестов своей видеокарты. Похоже, там прекрасно осознают проблему, ведь продукт получился не очень удачным. Начнём с хороших новостей. Если вы не включаете трассировку лучей, полагаетесь на автоматические настройки и запускаете игры в разрешении 1080р, то разницы между моделями с 16 Гб и 8 Гб памяти не будет. Почти. В самых требовательных сценариях менее дорогая модель может слегка отставать, но для этого придётся выкрутить настройки графики на максимум. Кроме того, авторы теста использовали материнскую плату, имеющую интерфейс PCIe 5.0, а значит у владельцев компьютеров со старым PCIe 3.0 разница в скорости может превышать значения статистической погрешности. Многое зависит от оптимизации, но в некоторых случаях разница способна превысить 5-7%. В то же время, если вы владеете монитором с разрешением 2К, но не ставите перед собой цели выжать из игры графику максимального качества, то заметной разницы между моделями с 16 Гб и 8 Гб видеопамяти тоже не будет. Текстуры среднего и средневысокого качества даже в самых требовательных играх с трудом, но умещаются в указанные выше 8 Гб памяти, но на этом хорошие новости заканчиваются. 

реклама



Согласитесь, что видеокарту покупают не для компромиссов. Особенно это касается российских геймеров, которым из-за санкций приходится переплачивать, ведь встретить новинки по рекомендованным ценам невозможно. Но давайте ближе к тестам. В третьем и четвёртом столбцах отражены средние значения производительности, тогда как второй столбец указывает на использованное разрешение и настройка графики. Авторы тесты пишут, что при любой попытке выжать из GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб графику высокого качества, геймер столкнётся с проблемами. В 1080р разница порой превышает 10%, тогда как в 2К уже наблюдаются глубокие провалы. Всё становится ужасно в 4К, где без технологии масштабирования уже не обойтись. Но и здесь обнадёживающих новостей нет, ведь видеокарта с 16 Гб намного лучше справляется с алгоритмом DLSS 4.0. Выясняется, что в самых требовательных сценариях разница между GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гб и 8 Гб памяти превышает все разумные пределы, достигая поразительных 120%. Проще говоря, умные алгоритмы актуального поколения крайне прожорливы, поэтому пытаться скормить им GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб – это не самая лучшая идея. Больше информации вы найдёте в ролике ниже, но представленная таблица позволяет сделать целый ряд неутешительных выводов. 

Прежде всего становится ясно, что разработчики видеоигр наращивают требования к аппаратной части. Происходит это несмотря на то, что реальная производительность видеокарт увеличивается медленно, ну а новенькая GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб просто не годится для поколения сложных сценариев в разрешении 2К. У такой видеокарты даже в 1080р могут возникнуть сложности, но только если сравнивать результаты со старшей моделью. Имеющая всего 8 Гб памяти GeForce RTX 5060 Ti точно понравится геймерам с мониторами 1080р, ну а статистика Steam свидетельствует, что таковых почти 60% от общего числа. До появления более детальных тестов делать финальные выводы мы не будем. Кроме того, NVIDIA может оптимизировать быстродействие ещё не вышедшей видеокарты при помощи драйверов. Каким будет реальный разрыв между моделями, сказать пока сложно, но ясно одно: требования к видеокартам растут быстрее, чем ожидалось. Многие эксперты писали, что застой на рынке приведёт к увеличению жизненного цикла видеокарт прошлых поколений. Якобы, такой шаг может и мешает прогрессу, но сэкономит геймерам деньги. Судя по тестам, GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб не укладывается в красивые теории. 

реклама



Отговаривать вас от покупки GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб мы не будем. На самом деле сегодня на российских прилавках даже версия с 16 Гб памяти находится в дефиците, а рекомендованная стоимость геймерам только снится. Возможно, к осени ситуация изменится, но в данном случае важно осознавать, что на цены влияет курс доллара. Из-за того, что американская валюта немного просела, в рублёвом эквиваленте видеокарты подешевели. Даже если в долларах осенью GeForce RTX 5060 Ti и будет продаваться по рекомендованной цене, то помешать покупке могут курсовые перепады рубля. Но это тема для отдельного материала. Эксперты сильно разочарованы в GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб, но в целом мы не видим в этом ничего удивительного. Разработчикам видеоигр нужно двигаться дальше, пытаясь удивлять геймеров. У студий есть только игры, тогда как Джейсен Хуанг нашёл более выгодный и стабильный рынок сбыта своих продуктов. Доходы от реализации высокопроизводительных графических ускорителей на порядок выше тех, что генерирует игровой сегмент, ну а всё это не идёт на пользу игровому сегменту. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

