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Почему Radeon RX 9070 – лучшая видеокарта весны 2025г, но геймеры будут покупать GeForce RTX 5070

При условии, что GeForce RTX 5070 удастся найти в продаже, ведь видеокарты NVIDIA сегодня в дефиците
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Сегодня стартуют продажи нового поколения видеокарт AMD. От Лизы Су уже давно никто ничего не ждёт, поскольку у этой дамы было много шансов показать потенциал настольной графики в прошлом. Несмотря на то, что в портфолио AMD имеются действительно интересные решения, на пути успеха всегда появляются препятствия, сводящие усилия разработчиков на нет. Как будет в этот раз, сказать сложно, но первые тесты доказывают, что серия Radeon RX 9070 обладает огромным потенциалом. Так, Radeon RX 9070 XT всего немного отстаёт от GeForce RTX 5070 Ti, но стоит на 150 долларов дешевле. На самом деле в данном случае цена уходит на второй план, ведь в 2025 году ключевое слово, которое беспокоит геймеров – это дефицит видеокарт. 

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GeForce RTX 5090 нет в продаже, GeForce RTX 5080 стоит как минимум на 50% дороже рекомендаций производителя, тогда как GeForce RTX 5070 Ti столкнулась с дефицитом и быстро исчезла из продажи. GeForce RTX 5070 постигла такая же участь, ну а сегодня показать себя с лучшей стороны может AMD. Пока неясно, насколько большой будет первая партия настольной графики серии Radeon RX 9070, но в сети уже появляются хорошие новости. По данным крупного британского ритейлера OverclockersUK, только эталонная модель Sapphire Radeon RX 9070 ХТ поступила в количестве 1000 единиц. При этом на складе есть модели других производителей, а в целом нехватки не наблюдается. Некоторые эксперты пишут, что даже большая партия не насытит спрос, но судить об этом мы будем уже завтра, пока же обратимся к тестам Radeon RX 9070, которая претендует на звание одной из наиболее востребованных видеокарт весны 2025 года. Рассмотрим тесты на сайте TechPowerUp, где уже ранее изучили потенциал Radeon RX 9070 ХТ. 

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Первое, что бросается в глаза: Radeon RX 9070 за 550 долларов всего немногим отстаёт от Radeon RX 7900 ХТ. Если учитывать, что речь идёт о видеокарте, за которую даже сегодня просят около 800 долларов, то результат не может не впечатлить. Radeon RX 9070 имеет 16 Гб видеопамяти и показывает себя уверенно как в разрешении 2К, так и в 4К. Судя по тестам, GeForce RTX 5070 оказалась всего на 5-7% медленнее, а значит по целому ряду характеристик более привлекательна для конечного потребителя. В теории, если GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070 будут лежать на одном прилавке по аналогичной стоимости, то конечный потребитель приобретёт видеокарту NVIDIA, но пока на рынке свирепствует дефицит, такой сценарий кажется мало вероятным. Решающим остаётся фактор доступности, а запасы GeForce RTX 5070 сильно ограничены. Если в рукаве у Дженсена Хуанга не предусмотрен сюрприз в виде заваленных видеокартами складов по всему миру, то выбор видеокарты очевиден, ведь на самом деле никакого выбора у геймеров нет. 

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Radeon RX 9070 можно назвать перспективной, но пользоваться спросом она будет до тех пор, пока в магазинах не появится GeForce RTX 5070. Стоимость видеокарты AMD заметно завышена, ну а мы уже не раз видели, что Лиза Су с неохотой снижает рекомендованные цены даже спустя месяцы после релиза. Значительные изменения мы наблюдаем в сценариях с использованием трассировки лучей. Здесь можно заметить, что Radeon RX 9070 успешно конкурирует с GeForce RTX 5070, уступая ей не более 5%. Таким образом волшебные лучи больше не являются бутылочным горлышком настольной графики AMD, хотя инженеры NVIDIA всё ещё по этому показателю остаются лидерами. Кстати, в разрешении 4К по непонятной причине GeForce RTX 5070 и вовсе оказалась на 10% медленнее Radeon RX 9070, когда дело дошло до трассировки лучей. Происходящее вызывает удивление и может быть связано с несколькими факторами. Например, авторы теста просто ошиблись. Не исключено, что дело в драйверах, а значит отставание будет нивелировано совсем скоро. Вполне возможно, что дело в архитектуре и наличии у видеокарты NVIDIA 12 Гб видеопамяти, тогда как AMD предлагает 16 Гб. В 4К требуется как можно больше ресурсов, ну а дядюшка Хуанг предпочитает экономить. 

