В начале 2020 года я написал любопытную статью, посвящённую новым технологиям для геймеров. Речь шла о мониторах с разрешением 4К, ну а связующим элементом материала выступало новое поколение настольной графики NVIDIA. Идея заключалась в том, что находящиеся в продаже видеокарты позволяют раскрыть потенциал самых требовательных игр, ну а использование мониторов с разрешением 4К должно способствовать полному погружению в виртуальный мир. Со временем аналогичные материалы появились по всему интернету, ну а спонсором этого праздника жизни выступил сам дядюшка Хуанг. На самом деле тогда даже мне казалось, что новые технологии совсем близко, но в дело совершенно неожиданно вступили майнеры.

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Фермеры могли себе позволить покупать видеокарты по завышенным ценам, сметая с прилавков даже самые прокачанные модели. У тех, кто не владел нужным количеством наличных, оставалась возможность взять кредит, а в результате видеокарты из разряда обычных перешли в область дефицита. Разговоры о наступлении новой эры быстро прекратились, ведь позволить себе действительно мощное решение могли единицы. В 2021 по майнерам был нанесён мощнейший удар, от которого фермеры так и не оправились. Наступила долгожданная передышка, но недорогих видеокарт мы так и не увидели. Серия GeForce RTX 40 пестрила высокими ценниками, ставят геймеров перед сложным выбором. Даже спустя два года после релиза видеокарт прошлого поколения встретить их по рекомендованным ценам почти невозможно, ну а на этот раз причина в нехватке производственных мощностей.

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AMD почти не оказывает никакого влияния на рынок настольной графики, где балом правит Дженсен Хуанг. Ну а поскольку NVIDIA нашла новую нишу для своего бизнеса, то делает всё, чтобы видеокарт на рынке было как можно меньше. Известно, что для компании выгоднее выпускать графические ускорители, стоимость которых стартует с 40 тысяч долларов. На этом фоне продвинутая GeForce RTX 5090 кажется игрушкой для детей, ну а нехватка производственных мощностей приводит к вполне прогнозируемому эффекту. Если не копать слишком глубоко, то NVIDIA делает видеокарт меньше, чем готовы купить геймеры. Создаётся нехватка предложений на рынке, в результате чего цены не снижаются, а любители видеоигр вынуждены переплачивать. Я покупаю видеокарты больше 20 лет, но ещё никогда такого не было, чтобы прошлое поколение не дешевело после релиза новинок актуальной серии. У геймеров всегда был выбор: купить видеокарту прошлого поколения по скидке, или приобрести новинку с небольшой доплатой. В первом случае можно было сэкономить, ну а во втором получить решение с максимальным потенциалом и длительным жизненным циклом.

Сегодня никакой выгоды нет, как нет и выбора. На этом фоне разговоры о наступлении эры 4К сошли на нет, ну а NVIDIA больше не платит за рекламу такой продвинутой технологии. Если обратить внимание на статистику Steam, то можно заметить, что всего 3% геймеров владеют монитором с разрешением 3840/2160р. Учитывайте, что именно такое количество пикселей соответствует 4К, тогда как всё остальное – это попытки сэкономить на неграмотных энтузиастах. Бывают нестандартные соотношения сторон, но в этом случае на выходе всё равно должно оказаться около 8 миллионов пикселей. В 2020 году я серьёзно рассматривал покупку монитора с разрешением 4К, но в итоге купил 32-дюймовый Samsung с разрешением 2К. Он меня полностью устраивает, и менять я его пока не намерен. Если обратить внимание на стоимость видеокарт в российской рознице, то можно сделать вывод, что 4К ещё долгое время останется нишевым, привлекая исключительно энтузиастов.

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Для понимания проблемы я предлагаю изучить тестирование на канале Testing Games. Там взяли GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070 ХТ, а после прогнали их через актуальные новинки. В половине случаев даже в 2К видеокарты не обеспечивают привычные 60 кадров в секунду, ну а это значит, что для разрешения 4К вам потребуется что-то чрезвычайно дорогое. Обратите внимание, купить GeForce RTX 5070 сегодня в РФ дешевле 90 тысяч практически невозможно. Рекомендованная стоимость этой видеокарты для европейского рынка стартует с 620 евро, ну а отечественные ритейлеры берут намного больше. Согласно тестам, за 94 тысячи вы получите средний уровень для покорения 2К, ну а это не обнадёживает.

