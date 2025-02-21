Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA

За GeForce RTX 5070 Ti просят 160 тысяч рублей, а проблема в том, что все мощные видеокарты в российской рознице ощутимо подорожали
[ ] для раздела Блоги
4
4

Настольная графика NVIDIA нового поколения испытывает сильное давление со стороны потребителей. Эксперты пишут, что было выпущено слишком мало готовой продукции. Якобы, Дженсен Хуанг сознательно ущемляет интересы геймеров. Высокопроизводительные графические ускорители приносят большую маржу, ну а это главная причина, из-за которой энтузиасты вынуждены страдать на старых графических чипах. Релиз GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 состоялся в конце февраля. К сожалению, флагманы NVIDIA практически отсутствуют в рознице. Встретить можно только GeForce RTX 5080, но стоит такая видеокарта почти в 2 раза дороже рекомендаций производителя. Ну а вчера компьютерные магазины по всему миру штурмовала GeForce RTX 5070 Ti. Инсайдеры заранее предупреждали, что видеокарт выпущено мало, а в результате даже самые дорогие модели быстро раскупили. 

реклама



Крупные магазины отмечают, что следующая поставка состоится через несколько недель, предлагая геймерам запастись терпением. Ожидается, что дефицит продлится до конца второго квартала текущего года, а значит перед энтузиастами стоит сложный выбор. Вчера мы уже видели, насколько быстрой оказалась GeForce RTX 5070 Ti. В тестах без использования дополнительных технологий новинка в среднем обходит GeForce RTX 4070 Ti SUPER на 30%, ну а эти заметный прирост между поколениями. В итоге видеокарта предлагает уровень производительности более дорогой GeForce RTX 4080 SUPER, но стоит 750 долларов. Как вы уже поняли, купить видеокарту нельзя даже за 1000 долларов, но в данном случае нам важно лишь то, что со временем геймеры заметят выгоду от перехода на новое поколение настольной графики. Главной же особенностью GeForce RTX 5070 Ti, которая вызывает бурные восторг фанатов NVIDIA, стала технология масштабирования. DLSS 4.0 использует умные алгоритмы нового поколения, что позволяет увеличить количество кадров в секунду в 3-4 раза. Обратите внимание на изображение выше. GeForce RTX 4080 SUPER, которая примерно равна новинки в трассировке лучей и традиционном рендеринге, не способна тягаться с GeForce RTX 5070 Ti, когда дело доходит до технологий нового поколения. Именно этот факт побуждает геймеров переплачивать за GeForce RTX 5070 Ti, ну а мы изучим, как обстоят дела в российской рознице.  

реклама



Следует учитывать, что даже до введения санкций в первые несколько недель после релиза настольная графика продавалась с огромной наценкой. Такова наша реальность, ведь все хотят заработать. Разумные геймеры предпочитают подождать, ну а людей, готовых платить за срочность, предостаточно. Что же, GeForce RTX 5070 Ti точно не назовёшь дешёвой. За новинку просят почти 160 тысяч рублей, хотя в сети пишут, что вчера она была доступна на других площадках по 135 тысяч. Сегодня все выгодные предложения уже недоступны. Сложно сказать, возможно магазины и сами скорректировали цены, а может видеокарты разобрали перекупщики, выставив их на «ЯндексМаркете». Важно помнить, что GeForce RTX 5070 Ti не стоит таких денег. Да, видеокарта предлагает солидный прирост, но цена её должна была остановиться на 100 тысячах рублей. Это с учётом всех налогов и проблем, возникающих при ввозе посредством параллельного импорта. 160 тысяч рублей – это явный перебор, а высокая стоимость непосредственно связана с глобальным дефицитом. 

Похоже, продавцы намерены использовать проблему дефицита с целью извлечения дополнительной прибыли. Повторимся, что на розницу давит глобальная нехватка графических чипов, ну а всё это приводит к вполне ожидаемым последствиям. Как видите, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, за которую ещё неделю назад просили около 100 тысяч рублей, совершенно неожиданно подорожала на 20 тысяч. Брать такую видеокарту мы вам также не советуем. В тестах она на 30% уступает новинке, но, когда дело доходит до использования технологии масштабирования, предлагает в два раза меньший фрамрейт. Можно сколько угодно критиковать DLSS, но сегодня без технологии масштабирования запускать игры в разрешении 4К с трассировкой лучей и максимальном качестве графики уже невозможно. 

реклама



Примерно 20-30 тысяч прибавила и GeForce RTX 4080 SUPER. Неделю назад за субфлагман просили 130 тысяч рублей и выше, ну а сегодня стоимость сравнялась с GeForce RTX 5070 Ti. Как уже было сказано выше, обе видеокарты примерно равны в сценариях с традиционным рендерингом и трассировке лучей, но новинка намного лучше себя показывает с использованием DLSS 4.0. Если вы уверены, что самые агрессивные алгоритмы технологии масштабирования использовать не станете, то логики в приобретении GeForce RTX 4080 SUPER всё равно нет. Она дорогая и не предлагает ничего нового. Ну и самое время вспомнить о существовании GeForce RTX 5080. Похоже, за несколько недель стоимость этой видеокарты не снизилась. Обнадёживающих новостей на эту тему в прессе нет. Если видеокарты и подешевеют, то случится это к середине весны. Неясно, насколько быстро NVIDIA сможет справиться с дефицитом. Пока всё говорит о том, что дядюшка Хуанг не собирается ничего делать. Одна из причин кроется в отсутствие конкуренции. Десятилетиями производителям приходилось снижать цены на решения прошлого поколения, поскольку новинки предлагали больше за ту же стоимость. 

