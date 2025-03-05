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Bublik1
GeForce RTX 5070 вызывает разочарование, но остаётся лучшей видеокартой в своём ценовом сегменте
У NVIDIA получилась одна из наиболее противоречивых видеокарт в текущем поколении

Актуальное поколение настольной графики можно назвать чрезвычайно спорным. Среди экспертов есть как сторонники новой политики NVIDIA, так и яростные критики принимаемых Дженсеном Хуангом решений. Некоторые аналитики пишут, что другого пути просто нет. Якобы, полупроводники упираются в стену, а значит наращивать производительность между поколениями становится сложно. На самом деле, если обратить внимание на детали, то такая точка зрения вызывает определённые сомнения. Смотрите, в 2022 году серия GeForce RTX 40 была выпущена на мощностях тайваньской TSMC с использованием 5-нм технологического процесса. Это так называемый «4N», а в 2025 году эти же нормы были переименованы в 4-нм и стали основой для настольной графики актуального поколения. В официальных пресс-релизах представители зелёных пишут, что используется продвинутый 4-нм техпроцесс, но мелким шрифтом указывают всё тот же TSMC N4. 

А между тем широко доступен 3-нм узел, эффективность которого до 30% выше, чем у указанного выше технологического процесса. На самом деле это только один пример, ведь в реальности NVIDIA использует и другие уловки, позволяющие экономить на производстве.

Между тем цены на видеокарты растут и в текущем поколении достигли очередного предела. Одна из причин в дефиците продукции, поскольку видеокарт на полках магазинов просто нет. GeForce RTX 5090 недоступна, GeForce RTX 5080 можно приобрести только в том случае, если вы готовы заплатить на 50% дороже, и примерно такая же ситуация и с GeForce RTX 5070 Ti. Сегодня в продажу поступает GeForce RTX 5070, но ритейлеры пишут, что хороших новостей для геймеров у них нет. Некоторые отмечают, что получили небольшое количество видеокарт, тогда как до других европейских магазинов GeForce RTX 5070 и вовсе не доехала. Старт будет омрачён дефицитом, а вчера представители NVIDIA и вовсе заявили, что намерены выпустить GeForce RTX 5070 Founders Edition с некоторой задержкой. 

Проще говоря, если видеокарты и появятся на прилавках магазинов, то стоить они будут намного дороже рекомендаций производителя. Всё это важные детали пазла, позволяющие оценить полную картину происходящих на рынке изменений. Инсайдеры утверждают, что дефицит перестанет докучать геймерам к концу весны, а нам ничего другого не остаётся, кроме как запастись терпением. И пока ничего не меняется, самое время изучить потенциал GeForce RTX 5070, ведь именно эта видеокарта станет одной из наиболее желанных для владельцев мониторов с разрешением 2К.

Авторы TechPowerUp опубликовали тесты уже вчера, на сегодня мы как следует разберёмся в том, какой же получилась самая недорогая (на данный момент) видеокарт NVIDIA. Начнём с того, что GeForce RTX 5070 получила 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину, а производитель по непонятной причине сравнивает её с GeForce RTX 4070. Такой подход хорошо подходит для маркетологов, но плохо работает, когда дело касается реального положения вещей. Как вы знаете, в продаже находится GeForce RTX 4070 SUPER, тесты доказывают, что новинка всего на несколько процентов быстрее. 

Судя по тестам, GeForce RTX 5070 сегодня способна тянуть все игры в разрешении 4К, но в данном случае важно сделать несколько оговорок. Прежде всего эксперты использовали мощнейший процессор с большим количеством скоростной оперативной памяти. Кроме того, была отключена трассировка лучей, а такая технология сильно снижает конечное количество кадров в секунду на экране монитора. Отдельно приводить тесты с RTX-ON мы не будем. В этом нет никакой логики, поскольку в настоящее время даже флагманы не способны тянуть все актуальные игры в 4К с активной трассировкой лучей.

Именно поэтому особое значение приобретает технология масштабирования. Мы уже не раз писали, что DLSS 4.0 имеет заметные преимущества по сравнению с прошлыми версиями, а всё это можно увидеть на графиках ниже. Пожалуй, это главная маркетинговая фишка GeForce RTX 5070, ведь благодаря умным алгоритмам, владелец такой видеокарты может рассчитывать на стабильные 100 и выше кадров в секунду с трассировкой лучей и выкрученными настройками графики в 2К. 

Столько нельзя получить даже с GeForce RTX 4090, ну а это заметный прорыв, ведь за GeForce RTX 5070 просят от 550 долларов. Как вы уже поняли, купить видеокарту за такие деньги не выйдет до лета, но сама технология обладает серьёзным потенциалом. Эксперты пишут, что DLSS 4.0 в наиболее агрессивных сценариях сохраняет проблемы отображением некоторых объектов, но умный алгоритм заметно снизил количество артефактов на экране. Всё это несомненный плюс GeForce RTX 5070, а правильная маркетинговая политика сделает своё дело.

И здесь возникает справедливый вопрос: кому может быть интересна такая видеокарта? Что ж, владельцам GeForce RTX 4070 и тем более GeForce RTX 4070 SUPER можно расслабиться. Преимущество в привычных сценариях небольшое, а при помощи DLSS 4.0 в любом случае можно получить стабильно высокое количество кадров в секунду. А вот тем, кто имеет на руках GeForce RTX 3070 и менее производительные решения, следует задуматься. Переход на GeForce RTX 5070 сулит не только прирост быстродействия, но и возможность запускать все игры в 2К с минимальными компромиссами. Хотелось бы больше, но геймеры сегодня не обладают правом голоса, а NVIDIA делает только то, что выгодно сиюминутным интересам компании. 

#nvidia #видеокарты #geforce rtx 5070
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