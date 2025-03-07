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GeForce RTX 5090 прибыла в Россию с большой задержкой, за флагман NVIDIA просят 700 000 рублей

В последний раз видеокарты стоили так дорого в 2021 году, но тогда виной всему были майнеры, тогда как сегодня причина дефицита выходит за рамки допустимого и кроется в особенностях политики NVIDIA
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Судя по поступающим данным, AMD сумела выпустить довольно значительное количество видеокарт серии Radeon RX 9070, о чём активно пишут зарубежные ритейлеры. Что любопытно, подобная информация поступает не только из США, но из Европы. Отмечается, что видеокарты в продаже ещё есть, хотя большую часть моделей по рекомендованной стоимости всё же разобрали в первые часы. Отдельные магазины делятся статистикой, указывая на критическую ситуацию с решениями NVIDIA. Например, американский MicroCenter утверждает, что получил всего 10 GeForce RTX 5070. Именно так, не десять различных моделей, а всего 10 штук, которые раскупили геймеры, стоявшие в очереди в магазин несколько дней. В то же время в день релиза 6 марта Radeon RX 9070 было 170 штук, тогда как Radeon RX 9070 ХТ завезли 440 единиц. Ритейлер пишет, что видеокарт на складе уже не осталось, поскольку спрос превысил предложение. 

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Точных данных о том, когда новинки снова появятся в рознице, пока нет. Некоторые инсайдеры утверждают, что большая партия прибудет на следующей неделе, ну а ждать чего-то подобного от NVIDIA не приходится. Неудивительно, что на рынке сложилась крайне странная ситуация, когда стоимость некоторых видеокарт превосходит все разумные пределы. Обратите внимание на изображение выше. Здесь можно увидеть, сколько стоили GeForce RTX 5090 в крупнейшей американской сети магазинов цифровой техники Newegg. Особенно интересно, что все видеокарты были раскуплены, а сегодня ритейлер предлагает энтузиастам заказать готовую сборку с флагманом NVIDIA по заоблачным ценам. Стоимость сборки на базе процессора Intel Core Ultra 9 285K стартует с 5000 долларов, но из-за острого дефицита видеокарт ждать заказа придётся неограниченное время. Инсайдеры советуют энтузиастам не строить иллюзий, поскольку проблема дефицита графических чипов останется актуальна ещё несколько месяцев. На этом фоне вызывает удивление тот факт, что некоторое количество GeForce RTX 5090 доехало до российской розницы. 

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В наличии модель производства Palit, а флагман удалось обнаружить в списке доступных товаров на OZON. За самую быструю видеокарту на планете просят 420 тысяч рублей, ну а с картой от данного магазина можно сэкономить, потратив всего 390 тысяч рублей. Если перевести указанную сумму в американскую валюту, то получается от 4400 до 4720 долларов. Сумма значительная, хотя примерно столько же просят на зарубежных площадках перекупщики. Стоит учитывать, что российская видеокарта попала на российский рынок несмотря на санкции, а значит серьёзно подорожала по пути. Прибавьте сюда сложную логистику, и стоимость уже не покажется вам завышенной. Кроме того, в цену уже включены все налоги, в том числе и таможенный взнос, ну а это ещё одна статья расходов. Видеокарта в каталоге появилась недавно, ну а желающих её купить в России определённо больше, чем предложений на складе. 

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Магазин даёт полноценную трёхгодичную гарантию, но в данном случае нет ничего удивительного, поскольку подобная услуга распространяется на все товары, ввезённые в рамках параллельного импорта. Остаётся только догадываться, сколько единиц GeForce RTX 5090 пылится на складе OZON, ну а мы обратимся на ЯндексМаркет, где встречаются и другие видеокарты нового поколения. Приобрести GeForce RTX 5070 вы можете всего за 130 тысяч рублей. За эти деньги предлагается не самая внушительная модель производства MSI, ну а в данном случае потенциальному покупателю придётся заплатить ровно в 2 раза дороже, чем такая видеокарта должна стоить. Тесты доказывают, что GeForce RTX 5070 оказывается немногим быстрее GeForce RTX 4070 SUPER. Встретить такую видеокарту можно за 83 тысячи рублей и дороже. Месяц назад она предлагалась за 70 тысяч, ну а дефицит продукции NVIDIA делает своё дело. 

До неприличия дорого просят за GeForce RTX 5070 Ti. Модель, выпущенная силами MSI, обойдётся вам в 154 тысячи рублей. Цена кусается, а особенно, если перевести рубли в американскую валюту. Напомним, рекомендованная стоимость GeForce RTX 5070 Ti установлена на отметке 750 долларов, ну а РФ за такую видеокарту придётся отдать 1750 долларов и дороже. Наиболее близкой по производительности считается GeForce RTX 4080 SUPER. Как видите, российские продавцы прекрасно разбираются в быстродействии видеокарт, поскольку цены на оба предложения почти одинаковые. Покупать такие видеокарты следует только в том случае, если у вас наблюдается избыток средств. Если острой необходимости нет, то нужно набраться терпения, ведь через пару месяцев стоимость продукции NVIDIA существенно снизится. Высокие цены наблюдаются сегодня по всему миру, а главная причина заключается в указанном выше дефиците. 

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На том же ЯндексМаркете можно купить GeForce RTX 5090. Продавцы предлагают привести несколько моделей по предоплате, ну а конечная сумма составит 700 тысяч рублей. Придётся не только заплатить за саму видеокарту, но и за таможенный взнос. Мы оставляем ссылку на Asus ROG Astral, которая отличается от одноклассниц более серьёзной системой охлаждения. Как уже отмечалось выше, на OZON дешевле. Скорее всего, к моменту публикации данного материала флагманы NVIDIA там благополучно закончатся, поскольку спрос превышает предложение. Фанатам Дженсена Хуанга стоит присмотреться к GeForce RTX 5080, ну а модель производства Gigabyte обойдётся немногим дороже 200 тысяч рублей. Это в 2 раза дороже рекомендаций производителя, но сегодня точные цифры вообще никого не волнуют. Купить флагманы NVIDIA можно, но цены поражают воображение. Пожалуй, последний раз мы видели нечто подобное в 2021 году, когда дефицит полупроводников и майнеры не давали геймерам покоя. Сегодня дефицит видеокарт создан искусственно, ну а иностранная пресса, прикормленная дядюшкой Хуангом, старается проблему не замечать, указывая на следствие, а не на причину. 

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