видеокарты тесты geforce rtx 5060 ti geforce rtx 5060 ti@8 гб
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
7
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
47
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил фото истребителя шестого поколения J-36
6
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
2
Samsung расширила перечень устройств Galaxy, которые смогут получить обновление до One UI 7
+
В России компании пересматривают свои взгляды на возрастных сотрудников
4
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
9
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
+
NYT: Министр обороны США обсуждал авиаудары по Йемену в личном чате с родственниками
+
ЕС вводит новый ярлык для смартфонов и планшетов с 20 июня 2025 года
+
Seagate заявила, что SSD за 5 лет наносят вред экологии в 160 раз больше, чем HDD
6
Мировые сборы «Майнкрафта» пересекли отметку в $700 млн
+
В Android Police назвали 6 причин не гнаться за покупкой сверхтонкого смартфона
+
Anbernic продемонстрировала возможности RG557 в эмуляции PS2 и Wii U
1
Xiaomi прекратит выпуск программных обновлений для восьми смартфонов 2021-2022 года выпуска
+
Samsung Electronics уведомила своих партнеров о скором сокращении поставок памяти DDR4
1
В Москве внедряют систему отображения работы светофоров в смартфонах
1
Крупнейшая структура вселенной Великая стена Геркулес может оказаться больше, чем предполагалось
+
Обновление One UI 8 для Samsung Galaxy S25 принесёт лишь незначительное количество изменений
+
OnePlus подтвердила компактные размеры флагманского смартфона 13T
+
Анонс ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion состоится 22 апреля
+

Популярные статьи

Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
153
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
3
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
20
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
40
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
9
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+
Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года
1

Сейчас обсуждают

Midnight Sun
10:17
Трусонюх, хорош бред нести, домыслы FT вчера уже опровергли
В Киеве признали, что Украина продолжает получать российский газ через Европу
Юрий Филатов
10:16
Версия на 8 гигов это просто плевок в игроков, как и 5070 на 12 гигов. 12 гигов это минимум, чтоб в 1080 на высоких настройках графики можно было включить лучики и фейковые кадры. 8 гигов, это либо...
Сравнение RTX 5060 Ti от Hardware Unboxed показало значительный разрыв между версиями на 8 и 16 ГБ
Chimbal
10:09
Коротко о том, почему не стоит слушать линуксоидов надрывающихся в комментариях ради своего любимого линупса :)
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Евгений Аликин
10:07
Во Владимирской области закрыли школы и предприятия из-за взрывов на складе боеприпасов (https://t.me/astrapress/79558), (https://t.me/astrapress/79558) — губернатор В Киржачском районе Владимирской ...
Axios озвучило условия окончательного мирного предложения США по Украине
ЧatoБoт
10:05
Хроники Гераней...22 апреля 2025 года. 09.45 В Сумской и Харьковской областях - взрывы. УМПК. Приграничье и Купянский район соответственно. • 09.45 Харьковская область - взрывы. РСЗО. Русские Тишки....
Axios озвучило условия окончательного мирного предложения США по Украине
si-cat
10:01
У старлинка вообще пока альтернативы нет - тем более в гейропе 🤣
В ЕС ищут альтернативу Starlink для Украины, но пока нет варианта лучше
ЧatoБoт
09:59
Axios озвучило условия окончательного мирного предложения США по Украине
Евгений Аликин
09:58
Чтобы Украина капитулировала, надо чтобы такие как ты массово с диванов повставали и пошли воевать, но такое априори невозможно 🙅
В Киеве признали, что Украина продолжает получать российский газ через Европу
nonses84
09:57
Нет, построят так , что они будут принимать решения по всем вопросам и пошлинам , и будут говорить кому и с кем можно торговать , а кому нельзя!
Вице-президент Вэнс заявил о планах США создать новую торговую систему
si-cat
09:56
Одни на дирижопеле уже слетали - кончилось печально :)) Постоянные арктические ветра переменных направлений (причём отнюдь не 5 м/с) мечтатели не учитывают ?
Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой Redroad R10 подешевел на треть
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем