Особенно заметна разница в самых агрессивных сценариях, где GeForce RTX 5070 Ti демонстрирует технологическое преимущество

На календаре конец февраля, а между тем с видеокартами нового поколения дела обстоят крайне посредственно. GeForce RTX 5090 так и не приехала на российский рынок, тогда как GeForce RTX 5080 доступна за 200 тысяч рублей и дороже. Даже в США купить эту видеокарту дешевле 1300 долларов проблематично, тогда как флагманы и вовсе недоступны. Дефицит продлится несколько месяцев, но на подходе GeForce RTX 5070 Ti. Инсайдеры уверены, что и эта видеокарта станет жертвой перекупщиков, поскольку NVIDIA не готова сегодня выделять под настольные видеокарты много производственных мощностей. В данном случае нас подобная проблема не интересует, так как главная задача данного материала заключается в изучении потенциала новинки.

Видеокарта попала в руки большого количества экспертов, ну а мы обратимся на сайт TechPowerUp, где было проведено подробное исследование. Обычно представители этого ресурса используют проверенные методики, а значит причин для недоверия у нас нет. Начнём с игровых тестов. Судя по всему, геймерам GeForce RTX 5070 Ti понравится, поскольку предлагает 30% прирост быстродействия по сравнению с GeForce RTX 4070 Ti SUPER. Если учитывать, что GeForce RTX 5080 прибавила до 15%, то показатели GeForce RTX 5070 Ti радуют, как и рекомендованная стоимость видеокарты в $750. Нет никаких сомнений, что на российском рынке встретить новинку дешевле 100 тысяч будет невозможно ещё очень долго. И всё же, начальная стоимость сильно коррелирует с конечным предложением, а солидная прибавка фрамрейта позволяет окупить вложения.

Что примечательно, GeForce RTX 5070 Ti довольно неплохо показывает себя не только в 1080р, но и в разрешении 2К, а также в 4К. Она незначительно отстаёт от более дорогой GeForce RTX 4080, ну а самое главное – новая видеокарта обходит или сравнивается по скорости с Radeon RX 7900 XTX. Похоже, это приговор для флагмана AMD, за который упрямо просят больше $1000. Если ещё вчера Radeon RX 7900 XTX имела место под солнцем, предлагая хорошую скорость по разумной цене, то сегодня всё круто изменилось. Гораздо выгоднее купить GeForce RTX 5070 Ti, по крайней мере там, где доступны близкие к рекомендованным цены. Но это далеко не все выводы, которые можно сделать, ведь мы изучили тесты с традиционным рендерингом, а значит речь идёт только об одном из сценариев.

Что же, GeForce RTX 5070 Ti с трассировкой лучей отстаёт от GeForce RTX 4080 SUPER на 4%, обходя GeForce RTX 4070 Ti SUPER на 10% в трёх разрешениях. Даже видеокарты NVIDIA прошлого поколения оставляли продукцию AMD в данном сценарии далеко позади, ну а решения на архитектуре Blackwell обладают более эффективными алгоритмами работы трассировки лучей. Благодаря этому между GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 7900 XTX наблюдается огромный разрыв, доходящий до 30%. Нужно учитывать, что речь о флагмане, который стоит $1000, тогда как более правильно сравнивать GeForce RTX 5070 Ti с Radeon RX 7900 XT. Многие эксперты писали, что обе видеокарты AMD ещё долго будут оставаться на рынке, предлагая идеальное соотношение между ценой и производительностью. Похоже, с выходом GeForce RTX 5070 Ti никакого смысла в покупке продукции от тётушки Су больше нет. По крайней мере в верхнем ценовом сегменте. Обе видеокарты AMD крайне посредственно ведут себя в трассировке лучей, сильно уступая новой GeForce RTX 5070 Ti.

Многие любители видеоигр отмечают, что трассировка лучей не является определяющей при выборе видеокарты. Что же, в таком заявлении есть доля истины. Действительно, увидеть эффект от волшебных лучей дядюшки Хуанга непросто. Порой реалистичные тени и отражения почти не заметны и вообще не улучшают качество картинки. А между тем активация подобной технологии приводит к резкому падению количества кадров в секунду. К сожалению, прогресс в области настольной графики сильно замедлился, а на помощь геймерам приходят умные алгоритмы. Обе компании имеют в своём распоряжение подобные механизмы, но на этот раз NVIDIA действительно совершила революцию. Если вы интересуетесь данной темой, то уже знаете теорию. Если нет, то ограничимся тем, что на каждый реальный кадр GeForce RTX 5070 Ti теперь может генерировать ещё четыре виртуальных. Особенно важно, что никакого роста задержки в прорисовке изображения не происходит, а качество относительно хорошее.

Без минусов не обходится, ведь технология масштабирования ещё молодая, и всё же, DLSS 4.0 можно назвать крайне эффективной, что доказывают тесты. Если выше мы ещё сравнивали GeForce RTX 5070 Ti с Radeon RX 7900 XTX, то здесь делать это немного стыдно. Если включить трассировку лучей (в данном случае активирована более сложная механика трассировки путей), выкрутить настройки на максимум, то GeForce RTX 5070 Ti в буквальном смысле стирает более дорогую конкурентку в порошок. Смотреть на результаты работы Radeon RX 7900 XTX больно, ну а новинка на фоне поражения красной команды смотрится очень неплохо. Что примечательно, с использованием технологии масштабирования четвёртого поколения GeForce RTX 5070 Ti почти не уступает более дорогой GeForce RTX 5080, ну а это ещё одна причина для эффективной экономии. Эксперты приятно удивлены потенциалом GeForce RTX 5070 Ti, ну а всё это позволяет сделать вывод, что перед нами лучшая видеокарта в линейке. Через полгода купить её можно будет за 800 долларов, получая 170 кадров в секунду и выше в самых сложных сценариях и разрешении 4К с минимальными компромиссами. Удивительно, но даже GeForce RTX 4090, за которую в рознице просят намного дороже, не предлагает ничего подобного.