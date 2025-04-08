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Bublik1
Полные характеристики GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 попали в сеть до официального релиза
Инсайдеры озвучили не только характеристики, но и примерную стоимость, а также дату анонса

Актуальная серия настольной графики NVIDIA вышла с большой задержкой. Вместо привычной осени флагман появился в продаже только в январе, тогда как менее производительные решения стали доступны в начале весны. В итоге на начало апреля линейка остаётся неполной, оставляя значительные бреши, что может привести к уходу потенциальных клиентов к конкурентам. Теоретически, ведь на практике фанаты дядюшки Хуанга уже привыкли к длительному ожиданию, хотя выбора у любителей видеоигр никогда не было. AMD не готова к решительным действиям, предпочитая проверенные схемы, в рамках которых добиться успеха или совершить прорыв физически невозможно. Если интересные продукты и появляются на прилавках, то количество их сильно ограничено, поэтому финальная цена никогда не соответствует рекомендованной. 

Аналогичным образом ведёт себя и NVIDIA. На рынке наблюдается острый дефицит предложений, ну а нехватка видеокарт никак не компенсируется, что приводит к росту стоимости продукции для конечного потребителя. Несмотря на то, что GeForce RTX 5070 в Европе должна стоить около 620 евро, приобрести её в рознице крайне сложно. У большей части ритейлеров видеокарта физически отсутствует, ну а дорогая GeForce RTX 5070 Ti предлагается в составе готовых системных блоков. На этом фоне мы видим всё больше слухов о появлении народных графических чипов, которые должны закрыть указанные выше бреши в линейке настольной графики. Речь идёт о GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060, старт продаж которых должен начаться совсем скоро. Согласно мнению инсайдеров, более дорогая видеокарта станет доступна к середине апреля, тогда как GeForce RTX 5060 придётся подождать несколько недель. Но давайте обратимся к проверенным источникам, которые собрали всю интересующую нас информацию. 

Итак, несмотря на то, что анонс указанных выше видеокарт состоится только 15 апреля, в сети уже есть полные характеристики новинок. Прежде всего мы видим, что обе получат 128-битную шину. Эксперты полагают, что такое решение ограничит производительность, но позволит удержать цену на приемлемом уровне. При этом NVIDIA приняла решение оснастить все видеокарты новым поколением видеопамяти GDDR7, ну а это может положительно повлиять на конечное быстродействие. За счёт этого пропускная способность достигнет 448 Гб/с, что соответствует росту на 55% по сравнению с находящимися в продаже сегодня решениями. В целом вы можете изучить характеристики в таблице, где можно заметить несколько интересных деталей. Например, теплопакет GeForce RTX 5060 Ti по сравнению с GeForce RTX 4060 Ti увеличился незначительно и достигает 180 Вт, тогда как GeForce RTX 5060 получила в этом отношении солидную прибавку. Так, если GeForce RTX 4060 упиралась в 115 Вт, то GeForce RTX 5060 получила буст до 150 Вт, что может позитивно сказаться на конечной производительности. 

Но куда более важно наличие большого количества ядер CUDA. Данный показатель напрямую влияет на быстродействие графического чипа. Здесь мы также видим незначительный прирост между GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 5060 Ti, тогда как GeForce RTX 5060 получила на 25% больше физических ядер, чем её предшественница. Звучит неплохо, но пока неясно, повлияют ли указанные выше характеристики на скорость работы видеокарты. Многие эксперты высказывают сомнения, приводя в пример уже находящиеся на полках магазинов продукты. Например, GeForce RTX 5070 примерно на 15-20% быстрее GeForce RTX 4070, вот только сравнивать нужно с GeForce RTX 4070 SUPER, которая оказывается всего на 5% медленнее новинки. Не демонстрирует заметного улучшения и GeForce RTX 5070 Ti, а в целом настольная графика текущего поколения вызывает разочарование. Даже если бы видеокарты свободно лежали на прилавках, их бы точно критиковали, но дефицит толкает цены вверх, создавая иллюзию высокого спроса и популярности. 

В сети уже есть тесты, согласно которым GeForce RTX 5060 Ti демонстрирует примерно аналогичные показатели с GeForce RTX 4060 Ti. В утечках мы видим только синтетические бенчмарки, а значит делать выводы пока рано. В любом случае, даже если GeForce RTX 5060 и получит прибавку, то она не будет выше 15%, поскольку таким образом видеокарты начнёт мешать продажам GeForce RTX 5060 Ti. Проще говоря, между ними должна быть заметная разница в скорости, а значит каждая деталь выверена на 100%. Инсайдеры пишут, что GeForce RTX 5060 Ti будет доступна в двух версиях. Более дорогая получит ценник от 500 долларов и 16 Гб видеопамяти, тогда как обычная сможет претендовать на 8 Гб GDDR7 за 400 долларов. Народная GeForce RTX 5060 окажется доступна за 300 долларов, а в целом в нижнем ценовом сегменте никаких сюрпризов не ожидается. Похоже, конечные производители уже получили крупную партию графических чипов, поскольку оживились даже компании, выпускающие ноутбуки. Например, в модели LG Gram Pro заявлена GeForce RTX 5050 Аналогичный графический чип засветился и в Lenovo IdeaPad Pro 5, тогда как Razer готовит более серьёзные решения с GeForce RTX 5060. 

Поскольку официального анонса ещё не было, то мы пока не знаем, когда ноутбуки с такими видеокартами станут доступны. Если судить по уже находящимся на прилавках решениях, то доступность здесь выше, чем у настольных видеокарт, ну а это вселяет определённый оптимизм. По крайней мере у тех, кто планирует купить мобильную игровую станцию с GPU нового поколения. Выше вы можете познакомиться с количеством ядер уже подтверждённых мобильных графических чипов. Показатели не впечатляют, а тесты доказывают, что самые дорогие ноутбуки с GeForce RTX 5090 демонстрируют быстродействие, на уровне настольной GeForce RTX 5070 Ti. Но это в лучшем случае, ведь многие производители ограничивают теплопакет, а в результате за 4 тысячи долларов вы получите скорость, равную обычной GeForce RTX 5070. Мечтать в таком случае о покорении разрешения 4К не приходится, что может испортить настроение зажиточным энтузиастам. Как уже отмечалось выше, выбора у геймеров всё равно нет, поскольку конкуренция на рынке настольной графики отсутствует как таковая. 

#видеокарты #geforce rtx 5060 #geforce rtx 5060 ti
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