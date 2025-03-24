Когда дело доходит до сборки нового компьютера, тут же выясняется, что есть множество различных мнений, относительного того, какими должны быть ключевые компоненты. Если финансовые проблемы у геймера отсутствуют, то можно себе позволить действительно мощную начинку, но иногда даже не самые состоятельные любители видеоигр тратят внушительные суммы на комплектующие. Кто-то уверяет, что таким образом совершает удачную инвестицию. Другие полагают, что процессор и видеокарта должны быть быстрыми и производительными, ну а некоторые и вовсе считают, что без разгона не обойтись.

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Геймеры тратят на видеокарты сотни тысяч рублей, а также выбирают процессоры, цена на которые превышают все разумные пределы. Сегодня мы разберём итоги любопытного тестирования, которое недавно было опубликовано на канале RandomGaminginHD. Авторы использовали два недорогих процессора, пытаясь выявить различия между ними и пользу от переплаты. Проще говоря, нужно ли тратить деньги на более дорогой камень, если вы планируете использовать его исключительно в игровых сценариях? Речь шла о Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 7400F, сравнение которых вы можете найти ниже. Прежде всего отметим, что Ryzen 5 7400F представляет собой точную копию более дорогого Ryzen 5 7500F и отчается пониженной тактовой частотой на 300 МГц (4.7 ГГц против 5 ГГц). Его рекомендованная стоимость стартует со 110 долларов, ну а мы изучим тесты, которые выявляют производительность самого процессора.

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Как видите, между камнями разница составляет около 10%. Таким образом, если бы этот показатель оказывал точно такое же влияние на игры, то можно было бы ожидать существенную прибавку фрамрейта. Вот только всё немного не так, как нам бы хотелось. Авторы использовали видеокарту GeForce RTX 5070 Ti. Только в двух играх разница между процессорами заметна, тогда как в большинстве случаев прибавка после установки Ryzen 5 7500F не превышает статистической погрешности. Важно учитывать, что тесты проводились с мощной видеокартой, а значит при наличии менее скоростного решения даже такая минимальная разница будет отсутствовать. Блогеры констатируют, что сегодня нет смысла переплачивать за процессор, если вы намерены использовать свой компьютер для игровых сценариев. Для большинства игр даже недорогого процессора достаточно, а инвестиции в оперативную память и другие компоненты скорее всего не окупятся. Видеокарта имеет решающее значение, что доказывает этот же тесты.

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В качестве примера была выбрана GeForce RTX 3060 Ti. По результатам с процессором Ryzen 5 7400F стало очевидно, что старая видеокарта приводит к падению фрамрейта на 30-50%, тогда как сам камень почти не влияет на конечные показатели. Ну и здесь самое время посмотреть, сколько же процессоры стоят в российской рознице. Обратите внимание, за Ryzen 5 7500F просят 14 500 рублей, ну а это крайне выгодное предложение, ведь тот же Ryzen 5 7400F стоит немного дороже. Причина такой странной ценовой политики кроется в том, что второй процессор более новый, а рынок ещё не приспособился к его наличию на полках магазинов. По логике вещей Ryzen 5 7400F должен стоить около 10 тысяч рублей, но в настоящее время эту нишу занимает другой камень.

Это Ryzen 5 8400F, купить который вы можете чуть дороже 9 тысяч. Ранее в сети встречались тесты, авторы которых также выяснили, что этот процессор в играх почти не уступает Ryzen 5 7500F, а значит переплачивать за тактовую частоту нет никакого смысла. Важно отметить, что встречаются игры, зависимость которых от процессора выше среднего по рынку. К счастью, таких тайтлов делают мало, поскольку многие разработчики акцентируют внимание на игровых приставках. Ну а поскольку встроенные процессоры там сильно устарели, то приходится основной опор делать на графическую часть. Если вы задумываетесь о том, какой камень купить, можете смело брать любой из выше перечисленных. Ryzen 5 7400F нельзя назвать выгодным, но через пару месяцев стоимость его может пойти вниз. Ryzen 5 7500F здесь кажется наиболее интересным, хотя Ryzen 5 8400F также отлично справляется со своими задачами.

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За Ryzen 5 7600 придётся выложить больше 17 тысяч рублей, ну а Ryzen 5 7600Х и вовсе дороже 20 тысяч. Если вы хотите купить систему с более мощным процессором, то важно знать некоторые детали. Так, Ryzen 5 7600Х не вписывается в требования 65 Вт, поэтому не подходит для самых бюджетных материнских плат. А вот Ryzen 5 7600 получил тепловой пакет до 65 Вт, но по скоростным показателям почти не отличается. Если вы не планируете покупать видеокарту уровня GeForce RTX 5070 Ti, то можно смело брать Ryzen 5 7500F, ведь в играх он не уступит старшим товарищам.

Ну и было бы неправильно обойти стороной Ryzen 5 9600X. Напомним, это самый новый процессор AMD на сокете АМ5. Он был выпущен в конце 2024 года, но сильно разочаровал экспертов. Даже в рабочих сценариях камень незначительно быстрее Ryzen 5 7600Х, что делает его не интересным для конечного потребителя. Если вы собираете новый ПК, то брать Ryzen 5 9600X нет никакого смысла. По сравнению с Ryzen 5 7500F вы заплатите дополнительные 10 тысяч рублей, но не получите ничего нового. По крайней мере в играх. Первые поставки Ryzen 5 9600X реализовывались с огромной наценкой. Камень стоит больше 30 тысяч рублей, но со временем заменит Ryzen 5 7600Х, поскольку играет в том же сегменте.

Указанные выше тесты доказывают, что ключевое значение для игрового компьютера имеет видеокарта. GeForce RTX 5070 Ti по карману единицам, ну а рядовые геймеры и вовсе делают выбор, пытаясь сэкономить 5-10 тысяч рублей. После изучения тестов можно сделать вывод, что покупка более мощного камня с переплатой не приносит заметной пользы. Если вы выбирали между двумя видеокартами за 30-40 тысяч, то берите более мощную, сэкономив на процессоре. Это принесёт вам 15-20% буста в играх, тогда как влияние процессора с высокой долей вероятности окажется не очень заметно. В синтетических тестах всё это приобретает другой оттенок, ведь Ryzen 5 9600X ощутимо быстрее Ryzen 5 7500F. К несчастью, даже этот процессор не считается рабочим, сильно уступая более дорогим решениям. Таким образом, если требуется действительно мощная машина, которая не только способна запускать игры, но и вытягивать сложные программные комплексы, то придётся обратить внимание на высшую лигу, но это разговор для одного из следующих материалов.

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