Не секрет, что многие геймеры и эксперты ждали в 2025 году от NVIDIA настоящего чуда. В последние несколько лет производительность видеокарт разочаровывала, а значительного прироста между поколениями не наблюдалось. Стабильно развивался только верхний ценовой сегмент, но игрушку за 2000 долларов позволить себе может всего 1% любителей видеоигр. Аналитики отмечают, что для NVIDIA всё это не проблема. Оказывается, падающий флаг из рук геймеров перехватили другие потребители. Вначале это были майнеры, инвестировавшие в фермы для добычи криптовалюты гигантские суммы. На этом фоне стоимость видеокарт увеличилась в два раза. Ну а сегодня флагманы интересуют разработчиков нейросетей, для которых покупка сотен GeForce RTX 5090 – это вопрос выживания. В данном сегменте сосредоточены десятки миллиардов долларов, в результате чего спрос часто превышает предложение.

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Ну а в итоге геймерам достаются крохи, ведь в игровом плане архитектура Blackwell представляет собой очередной посредственный шаг на пути к зарабатыванию больших денег. Интересы геймеров никто не учитывает, а значит ещё два года игровая индустрия будет вынуждена топтаться на месте. Тесты флагманов мы уже давно видели. GeForce RTX 5090 прибавляет около 50% по сравнению с флагманом прошлого поколения, тогда как GeForce RTX 5080 – около 25%. С использованием определённого набора игр удаётся добиться менее или более внушительных результатов, но в целом цифра никогда не превышает средние 30%. В то же время GeForce RTX 5070 умудрилась всего на 5-7% обойти GeForce RTX 4070 SUPER, вызывая неподдельное удивление у экспертов. На прошлой неделе пришло время релиза GeForce RTX 5060 Ti. Первой на прилавки магазинов попала модель, имеющая 16 Гб видеопамяти. Что любопытно, NVIDIA разрешила опубликовать результаты тестов в день старта официальных продаж. Это привело к возникновению довольно комичной ситуации. Тысячи GeForce RTX 5060 Ti заполонили прилавки азиатских и европейских ритейлеров, но геймеры не могли понять, насколько эта видеокарта превосходит GeForce RTX 4060 Ti.

Тесты быстро ушли в народ, а в итоге даже в Европе стали доступны модели видеокарт на этом графическом чипе, стоимость которых была равна рекомендованной. Нужно помнить, что в ЕС цена GeForce RTX 5060 Ti стартует с 450 евро, хотя сегодня приобрести новинку по такой стоимости уже не получится. За 500 евро и выше видеокарта доступна, но спрос на неё не впечатляет. Ритейлеры отмечают, что геймеры раздумывают, поскольку в начале мая ожидается релиз менее дорогой GeForce RTX 5060 Ti, получившей 8 Гб видеопамяти. За видеокарту даже в Европе планируют просить всего 400 евро, ну а это дешевле GeForce RTX 4060 Ti. И вот здесь и начинается самое интересное, ведь имеющая 16 Гб новинка прибавила примерно 20% по сравнению с оригиналом прошлого поколения, а быстродействие моделей с 8 Гб и 16 Гб памяти у GeForce RTX 4060 Ti не отличалось в большинстве сценариев. От недорогой GeForce RTX 5060 Ti ждали примерно такого же результата, но первые тесты свидетельствуют о том, что геймерам придётся пойти на серьёзный компромисс. Прежде всего нужно держать в уме информацию, согласно которой официальных тестов GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб не было.

