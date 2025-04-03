В деле масса нестыковок, а данных пока слишком мало

В России уже достаточно давно существует собственное производство чипов. Ограниченным тиражом выпускаются продукты на базе 65-нм технологических норм, но чаще всего в ход идут зрелые узлы, намного превышающие 100-нм. При этом всё это оборудование закуплено много лет назад и давно не соответствует актуальным требованиям. Но удивительно даже не это, ведь никто не мешал российским компаниям 5 лет назад купить литограф, способный выпускать чипы по 16-нм нормам. По факту, в России нет даже 28-нм станков, а указанные выше 65-нм нормы присутствуют в единичных экземплярах.

А между тем Китай не только все эти годы увеличивал закупки соответствующего оборудования, но и пытался создать собственные аналоги. Как идут разработки, сказать сложно, но в какой-то момент проблема остро встала перед руководством РФ. Санкции стали отрезвляющим фактором, ну а в результате полным ходом создаются химические составы, материалы и многое другие, без чего добиться полупроводникового суверенитета невозможно. Начинать приходится чуть ли не с нуля, а не так давно в России был создан полностью отечественный литограф, способный выпускать чипы по 350-нм нормам. Это далеко от мировых стандартов, но даже здесь существует всего несколько компаний, сильно оторвавшихся от конкурентов. Согласно ранее озвученным планам, российские инженеры работают над созданием более совершенных литографов, потенциал которых превосходит находящиеся в стране аналоги.

Речь идёт о 28-нм и более продвинутых узлах, для которых потребуется совершенно новый подход. Похоже, иногда без помощи просто не обойтись, о чём пишут иностранные журналисты. Утверждается, что российский инженер был благополучно внедрён в GlobalFoundries, помогая Москве получать доступ к передовым разработкам. Но давайте перейдём к деталям дела. Сообщается, что 43-летний выходец из России по имени Герман оказался в центре громкого скандала, связанного с промышленным шпионажем. Его обвиняют в незаконной передаче секретной технической документации от крупнейших производителей полупроводников. Это ASML, NXP, TSMC и GlobalFoundries, чертежи и другие ценные данные которых он передавал в Россию. По данным следствия, утечка данных могла способствовать созданию фабрики, способной выпускать чипы по 28-нм техпроцессу. В настоящее время мы имеем дело исключительно с данными со стороны обвинения, поэтому подтвердить или опровергнуть озвученные факты нет никакой возможности. Не исключено, что сказанное соответствует действительности. А может и нет, ведь звучат довольно странные подробности.

Следствие утверждает, что Герман получил доступ к сотням документов с конфиденциальной информацией. В частности, он скачал 105 внутренних файлов ASML, а также 88 документов, проливающих свет на технологии TSMC. В них содержались ключевые данные о производственных процессах, оборудовании и технологиях, используемых для изготовления полупроводников. Хотя среди украденных данных не было полных чертежей оборудования или детальных инструкций по созданию технологических линий. Несмотря на это описание представляет высокую ценность, поскольку позволяет понять устройство самого оборудования. Эксперты со стороны следствия уверены, что на основе полученных знаний существует реальная возможность развернуть указанное выше производство чипов, соответствующее 28-нм узлу. Для создания пользовательских видеокарт и процессоров этого явно не хватит, но для производства оружия, бытовой техники и других промышленных нужд – даже больше, чем достаточно.

По данным следствия, передача информации осуществлялась через облачные сервисы, мессенджеры, но также включала прямую передачу посредством USB-накопителей. Якобы, данные передавались ещё и из рук в руки, а обвинение зафиксировало эпизод, в рамках которого один такой накопитель был передан прямо в Москве. Подобные утверждения вызывают улыбку. Мы привыкли видеть нечто подобное в фильмах, когда секретные агенты гоняются за не менее секретной флешкой. Вот только сегодня нет никакого смысла рисковать, передавая всё это через физические накопители. Даже базового шифрования Windows достаточно для того, чтобы скрыть от посторонних глаз содержание передаваемых фотографий. Ну а если использовать более совершенные инструменты, то можно передавать любые объёмы информации без опасений быть пойманным с поличным. Расшифровка без специальных ключей невозможна, тогда как хождение с флешкой в руках – это неоправданный риск.

Учитывая, что на этой флешке ещё и содержатся чертежи оборудования, то происходящее не укладывается в голове. Следствие утверждает, что за свою деятельность инженер получил незаконный доход в размере 40 000 евро. Эти средства, вероятно, были платой за услуги по передаче данных и содействие в получении чертежей и описания технологических процессов. Если указанная сумма верна, то можно сделать два предположения: либо Герман был альтруистом, работая на благо страны за копейки, либо он передавал действительно не очень ценные данные. Очевидно, что секретные разработки литографов и сопутствующего оборудования стоят сотни тысяч и даже миллионы долларов. При этом заработная плата квалифицированных инженеров в указанных выше компаниях превышает 10 и даже 15 тысяч долларов в месяц. Нет никакого смысла рисковать ради 40 тысяч, а в итоге в версии следствия есть значительные нестыковки. Сторона обвинения также настаивает на том, что Герман подозревается в попытке приобрести инструмент для химического осаждения из паровой фазы. Это ключевой важный элемент технологического процесса в полупроводниковой промышленности. Сообщается, что сделка сорвалась. Первоначально устройство сначала было отправлено в Израиль, но до России по непонятным причинам так и не дошло.

В августе 2024 года Герман был задержан после того, как национальная разведка Нидерландов передала данные о нем правоохранительным органам. Уже в сентябре ASML и NXP получили официальное уведомление о подозрениях в шпионаже. Сейчас инженер находится под следствием, и ему грозит от 18 до 32 месяцев тюремного заключения. Прокуратура также проверяет возможные связи обвиняемого с российскими спецслужбами. ASML и NXP подали жалобы и активно участвуют в расследовании. Известно, что до ареста Герман долгое время работал в сфере полупроводниковых технологий. В 2008-2009 годах он проходил стажировку в бельгийском исследовательском центре Imec, затем продолжил карьеру в греческом институте NCSR. Позже он устроился в GlobalFoundries, работая на фабрике Fab 1 в Дрездене.