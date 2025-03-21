Судя по последним слухам, NVIDIA планирует начать массовые поставки не раньше второй половины мая

Российские цены на видеокарты остаются крайне высокими. Новинки последнего поколения стоят в 2 раза дороже, чем рекомендуют конечные производители, вызывая разочарование у геймеров. На самом деле даже е Европе цены на видеокарты ощутимо выше рекомендованных, не говоря уже о том, что для жителей Старого света действуют особые рекомендации. Взгляните на скриншот ниже. Как видите, за GeForce RTX 5070 просят от 619 евро, хотя несколько дней назад было 649 евро. Скидка стала вынужденной мерой, поскольку европейская валюта немного укрепилась. Мало того, что дешевле 750 евро такую видеокарту купить в немецкой рознице не выйдет, так даже 619 – это очень солидная прибавка к рекомендованному в США ценнику. По курсу на утро 21 марта выходит 670 долларов, что на 120 долларов выше рекомендаций NVIDIA на американском рынке.

Ещё несколько месяцев рынком будет править острый дефицит предложения, но со временем ситуация стабилизируется, хотя платить европейцы от этого меньше не станут. Российские геймеры находятся в ещё более сложном положении, поскольку к конечной цене прибавляются санкционные риски, логистика и другие статьи расходов. Именно поэтому дорогие видеокарты по карману единицам, а подавляющее большинство любителей видеоигр смотрит в сторону решений до 400 долларов. Сегодня бессменными лидерами здесь остаются GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, но инсайдеры всё чаще пишут о графических чипах нового поколения. Давайте попытаемся собрать актуальные слухи и понять, когда же новинки станут доступны на прилавках, а также повлияет ли их появление на позитивные изменения на рынке. Согласно достоверным утечкам, первой на прилавках появится GeForce RTX 5060 Ti. Предполагается, что NVIDIA готовит сразу две модели этой видеокарты с 8 Гб и 16 Гб видеопамяти. Более дорогая окажется не дешевле 450 долларов, тогда как за обычную версию попросят 400 долларов.

Как вы уже поняли, на европейском и тем более российском рынках цены не будут такими щадящими, а в итоге даже после решения проблемы дефицита приобрести GeForce RTX 5060 Ti в РФ дешевле 50 тысяч рублей не выйдет. GeForce RTX 5060 претендует на менее агрессивный ценник и будет предлагаться за 300 долларов. Инсайдеры не ожидают никаких ценовых сюрпризов. Предполагается, что нет смысла надеяться на заметный прирост быстродействия между поколениями. Как видите, по количеству ядер CUDA у новинок не предполагает заметных изменений, ну а быстрая видеопамять GDDR7 не способна серьёзно повлиять на конечную производительность. Высокая пропускная способность нужна в сложных задачах, но узкая 128-битная шина не позволяет говорить о высоком потенциале GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060 в рабочих сценариях. Если обратить внимание на тесты GeForce RTX 5070, то можно заметить, что эта видеокарта прибавила всего 5% по сравнению с GeForce RTX 5070 SUPER, а значит примерно столько же получат и решения нижнего ценового сегмента. К счастью, у NVIDIA есть программные комплексы, позволяющие ощутимо увеличить количество кадров в секунду в играх. Четвёртая версия технологии масштабирования открывает второе и даже третье дыхание и наиболее эффективна только с настольной графикой актуального поколения.

Таким образом GeForce RTX 5060 будет отлично себя чувствовать не только в 1080р, но и в более сложном 2К, выдавая стабильно больше 60 кадров в секунду вместе с трассировкой лучей и высокими настройками качества картинки. Не всем нравится эффект от DLSS, но выбора у геймеров всё равно нет, поэтому рассуждать на данную тему мы не станем. Ещё неделю назад инсайдеры писали, что релиз серии GeForce RTX 5060 ожидается в апреле. Что же, вчера появились менее обнадёживающие новости. Согласно более свежим слухам, GeForce RTX 5060 Ti действительно может появиться на прилавках во второй половине апреля, тогда как GeForce RTX 5060 ждать следует только в мае. Поскольку речь идёт о более массовых продуктах, то NVIDIA понадобиться расширить производственные мощности. Способна ли на это сегодня американская компания до начала лета, большой вопрос. Согласно всё тем же слухам, релиз GeForce RTX 5060 не просто предложит геймерам недорогую видеокарту, но и ознаменует собой конец дефицита настольной графики нового поколения. Если это действительно так, то нам остаётся подождать всего несколько месяцев, хотя слухи могут оказаться неверны.

Такое случается постоянно. Например, по всему интернету была растиражированна новость, согласно которой менее чем за две недели AMD умудрилась поставить и реализовать 200 тысяч видеокарт серии Radeon RX 9000. Вчера вечером представители американской компании опровергли подобные заявления. Знакомые с реальной ситуацией эксперты пишут, что на самом деле видеокарт было реализовано намного меньше, но точных цифр не называет никто. А между тем от тётушки Су ждут выхода Radeon RX 9060 и Radeon RX 9060 ХТ. Если судить по тому, как быстро в прессе появляются различные утечки, то релиз новинок AMD состоится не скоро. Смотрите, о GeForce RTX 5060 Ti мы знаем почти всё, а в новостях даже мелькали тесты GeForce RTX 5060. А вот информации о Radeon RX 9060 ХТ почти нет. Это говорит о том, что партнёры AMD пока не получали тестовых экземпляров, а значит конец мая можно назвать наиболее оптимистичной датой релиза видеокарт серии Radeon RX 9060.

Если учитывать, что обе компании играют на одном и том же рынке достаточно давно, то можно с полной уверенностью предположить, что Radeon RX 9060 ХТ окажется примерно равна по скорости GeForce RTX 5060 Ti. Скорее всего, стоить видеокарта NVIDIA с 16 Гб памяти будет на 50 долларов дороже, но делать такие глубокие заключения пока слишком рано. Radeon RX 9060 и GeForce RTX 5060 станут прямыми конкурентками, а ранее в прессе писали, что дядюшка Хуанг готовит менее дорогую GeForce RTX 5050. Якобы, за младший графический чип в линейке попросят всего 250 долларов, но в последнее время данных на этот счёт почти нет. Если суммировать всё сказанное выше, то можно сделать следующие выводы: ждать релиза относительно недорогих видеокарт придётся ещё два месяца. Скорее всего, их появление решит проблему дефицита, а уже к лету новинки будут свободно лежать на российских прилавках по близким к рекомендованным ценам. Важная ремарка: по рекомендованным в Европе ценам. Таким образом GeForce RTX 5060 встретить дешевле 40 тысяч будет сложно, ну а Radeon RX 9060 ХТ с GeForce RTX 5060 Ti – это прямые конкуренты для тех, кто может себе позволить видеокарту за 50 тысяч рублей.