В сети доступны только данные команды HardwareUnboxed, но и этого достаточно, чтобы сделать не самые радужные выводы. Кстати, NVIDIA всячески препятствует появлению тестов своей видеокарты. Похоже, там прекрасно осознают проблему, ведь продукт получился не очень удачным. Начнём с хороших новостей. Если вы не включаете трассировку лучей, полагаетесь на автоматические настройки и запускаете игры в разрешении 1080р, то разницы между моделями с 16 Гб и 8 Гб памяти не будет. Почти. В самых требовательных сценариях менее дорогая модель может слегка отставать, но для этого придётся выкрутить настройки графики на максимум. Кроме того, авторы теста использовали материнскую плату, имеющую интерфейс PCIe 5.0, а значит у владельцев компьютеров со старым PCIe 3.0 разница в скорости может превышать значения статистической погрешности. Многое зависит от оптимизации, но в некоторых случаях разница способна превысить 5-7%. В то же время, если вы владеете монитором с разрешением 2К, но не ставите перед собой цели выжать из игры графику максимального качества, то заметной разницы между моделями с 16 Гб и 8 Гб видеопамяти тоже не будет. Текстуры среднего и средневысокого качества даже в самых требовательных играх с трудом, но умещаются в указанные выше 8 Гб памяти, но на этом хорошие новости заканчиваются.

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Согласитесь, что видеокарту покупают не для компромиссов. Особенно это касается российских геймеров, которым из-за санкций приходится переплачивать, ведь встретить новинки по рекомендованным ценам невозможно. Но давайте ближе к тестам. В третьем и четвёртом столбцах отражены средние значения производительности, тогда как второй столбец указывает на использованное разрешение и настройка графики. Авторы тесты пишут, что при любой попытке выжать из GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб графику высокого качества, геймер столкнётся с проблемами. В 1080р разница порой превышает 10%, тогда как в 2К уже наблюдаются глубокие провалы. Всё становится ужасно в 4К, где без технологии масштабирования уже не обойтись. Но и здесь обнадёживающих новостей нет, ведь видеокарта с 16 Гб намного лучше справляется с алгоритмом DLSS 4.0. Выясняется, что в самых требовательных сценариях разница между GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гб и 8 Гб памяти превышает все разумные пределы, достигая поразительных 120%. Проще говоря, умные алгоритмы актуального поколения крайне прожорливы, поэтому пытаться скормить им GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб – это не самая лучшая идея. Больше информации вы найдёте в ролике ниже, но представленная таблица позволяет сделать целый ряд неутешительных выводов.

Прежде всего становится ясно, что разработчики видеоигр наращивают требования к аппаратной части. Происходит это несмотря на то, что реальная производительность видеокарт увеличивается медленно, ну а новенькая GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб просто не годится для поколения сложных сценариев в разрешении 2К. У такой видеокарты даже в 1080р могут возникнуть сложности, но только если сравнивать результаты со старшей моделью. Имеющая всего 8 Гб памяти GeForce RTX 5060 Ti точно понравится геймерам с мониторами 1080р, ну а статистика Steam свидетельствует, что таковых почти 60% от общего числа. До появления более детальных тестов делать финальные выводы мы не будем. Кроме того, NVIDIA может оптимизировать быстродействие ещё не вышедшей видеокарты при помощи драйверов. Каким будет реальный разрыв между моделями, сказать пока сложно, но ясно одно: требования к видеокартам растут быстрее, чем ожидалось. Многие эксперты писали, что застой на рынке приведёт к увеличению жизненного цикла видеокарт прошлых поколений. Якобы, такой шаг может и мешает прогрессу, но сэкономит геймерам деньги. Судя по тестам, GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб не укладывается в красивые теории.

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Отговаривать вас от покупки GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб мы не будем. На самом деле сегодня на российских прилавках даже версия с 16 Гб памяти находится в дефиците, а рекомендованная стоимость геймерам только снится. Возможно, к осени ситуация изменится, но в данном случае важно осознавать, что на цены влияет курс доллара. Из-за того, что американская валюта немного просела, в рублёвом эквиваленте видеокарты подешевели. Даже если в долларах осенью GeForce RTX 5060 Ti и будет продаваться по рекомендованной цене, то помешать покупке могут курсовые перепады рубля. Но это тема для отдельного материала. Эксперты сильно разочарованы в GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб, но в целом мы не видим в этом ничего удивительного. Разработчикам видеоигр нужно двигаться дальше, пытаясь удивлять геймеров. У студий есть только игры, тогда как Джейсен Хуанг нашёл более выгодный и стабильный рынок сбыта своих продуктов. Доходы от реализации высокопроизводительных графических ускорителей на порядок выше тех, что генерирует игровой сегмент, ну а всё это не идёт на пользу игровому сегменту.

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