Особенно высоким потенциалом обладает Dogecoin

Если вы внимательно следите за новостями, то могли слышать, что на прошлой неделе Bitcoin пережил одну из самых худших недель за всю историю своего существования. Актив, торгующийся в понедельник на отметке в 94 тысячи долларов, в моменте обрушился ниже 80 тысяч. Такой ход событий привёл к массовым распродажам, в результате чего трейдеры лишились сотен миллионов долларов. Крупные аналитики ставили на то, что в марте первая криптовалюта продолжат падение, что приведёт к ещё более трагичным последствиям. Предполагалось, что в начале этой неделе цифровое золото достигнет очередного дна, а в целом до начала осени ситуация в данном сегменте продолжит оставаться сложной. В прессе писали о больших распродажах. Утверждалось, что крупные инвесторы бросились сливать свои активы, теряя на этом значительные капиталы. Похоже, все эти люди ошиблись, ведь сегодня мы видим, как всё может круто измениться.

Вчера Трамп совершенно неожиданно сделал громкое заявление, последствия которого ещё долго будут обсуждаться аналитиками. В социальной сети Truth Social президент назвал 5 криптовалют, которые войдут в стратегический резерв цифровых активов страны. Эксперты пишут, что такое событие стало поворотным моментом для индустрии, мгновенно вызвав всплеск рыночной стоимости цифровых активов. На самом деле Трамп и раньше говорил о подобных планах, но тогда он ещё не был президентом. Сегодня же он обладает широкими полномочиями, которые позволяют ему оказывать влияние на рынок криптовалют. В своём посте Трамп подчеркнул, что указ о цифровых активах заложит основу национального резерва, в который войдут BTC, ETH, XRP, SOL и ADA. Если вы обратите внимание на график ниже, то сможете убедиться в серьёзных последствиях озвученного решения. Все указанные выше активы начали дорожать, ну а за ними устремились и другие альткоины.

Особенно интересно, что XRP, принадлежащий Ripple Labs, оказался в числе избранных активов. Это действительно важно, поскольку Ripple активно поддерживает криптовалютную индустрию на политической арене и финансирует супер PAC, лоббирующий интересы индустрии на предстоящих выборах в Конгресс. Эксперты отмечают, что включение криптовалют в стратегический резерв США может заметно изменить индустрию. По словам Федерико Брокате, главы американского подразделения 21Shares, этот шаг говорит о серьёзных намерениях правительства по интеграции криптоэкономики в национальную финансовую систему. Джеймс Баттерфилл, руководитель исследовательского отдела CoinShares, выразил удивление тем, что в список вошло так много активов. Bitcoin всегда рассматривался как цифровое золото, но включение SOL и ADA говорит о более широком взгляде на криптовалюты как технологический актив. При этом своё слово не сказал ещё Илон Маск. Миллиардер известен как главный фанат мемных активов, во главе которых находится Dogecoin. За последний месяц курс данного альткоина просел на 30%, тогда как с начала года он подешевел в 2 раза. По мнению некоторых аналитиков, сезон мемных токенов уже рядом. Предполагается, что толчком к этому может стать начало продаж автомобилей Tesla за Dogecoin, ну а следом за собачьим активом вверх отправятся и другие мемные криптовалюты. Наиболее высокие шансы есть у PEPE, BONK, FLOKI и MEME. Всё это не значит, что уже сегодня нужно инвестировать сюда значительные средства. Рынок меняется, а крупные игроки руководствуются только личными интересами.

Напомним, в последние годы криптоиндустрия сталкивалась с жёсткими мерами регулирования со стороны администрации Байдена, направленными на борьбу с мошенничеством и отмыванием денег. После прихода в Белый дом Трампа ситуация кардинально изменилась. Так, комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) прекратила расследования против ряда криптокомпаний, а иск против Coinbase и вовсе был отозван. Известно, что в эту пятницу в Белом доме пройдёт первый в истории саммит по криптовалютам. Такой шаг продемонстрирует серьёзность намерений новой администрации. Более того, семья Трампа ранее запустила собственные цифровые монеты, что подчеркивает их поддержку криптоиндустрии. Эксперты считают, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от действий Федеральной резервной системы США, которая может снизить процентные ставки, а также от чёткой нормативно-правовой базы, предложенной администрацией Трампа. По мнению некоторых аналитиков, Bitcoin способен достичь 500 000 до конца срока президентства Трампа.

На этом фоне сообщается, что крупнейшие хедж-фонды, банки и суверенные инвестиционные фонды намерены увеличить вложения в криптовалюты. Основные инвестиции пойдут в ВТС и ETH, но деньги легко могут курсировать между другими альткоинами благодаря удобным финансовым инструментам. Эксперты точно не знают, потребуется ли одобрение Конгресса для создания криптовалютного резерва или этот процесс можно будет запустить через Фонд стабилизации валют Министерства финансов США. Есть вероятность, что резерв будет частично пополняться за счёт конфискованных цифровых активов, изъятых в ходе расследований правоохранительных органов. Аналитики видят множество различных сценариев развития событий, но все они предполагают рост курса ключевых криптовалют. Разница лишь в том, насколько быстро всё это будет происходить, и окажет ли Илон Маск влияние на мемные токены.