Что же в таком случае купить для 4К? За 150 тысяч на прилавках лежит GeForce RTX 5070 Ti. Это более мощная видеокарта, но в сети есть тесты, авторы которых идут дальше привычных сценариев. Так, если включить трассировку лучей, то за свои 150 тысяч вы вынуждены будете идти на компромисс. Например, можно снизить разрешение до 2К, получив высокие настройки графики RTX-ON и стабильно выше 60 кадров в секунду. Ну или вам придётся сбросить качество графики до средних, что также не очень приятно. В итоге, заплатив 150 тысяч за видеокарту и ещё 50 тысяч за монитор, вы так и не сможете насладиться полноценным 4К. Добро пожаловать в 2025 год!

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Всё относительно неплохо у тех, кто может себе позволить GeForce RTX 5080. Проблема в том, что стоит такая видеокарта почти 200 тысяч рублей, ну а это намного больше, чем способен накопить рядовой геймер. Рекомендованная цена GeForce RTX 5080 стартует со 110 тысяч (если ориентироваться на европейский рынок), но NVIDIA делает всё, чтобы её рекомендации не соблюдались. Во время разгула майнеров за видеокарты приходилось платить примерно столько же (в долларовом эквиваленте), ну а сегодня место любителей криптовалют заняли центры обработки данных и обучения ИИ. Я бы не назвал GeForce RTX 5080 флагманской, ведь по своим характеристикам она ровно в 2 раза уступает GeForce RTX 5090.

Пожалуй, только с GeForce RTX 5090 можно покупать монитор с разрешением 4К. Такая видеокарта имеет длительный жизненный цикл, позволяя на 100% раскрыть потенциал любой игры. Сегодня, когда я запускаю новинки на своём мониторе, то почти всегда могу себе позволить высокие настройки графики. Иногда на помощь приходит технология масштабирования DLSS, но в данном случае важно лишь то, что для покорения 4К понадобиться решение за 200 тысяч рублей и дороже. Заметьте, что приобрести GeForce RTX 5090 на российском рынке дешевле 400 тысяч невозможно. Аналитики полагают, что дефицит продлиться до осени, хотя точно никто не знает. Как я уже сказал, никакого выбора у геймеров нет, а значит остаётся либо доверить дело умным алгоритмам, либо смириться с не самой качественной картинкой. Я выбрал 2К и к 1080р возвращаться точно не планирую. Ну а всё это говорит о том, что сегодня нет смысла тратиться в погоне за 4К.

Смотрите как из-за дефицита производственных мощностей всё круто поменялось. Год назад вы могли купить Radeon RX 7800 XT за 60 тысяч рублей, а GeForce RTX 4070 Ti за 90 000. Вместо того чтобы подешеветь, все эти видеокарты сильно подорожали. Казалось бы, AMD должна пойти навстречу геймерам, но вместо этого тётушка Су предпочитает использовать дефицит в свою пользу. Хотя, не всё так плохо, ведь за год Radeon RX 7900 XT не подорожала. Она всё ещё стоит 90 тысяч, позволяя получить входной билет в 4К с некоторыми компромиссами. Если бы я сегодня владел монитором с разрешением 4К, то купил бы Radeon RX 7900 XT. Она слегка уступает GeForce RTX 5070 Ti, но обходится намного дешевле. Скорее всего, в играх разницу вы не заметите, но, как я уже сказал, даже с такими видеокартами лучше остановиться на 2К.

Кстати, указанная выше GeForce RTX 4070 Ti обойдётся не дешевле 120 тысяч, ну а это прибавка в 30 тысяч рублей за год. Происходящее напрямую связано с дефицитом в рознице нового поколения настольной графики, а всё это делает 4К слишком дорогой и далёкой от массового рынка технологией. В 2025 я планирую купить ноутбук. Мне нужно рабочее мобильное рабочее устройство, позволяющее запускать требовательные игры. Поскольку лэптопы с GeForce RTX 5080 жутко дорогие, то я остановлюсь на GeForce RTX 5070. Обычно в таких ноутбуках присутствует разрешение 2К, ну а 4К ставят на более мощные решения с GeForce RTX 5090. Цены на подобные устройства поражают воображение, ну а массовый потребитель не готов к сюрпризам, предпочитая менее дорогие игрушки.