Сегодня путём искусственного дефицита удаётся решить сразу две проблемы: распродать старые запасы и получать высокую маржу. Ну а от такого NVIDIA точно не откажется. В теории, Лиза Су могла бы что-то предпринять, но никакого желания у главы AMD подрывать монопольное положение конкурента нет. В итоге надежды на успешный старт Radeon RX 9070 ХТ нет, как нет и понимания логики в покупке такой видеокарты. Инсайдеры пишут, что Radeon RX 9070 ХТ предложит низкую цену и будет слегка медленнее GeForce RTX 4080 SUPER. Может и так, но дефицит никто не отменял, а обычно AMD никогда не может поставить в розницу достаточно продукции для удовлетворения спроса. 

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

видеокарты оптимальные ценовые предложения geforce rtx 5070 ti
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
485
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8000 XPG Lancer RGB DDR5-8000 (AX5U8000C4024G-DCLARBK) объемом 48 Гбайт
10
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
17
Обзор и тестирование корпуса Formula V Line TimberLine T1
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z890 Edge TI WIFI
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-7200 XPG Lancer RGB (AX5U7200C3416G-DCLARWH) объемом 32 Гбайт
4
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 20Gbps объемом 1 Тбайт
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870E Carbon WIFI
20
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z890 ACE
19
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
2
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
10
УАЗ провёл испытания своего нового дизельного двигателя от компании Sollers
3
Десятки старых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл из-за решения Google и ограничений YouTube
1
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
В Китае нашли способ утилизации лопастей ветряных турбин – теперь из них строят дороги
+
По FPS в играх 8 ГБ оперативной памяти практически не уступают 16 ГБ
12
Инженер Intel заявил, что у компании всё в порядке с техпроцессами, а шефство TSMC не нужно
2
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
1
Искусственный интеллект, как и человеческий мозг, обрабатывает все данные универсальным способом
+
Marvel's SpiderMan 2 вышла на ПК всего 2 недели назад, но уже успела вызвать разочарование у игроков
+
Пользователь Reddit сумел приобрести RTX 5070 Ti за 1300 долларов до официального релиза
4
Mozilla продлила до сентября 2025 года поддержку Firefox 115 ESR для Windows 7 и 8.1
+
На Уралвагонзаводе планируют увеличить мощность отечественных танков
1
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
1
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
Ryzen 9 9950X3D смог показать 10-процентный прирост производительности к Ryzen 9 7950X3D в Geekbench
2
NetEase опубликовала заявление об увольнении команды Marvel Rivals
+
Весной, возможно, состоится релиз процессора Snapdragon 8E Ultra
+

Популярные статьи

Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
7
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
28
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
4
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
16
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
3
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
4
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
4
Японские биогибридные дроны научились ориентироваться в пространстве по запаху как насекомые
+
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A13 360
1

Сейчас обсуждают

Максим Максимов
11:04
Хард это уже прошлый век, вообще уже не актуально ставить на них игры с выхода киберпанка как минимум
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
Антон Тутынин
11:01
И Трамп тоже хочет в 4 раза поднять тариф в этом случае?
Трамп сообщил, что США по-прежнему присматриваются к Гренландии и намерены вернуть Панамский канал
WanSoul
11:01
Почти моя сборка, только взял 7800ХТ с авито б/у 7мес за 40к
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
San Sanich
11:00
Всё равно купят. Помните цены в бум майнинга? Покупали и не только под майнинг. Если барашек сам хочет, что бы его остригли, зачем мешать барашку?
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
AlexB77
10:58
65" 4K невозможно отличить от 2K с расстояния 2.65 метра.
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Slumber
10:57
пфф наши еще по божески, в днс дешевле процентов на 10, чем на американском амазоне аналогичные модели.
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
si-cat
10:55
".. За новинку просят почти 160 тысяч рублей, хотя в сети пишут, что вчера она была доступна на других площадках по 135 тысяч.." Дык ты в нормальные сети заходи, а не в свой барыган 🤣🤣🤣
GeForce RTX 5070 Ti появились на российских прилавках – цена в 2 раза выше рекомендаций NVIDIA
AlexB77
10:53
8K может быть актуален для телевизоров с диагональю более 100". Например 146" телевизор оптимально смотреть с расстояния 1.5 метра.
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
typym6ek
10:52
В смысле допилят? Там уже всё допилено и лагов вообще нету. 60 фпс даже на старых компах стабильные
Grand Theft Auto 5 получает поддержку трассировки лучей, Nvidia DLSS 3, а также AMD FSR 1 и 3
PanzerK
10:50
Да, даже недавно пришлось посидеть на ней пару недель - никаких нареканий по работе в Windows 10 она у меня не вызвала, благо драйверы не чита AMD'шным поделкам.
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем