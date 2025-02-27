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Группа учёных намерена интегрировать в человека ДНК тихоходок, открыв двери покорителям космоса

До появления полноценной методики ещё далеко, но первые результаты обнадёживают
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Большая часть живых существ на нашей планете сильно подвержена внешним факторам воздействия. Это могут быть резкие перепады температур, нехватка воды или низкое количество пищи. Млекопитающие не способны справиться с экстремальным холодом или жарой, но в истории Земли существовали периоды, когда выживали только наиболее стойкие виды. Даже сегодня встречаются организмы, для которых вопрос выживания не стоит на повестке дня. Они способны размножаться практически в любых условиях, обладая внутренними защитными механизмами. Сегодня мы поговорим о тихоходках. Больше информации об этих существах вы найдёте после изложения основного материала, а пока изучим срытый потенциал, который несёт ДНК этих живых организмов. 

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Как вы могли слышать, эти микроскопические создания способны выдерживать экстремальные условия, включая космическое излучение и гигантские дозы радиации. Всё это давно интересует учёных, ну а команда исследователей из Гарвардской медицинской школы и Университета Айовы нашли способ использовать их уникальную защитную способность для защиты клеток человека при лечении рака. Известно, что радиотерапия представляет собой крайне эффективный инструмент борьбы с раком, но такая методика наносит вред не только опухоли, но и здоровым клеткам. Излучение разрывает ДНК, что приводит к воспалению, боли и серьёзным побочным эффектам. Пациенты могут страдать от язв во рту, потери веса и даже нуждаться в госпитализации. Кроме того, разрушение ДНК в здоровых клетках может вызывать долгосрочные осложнения, ослабляя иммунную систему и повышая риск вторичных заболеваний.

Сегодня медицинские технологии пытаются минимизировать эти побочные эффекты с помощью новых методов защиты клеток, а тихоходки могут сыграть в этом важную роль. Несмотря на свою милую внешность и прозвище «водяной медведь», тихоходки обладают массой неожиданных возможностей. Секрет выживаемости кроется в уникальном белке Dsup, который предотвращает разрушение ДНК. Белок действует как защитный щит, блокируя воздействие свободных радикалов и предотвращая разрывы в цепях ДНК. Ещё в 2016 году учёные выяснили, что этот белок способен уменьшить повреждения ДНК в клетках человека на 40%. Проблема заключалась в том, что Dsup должен находиться внутри ядра клетки, а доставить его туда напрямую оказалось непросто. Исследователи решили использовать информационную РНК (мРНК) для временного производства Dsup внутри клеток. Это безопаснее, чем изменение ДНК, поскольку эффект носит временный характер и не изменяет геном человека. Команда разработала специальные наночастицы из полимеров и липидов, которые эффективно доставляют мРНК в клетки.

Эксперимент на мышах показал впечатляющие результаты. Грызуны, которым ввели мРНК перед облучением, испытали значительно меньше повреждений ДНК: разрывы в клетках толстой кишки снизились на 50%, а в клетках ротовой полости – на 30%. При этом объём опухоли не изменился, что доказывает избирательность защиты. Медики уверены, что разработанная методика открывает новые горизонты для лечения людей. Помимо защиты здоровых клеток при лучевой терапии, она может помочь при химиотерапии, предрасположенности к раку и даже при воздействии космической или ядерной радиации. Например, космонавты, работающие за пределами магнитного поля Земли, подвергаются значительным дозам радиации. Использование технологии Dsup может стать частью их защитного комплекса. Сегодня мы не способны доставить человека на Марс ещё и потому, что за два года в космосе его организм получит высокую дозу радиации и погибнет. С Dsup тело космонавта будет надёжно защищено от любых излучений. 

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Кроме того, перспективы использования Dsup включают предотвращение радиационных заболеваний у работников атомных станций и спасателей, работающих в зонах радиоактивного заражения. Если технология подтвердит свою эффективность в дальнейших исследованиях, её можно будет использовать в широком спектре медицинских и промышленных приложений. Авторы отмечают, что исследования находятся на ранней стадии. Но даже несмотря на это команда специалистов уверена, что данный подход может стать настоящим прорывом в медицине. В перспективе возможно создание индивидуальных программ защиты клеток, адаптированных под конкретные виды терапии и особенности организма пациента. Пока же можно констатировать, что будущее онкологии зависит от крошечных, но удивительно стойких тихоходок. Их естественные механизмы защиты могут изменить подход к лечению рака, защите здоровья человека и даже освоению космоса.

Как уже было сказано выше, тихоходки обладают уникальными свойствами, некоторые из которых мы сегодня изучим. Эти микроскопические создания (размером всего 0.1–1.5 мм) могут выживать в условиях, где любое другое живое существо давно бы сдалось. Они переносят экстремальные температуры от -273°C (почти абсолютный ноль) до +150°C. Также они выживают при кипячении, заморозке и даже в вакууме. Тихоходки выдерживают дозы радиации, в сотни раз превышающие смертельные для человека. Их ДНК умеет эффективно восстанавливаться после разрушения.  Они могут терять до 97% воды в организме и впадать в криптобиоз (почти полное отсутствие обмена веществ). В таком состоянии существа переживают засуху, высокое давление и даже условия открытого космоса. В 2007 году группу тихоходок отправили в открытый космос, где зверьки не просто выжили, но и размножились после возвращения. Они также легко справляются с воздействием смертельных ядов и даже агрессивных кислот.  

В Антарктиде тихоходок находили замороженными в течение 30 лет, а после разморозки существа снова начали вести привычный образ жизни. Главный секрет тихоходок заключается в механизме криптобиоза. В засушенном состоянии тихоходки вырабатывают трегалозу – сахар, заменяющий воду в клетках, и специальный белок, превращающий их внутренности в стеклоподобное состояние. Это защищает ДНК от разрушения. Можно сказать, что тихоходки – это биологические путешественники во времени, способные ждать лучшие времена столько, сколько понадобится. Наука пока только пытается применить потенциал тихоходок в различных направлениях. Не исключено, что будущие космонавты, бороздящие просторы Млечного Пути, будут содержать ДНК тихоходок, что позволит им выживать в самых опасных условиях. 

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