Несмотря на это европейские политики не намерены договариваться с новым президентом США

Согласно недавно опубликованным данным, за 2024 год автомобильный рынок США продолжал демонстрировать стабильный рост. Так, всего было реализовано 16 миллионов машин, что на 2,6% больше, чем годом ранее. При этом 2023 показал 12,2% рост, а аналитики полагают, что американский рынок обладает высоким потенциалом, тогда как другие зрелые рынки испытывают стагнацию и находятся в упадке. Особенно уязвима Европа, значительная часть ВВП которой напрямую зависит от экспорта в США технологий, включая автомобили. Например, за 2023 год Volkswagen реализовал на американском рынке 329 тысяч машин, ну а это на целых 31,3% больше, чем годом ранее. Успешно ведут бизнес за океаном BMW и Mercedes-Benz. В 2023 эти немецкие компании поставили в США 362 и 352 тысячи автомобилей соответственно. Это эквивалентно росту на 9,3 и 2,6%, что отражает стабильный спрос на европейские автомобили на американском рынке.

Может показаться, что дела у европейских брендов идут отлично, но на самом деле крупные компании из Старого света находятся в крайне стеснённых условиях. Согласно недавно опубликованным данным, в январе европейский рынок новых автомобилей продемонстрировал снижение на 2,1%. Что любопытно, произошло это несмотря на рост продажи электромобилей и гибридов. Похоже, считающиеся более экологичными транспортные средства не способны компенсировать снижение спроса на традиционные бензиновые и дизельные машины. Об этом свидетельствуют свежие данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), опубликованные во вторник. Наибольшее падение продаж зафиксировано во Франции, Италии, Германии и Великобритании, где рынок показал отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом. Единственным исключением среди ведущих стран стала Испания, где наблюдался небольшой рост. По данным ACEA, в январе в Европейском союзе, Великобритании и Европейской зоне свободной торговли (EFTA) было продано менее 1 миллиона автомобилей, ну а это самый низкий показатель с августа 2024.

Давайте изучим конкретные цифры. Продажи гибридных моделей (HEV) увеличились на 18.4%, тогда как полностью электрические машины (BEV) по сравнению с 2023 годом прибавили 34%. А вот продажи подключаемых гибридов (PHEV) снизились на 8.5%. В конечном итоге доля электрифицированных автомобилей (BEV, HEV, PHEV) на рынке ЕС в январе составила 57.2% против 47.4% годом ранее. Среди крупнейших рынков Испания показала рост на 5.3%, тогда как во Франции, Италии и Германии продажи упали на 6.2%, 5.8% и 2.8% соответственно. В Великобритании падение составило 2.5%. Volkswagen и Renault продемонстрировали рост регистраций на 5.3% и 5.4% соответственно, тогда как продажи Stellantis упали на 16%.

Спад продаж автомобилей происходит на фоне напряжённой ситуации в отрасли. Европейские автопроизводители испытывают всё большее давление из-за конкуренции со стороны китайских брендов, высокой себестоимости производства и пошлин, которые могут быть введены в США. В этих условиях ЕС готовится принять ответные меры: 5 марта исполнительный комитет представит планы по развитию автомобильного сектора после консультаций с автопроизводителями, профсоюзами и другими заинтересованными сторонами. Кроме того, производители обеспокоены новыми экологическими нормами ЕС и призывают Европейскую комиссию пересмотреть штрафные санкции за несоответствие нормам выбросов CO2. Некоторые компании уже подняли цены на бензиновые модели, чтобы стимулировать переход на электромобили. Проблема лишь в том, что подобные действия не проходят бесследно. Конкуренция на рынке Европы считается крайне высокой, ну а попытки заигрывать с потребителями приводят к падению продаж. Аналитики говорят о том, что спрос продолжит снижаться, поскольку многие потребители не готовы переходить на более дорогие электромобили.

Не сидят без дела и сторонники скорейшего перехода на экологически чистые транспортные средства. Лоббисты зелёной повестки уверены, что даже небольшой отход от климатических целей может подорвать инвестиции в инфраструктуру электромобилей и снизить конкурентоспособность европейского рынка в долгосрочной перспективе. Ну а пока политики спорят, европейский рынок стабильно снижается. До недавнего времени удавалось решать собственные проблемы за счёт экспорта в США, но всё идёт к масштабному противостоянию между континентами. Трамп намерен обложить европейских автопроизводителей пошлинами, а договариваться с американским президентом местные политики пока не готовы. Простой пример: победивший на выборах в Германии Мерц открыто призывает к экономическому противостоянию с Вашингтоном. Политик говорит о том, что Европа в сложных условиях должна быть единой, но забывает, что ключевой статьёй доходов бюджета Германии всегда был экспорт. Если в ходе противостояния США откажутся от части продукции из Европы, то потери будут измеряться сотнями миллиардов евро. Многие аналитики пишут, что Европа находится в крайне сложном положении. Следуя за США, там ввели против Китая массу различных санкций, ну а в итоге ЕС потерял рынки сбыта, получив двух сильных конкурентов.

Но даже это не самая большая проблема, ведь производство в Европе сталкивается с дороговизной энергоресурсов. После отказа от трубного газа и нефти из РФ даже руководство Volkswagen задумалось о переносе производства в США. Последующие годы будут для Европы крайне тяжёлыми, ну а принимаемые сегодня решения ударят по экономике Старого света. Если учитывать, что спрос на местном рынке снижается, а экспорт сталкивается с проблемами, то деньги на противостояние с США и Китаем у Мерца и ему подобных быстро закончатся.