К сожалению, авторы TechPowerUp обошли работу новой технологии масштабирования AMD стороной, поэтому мы изучим мнение специалистов Digital Foundry. Прежде всего напомним, что FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4) в 2025 году перешла на совершенно новый алгоритм генерации кадров. Если ранее эта технология полагалась на программные модули, то теперь использует возможности ИИ, что благотворно сказалось на качестве картинки. На момент запуска FSR 4 доступна в 30 играх, тогда как к концу 2025 она появится ещё в 45 популярных тайтлах. Немало, но у NVIDIA больше, при этом скорость распространения DLSS 4 выше. Особенно впечатляющим называется заметное повышение качество FSR 4 по сравнению с технологией масштабирования прошлого поколения. Несмотря на это DLSS Transformer всё ещё находится впереди, хотя разрыв заметно сократился. Можно сделать такой вывод: если вы не станете сравнивать конечную картинку с DLSS 4 и FSR 4 напрямую, то качество покажется вам отличным в каждом из вариантов, но у AMD есть некоторые минусы, которые пока не позволяют сравняться с конкурентом. В теории всё это звучит неплохо, но когда дело доходит до точных цифр, то технология красных кажется устаревшей. 

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Обратите внимание, FSR 4 способна на каждый реальный кадр генерировать ещё один виртуальный. Таким образом можно получить в 2 раза больше fps с минимальным снижением качество картинки. Неплохо, вот только DLSS 4 научилась на каждый реальный кадр генерировать 2 или даже 3 виртуальных, при этом качество изображения остаётся высоким. Если перевести всё это в простые цифры, то с GeForce RTX 5070 вы получите 150 кадров в секунду в разрешении 4К, активной трассировкой и выкрученными на максимум настройками DLSS 4, тогда как Radeon RX 9070 будет генерировать скромные 75 fps. Для комфортной игры достаточно и этого, но время не стоит на месте. Требования к играм растут, а разработчики всё меньше внимания уделяют оптимизации. Таким образом жизненный цикл GeForce RTX 5070 окажется выше на несколько лет, ну а это важная составляющая, которая определяет выбор каждого конкретного геймера. На самом деле не всё так печально, ведь AMD выпустила также Fluid Motion Frames 2.1 (AFMF 2.1). Данная технология работает на уровне драйвера, позволяя увеличить количество кадров в секунду в 2 раза. В итоге если активировать FSR 4 и AFMF 2.1 одновременно, то можно сравняться с DLSS 4. В теории, ведь влияние технологий AMD на картинку изучено плохо, а тесты доказывают, что агрессивные сценарии приводят к резкому снижению качества изображения. 

Radeon RX 9070 можно назвать хорошей видеокартой, но цена её завышена. За 500 долларов она бы смотрелась более конкурентно, ну а как только дефицит GeForce RTX 5070 перестанет оказывать влияние на выбор геймеров, шансов у красных не останется. Никто не сказал, что все геймеры будут выкручивать настройки технологии масштабирования на максимум, но реклама делает своё дело. С DLSS 4 каждый владелец GeForce RTX 5070 сможет запускать игры в 4К с трассировкой лучей ещё несколько лет, тогда как Radeon RX 9070 быстро перестанет поддерживать такие высокие настройки. Кто-то скажет, что Radeon RX 9070 и не создана для покорения сверхвысокого разрешения экрана. Согласимся, но сегодня NVIDIA предоставляет уникальную возможность, тогда как AMD сильно отстаёт. 


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