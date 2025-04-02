Не исключено, что серия Core Ultra 200 так и останется тупиковой и не предполагает обновления

Уже несколько лет Intel находится в состоянии свободного падения. Ценные бумаги обесцениваются, ну а партнёры смотрят на действия руководства полупроводникового гиганта с недоверием. Все ранее предпринятые попытки исправить положение вещей не увенчались успехом. В итоге актуальная серия настольных процессоров и пользовательской графики были выпущены силами стороннего подрядчика. В качестве такового выступила тайваньская TSMC, предоставившая Intel доступ к 3-нм технологическим нормам. Прежнее руководство американской компании долго рассказывало сказки о том, как успешно продвигается создание собственного 1.8-нм узла, но в итоге реализация проекта оказалась бесконечно далека от реальности. Несмотря на то, что запуск собственного производства был назначен на 2024 год, даже в 2025 ничего подобного массовый потребитель не увидит. Согласно официальным данным, специалисты Intel добились определённых успехов в плане тестирования литографического оборудования. На каком точно этапе находится технология, не уточняется. Известно лишь то, что к ней могут получить доступ некоторые заинтересованные стороны, а значит речь идёт о мелкосерийном опытном производстве.

Эксперты спорят о деталях, но вчера состоялось мероприятие Product Update, в рамках которого некоторые вопросы получили вполне осязаемые ответы. Прежде всего подтвердились слухи, согласно которым настольных процессоров следующего поколения в 2025 году выпускать не планирует. Серия Core Ultra 300 появится только в 2026 году, но представители американской компании предпочитают не указывать важные детали. Например, произойдёт ли запуск серии в привычные сроки? Обычно флагманы становятся доступны осенью, тогда как бюджетные процессоры поступают в продажу в начале следующего года. Архитектура Panther Lake считается перспективной, но Intel предпочитает держать экспертов в неизвестности. Фактически, представители компании представили лишь очертания обновлённой продуктовой карты. Напомним, ранее было объявлено, что первые продукты на базе Panther Lake станут доступны в 2025 году. На этот счёт есть сразу несколько противоположных точек зрения. Некоторые инсайдеры полагают, что всю линейку перенесли на 2026 год, что даст разработчикам больше времени.

Судя по всему, Intel действительно хочет использовать собственные производственные мощности, ну а к осени 2025 оборудование ещё не будет готово. Если продажи стартуют осенью 2026, то производство начнётся летом того же года, ну а такой ход даст Intel больше года на доработку. Отдельные инсайдеры не исключают, что полупроводниковый гигант попытается выполнить часть ранее взятых на себя обещаний. Таким образом в продажу в 2025 году может поступить ограниченная серия Panther Lake, которая появится в одном продукте на мобильном рынке. Такое уже случалось ранее, ну а подобный шаг не только станет имиджевым решением, но и убедит инвесторов в способности выпускать продукцию в рамках самых продвинутых технологических норм. Не меньше вопросов вызывают опубликованные слайды. Эксперты обратили внимание на то, что там нет данных о том, что Panther Lake представляет продукт для настольных компьютеров. Не исключено, что первыми появятся процессоры для ноутбуков. Это может означать, что чипы поступят в продажу к концу 2025 и не будут привязаны к жёстким датам привычных презентаций.

Архитектура построена на технологическом узле, который представители Intel упрямо называют 18A. Считается, что речь идёт о технологии, которая превышает стандарты 2-нм норм TSMC, но и здесь нам приходиться доверять слухам, поскольку разработчики на этот счёт помалкивают. Если вы помните, то все актуальные процессоры текущего поколения построены на базе совершенно нового сокета. Они не совместимы с материнскими платами прошлых поколений, ну а эксперты ждали анонса Arrow Lake Refresh. Ничего подобного сказано не было, что также вызывает недоверие и даже удивление. Очевидно, что в 2025 настольных процессоров следующей серии ждать не стоит. Из новых продуктов была представлена только мобильная архитектура Panther Lake, но где в таком случае Arrow Lake Refresh? Как уже было сказано выше, за находящиеся сегодня в продаже чипы серии Core Ultra 200 отвечает TSMC. Не исключено, что Intel не может или не хочет выпустить новую серию настольных процессоров, которая была бы совместима с материнскими платами под сокет LGA-1851. Проще говоря, купившие процессора актуального поколения не получат никакого продолжения и будут заперты в рамках одной серии. Всё это пока курсирует на уровне инсайдерских слухов, но такое мнение кажется вполне логичным. Для Intel гораздо проще отказаться от тяжести наследия прежнего руководства, чем тянуть на себе старые ошибки.

Ну а если в конце 2026 нас действительно ждёт линейка с новой архитектурой, выпущенная на собственных мощностях, то всё не так уж и плохо. В качестве оправдания представители американской компании говорят, что полностью сосредоточены на лазере. Имеется в виду, что всё будет зависеть от сроков овладения технологиями, а значит никакие финальные решения пока не принимались.