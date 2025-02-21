Настольная графика NVIDIA нового поколения испытывает сильное давление со стороны потребителей. Эксперты пишут, что было выпущено слишком мало готовой продукции. Якобы, Дженсен Хуанг сознательно ущемляет интересы геймеров. Высокопроизводительные графические ускорители приносят большую маржу, ну а это главная причина, из-за которой энтузиасты вынуждены страдать на старых графических чипах. Релиз GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 состоялся в конце февраля. К сожалению, флагманы NVIDIA практически отсутствуют в рознице. Встретить можно только GeForce RTX 5080, но стоит такая видеокарта почти в 2 раза дороже рекомендаций производителя. Ну а вчера компьютерные магазины по всему миру штурмовала GeForce RTX 5070 Ti. Инсайдеры заранее предупреждали, что видеокарт выпущено мало, а в результате даже самые дорогие модели быстро раскупили.

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Крупные магазины отмечают, что следующая поставка состоится через несколько недель, предлагая геймерам запастись терпением. Ожидается, что дефицит продлится до конца второго квартала текущего года, а значит перед энтузиастами стоит сложный выбор. Вчера мы уже видели, насколько быстрой оказалась GeForce RTX 5070 Ti. В тестах без использования дополнительных технологий новинка в среднем обходит GeForce RTX 4070 Ti SUPER на 30%, ну а эти заметный прирост между поколениями. В итоге видеокарта предлагает уровень производительности более дорогой GeForce RTX 4080 SUPER, но стоит 750 долларов. Как вы уже поняли, купить видеокарту нельзя даже за 1000 долларов, но в данном случае нам важно лишь то, что со временем геймеры заметят выгоду от перехода на новое поколение настольной графики. Главной же особенностью GeForce RTX 5070 Ti, которая вызывает бурные восторг фанатов NVIDIA, стала технология масштабирования. DLSS 4.0 использует умные алгоритмы нового поколения, что позволяет увеличить количество кадров в секунду в 3-4 раза. Обратите внимание на изображение выше. GeForce RTX 4080 SUPER, которая примерно равна новинки в трассировке лучей и традиционном рендеринге, не способна тягаться с GeForce RTX 5070 Ti, когда дело доходит до технологий нового поколения. Именно этот факт побуждает геймеров переплачивать за GeForce RTX 5070 Ti, ну а мы изучим, как обстоят дела в российской рознице.

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Следует учитывать, что даже до введения санкций в первые несколько недель после релиза настольная графика продавалась с огромной наценкой. Такова наша реальность, ведь все хотят заработать. Разумные геймеры предпочитают подождать, ну а людей, готовых платить за срочность, предостаточно. Что же, GeForce RTX 5070 Ti точно не назовёшь дешёвой. За новинку просят почти 160 тысяч рублей, хотя в сети пишут, что вчера она была доступна на других площадках по 135 тысяч. Сегодня все выгодные предложения уже недоступны. Сложно сказать, возможно магазины и сами скорректировали цены, а может видеокарты разобрали перекупщики, выставив их на «ЯндексМаркете». Важно помнить, что GeForce RTX 5070 Ti не стоит таких денег. Да, видеокарта предлагает солидный прирост, но цена её должна была остановиться на 100 тысячах рублей. Это с учётом всех налогов и проблем, возникающих при ввозе посредством параллельного импорта. 160 тысяч рублей – это явный перебор, а высокая стоимость непосредственно связана с глобальным дефицитом.

Похоже, продавцы намерены использовать проблему дефицита с целью извлечения дополнительной прибыли. Повторимся, что на розницу давит глобальная нехватка графических чипов, ну а всё это приводит к вполне ожидаемым последствиям. Как видите, GeForce RTX 4070 Ti SUPER, за которую ещё неделю назад просили около 100 тысяч рублей, совершенно неожиданно подорожала на 20 тысяч. Брать такую видеокарту мы вам также не советуем. В тестах она на 30% уступает новинке, но, когда дело доходит до использования технологии масштабирования, предлагает в два раза меньший фрамрейт. Можно сколько угодно критиковать DLSS, но сегодня без технологии масштабирования запускать игры в разрешении 4К с трассировкой лучей и максимальном качестве графики уже невозможно.

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Примерно 20-30 тысяч прибавила и GeForce RTX 4080 SUPER. Неделю назад за субфлагман просили 130 тысяч рублей и выше, ну а сегодня стоимость сравнялась с GeForce RTX 5070 Ti. Как уже было сказано выше, обе видеокарты примерно равны в сценариях с традиционным рендерингом и трассировке лучей, но новинка намного лучше себя показывает с использованием DLSS 4.0. Если вы уверены, что самые агрессивные алгоритмы технологии масштабирования использовать не станете, то логики в приобретении GeForce RTX 4080 SUPER всё равно нет. Она дорогая и не предлагает ничего нового. Ну и самое время вспомнить о существовании GeForce RTX 5080. Похоже, за несколько недель стоимость этой видеокарты не снизилась. Обнадёживающих новостей на эту тему в прессе нет. Если видеокарты и подешевеют, то случится это к середине весны. Неясно, насколько быстро NVIDIA сможет справиться с дефицитом. Пока всё говорит о том, что дядюшка Хуанг не собирается ничего делать. Одна из причин кроется в отсутствие конкуренции. Десятилетиями производителям приходилось снижать цены на решения прошлого поколения, поскольку новинки предлагали больше за ту же стоимость.

Сегодня путём искусственного дефицита удаётся решить сразу две проблемы: распродать старые запасы и получать высокую маржу. Ну а от такого NVIDIA точно не откажется. В теории, Лиза Су могла бы что-то предпринять, но никакого желания у главы AMD подрывать монопольное положение конкурента нет. В итоге надежды на успешный старт Radeon RX 9070 ХТ нет, как нет и понимания логики в покупке такой видеокарты. Инсайдеры пишут, что Radeon RX 9070 ХТ предложит низкую цену и будет слегка медленнее GeForce RTX 4080 SUPER. Может и так, но дефицит никто не отменял, а обычно AMD никогда не может поставить в розницу достаточно продукции для удовлетворения спроса.