Археологи не исключают, что перед нами игрушки, созданные для детей или даже детьми

История человечества – это не только культурные традиции или войны. На самом деле определяющим фактором, свидетельствующим о высоком уровне развития цивилизации, считаются орудия труда, которые древние представители нашего вида использовали в быту. В таком случае наша история характеризуется именно инструментами, среди которых встречаются как примитивные и грубые, так и действительно сложные и продуманные. Все они важны и позволяют проследить путь длинной в тысячелетия, через который прошло человечество. Известно, что миллионы лет назад первые представители рода Homo покинули Африку, распространяясь по разным континентам. Шаг за шагом, поколение за поколением, они учились выживать в новых условиях. И самым главным их союзником стали именно инструменты.

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Самые древние находки каменных орудий датируются почти 3 миллионами лет назад. Принято считать, что их создавали предки Homo sapiens ещё в глубинах Африки. Тогда это были острые каменные сколы, представляющие собой орудия для разделки мяса, раскалывания костей и защиты. С развитием человека совершенствовались и инструменты. Примерно 1.4-0.7 миллиона лет назад на территории современной Эфиопии появляются и первые костяные орудия, сделанные уже не случайно, а с определённым замыслом. Это был поворотный момент, ведь именно тогда человек научился использовать не только камень, но и органические материалы. В Европе подобные свидетельства появляются намного позже, поскольку в те времена люди ещё не расселились по всему миру. Первые доказательства работы с костями относятся к среднему плейстоцену, во времена морской изотопной стадии 11 (MIS 11), датируемой 400-300 тысяч лет назад. До недавнего времени считалось, что слоновая кость пусть и благородный, но не очень популярный материал, который начал использоваться древними людьми только в верхнем палеолите. Это примерно 40 тысяч лет назад, но даже тогда из слоновой кости преимущественно делали украшения, предметы для ритуалов и тому подобные вещи. Похоже, историкам придётся серьёзно пересмотреть устоявшиеся теории, ведь на территории современной Украины были обнаружены необычные захоронения древних представителей нашего вида, активно использовавших слоновые кости в быту.

Исследование напечатано в целом ряде научных изданий и было проведено под руководством доктора Вадима Степанчука и доктора Александра Науменко. В центре их внимания находится археологическое поселение Меджибож А, расположенное в живописной долине Южного Буга недалеко от города Меджибож (Хмельницкая область, западная Украина). Это место оказалось настоящей сокровищницей палеолита, поскольку обнаруженная в 2011 году стоянка, содержит культурные слои, охватывающие сотни тысяч лет, вплоть до периода MIS 11. В ходе раскопок здесь было найдено 24 фрагмента слоновой кости, и 11 из них (согласно радиоуглеродному анализу) имели признаки намеренной модификации. Удивительно, но возраст этих артефактов оценивается примерно в 400 тысяч лет, что делает их самыми древними свидетельствами обработки слоновой кости на сегодняшний день. Что особенно важно: эти предметы были найдены в тех же слоях, где встречаются и каменные орудия, а значит, древние мастера пытались использовать знакомые методы обработки, экспериментируя с новыми материалами. На фрагментах видны насечки, следы расщепления, ретуши и обработки краёв, что невозможно объяснить случайными природными процессами.

Фотографии и рисунки фрагментов бивня мамонта в форме «острия» (1, 1а), «ядра» (2, 2а) и немодифицированного фрагмента бивня (3,3а).

Некоторые фрагменты были, по сути, заготовками. Например, один предмет классифицируется как ядро, другой – как острие. Два артефакта особенно выделяются: их форма и следы работы говорят о том, что человек сознательно придавал кости нужный вид. Это уже не просто сломанная кость, а самый настоящий инструмент. Как уже было сказано выше, до недавнего времени считалось, что слоновую кость начали обрабатывать системно только в верхнем палеолите, в основном для создания украшений и символических предметов. Да, были отдельные находки, например, на неандертальской стоянке Заскальная V в Крыму, где нашли заострённый фрагмент бивня возрастом 120 тысяч лет. Но такие примеры воспринимались как исключения. А теперь перед нами не отдельный случай, а системная обработка материала, созданная 400 тысяч лет назад. Как поясняют археологи, слоновая кость – это не самый удачный материал для создания инструментов. По твёрдости она значительно уступает даже известняку, не говоря уже о кремне. В таком случае возникает вопрос, зачем древние люди вообще пытались её использовать?

Учёные предлагают несколько объяснений. Во-первых, это могла быть вынужденная мера, так как поблизости не было подходящего камня. Во-вторых, это мог быть эксперимент или попытка проверить новые материалы, используя уже знакомые техники. А в-третьих, что звучит не совсем привычно, предметы могли быть не утилитарными. Предполагается, что часть артефактов могла использоваться в социальном обучении. Проще говоря, это могли быть игрушки, созданные для детей или даже детьми в процессе имитации действий взрослых. Они учились, пробовали, повторяли, оставляя после себя уникальные следы. Учёные учитывают самые различные сценарии. Возможно, артефакты попали в слой позднее, или следы на них – это результат давления, почвенных процессов или действия животных. Но таких объяснений недостаточно. Сложность и логика обработки, сходство с каменными аналогами и контекст находки говорят об обратном. Исследователи уверены, что перед ними первые представители технологии обработки костей, возникшие за сотни тысяч лет до того, как о ней узнали люди в Европе. В таком случае находки из Меджибожа А – это уже не просто археологическая сенсация. Это важный пазл в огромной мозаике человеческой эволюции. Находки свидетельствуют о невероятно сложном пути, который прошла наша цивилизация. Люди экспериментировали, наблюдали и выживали, оставляя после себя уникальные инструменты и даже игрушки.