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Bublik1
Скопление Феникса нарушает законы Вселенной, генерируя в 100 раз больше звёзд, чем Млечный Путь
А между тем речь идёт о так называемом "мёртвом" скоплении галактик, которое вообще не должно производить молодые звёзды

Вселенная полна загадок, которые будоражат умы учёных десятилетиями. Одна из самых интригующих кроется в природе тёмной материи. Мы знаем, что она составляет около 27% массы Вселенной, но до сих пор никто не видел её напрямую. Она не излучает свет, не взаимодействует с обычной материей, а о её существовании можно судить лишь по гравитационному влиянию. Ещё одна тайна скрывается за горизонтом событий чёрных дыр. Теория предсказывает, что там исчезает вся информация, но квантовая механика говорит, что это невозможно. Может, внутри чёрных дыр есть проходы в другие Вселенные или мы просто чего-то не понимаем в законах физики. Ответов пока нет, но исследования продолжаются, а со временем мы обязательно получим ответы на эти и другие вопросы. 

На самом деле странных феноменов и вступающих в противоречия с наукой объектов в космосе предостаточно. Сегодня мы поговорим об одной из самых захватывающих загадок Вселенной, скрывающейся в скоплении Феникса. Всё дело в том, что подавляющее большинство объектов во Вселенной подчиняется логичным законам, но случаются досадные исключения, выбивающиеся из общих правил. Именно к числу исключений принадлежит созвездие Феникса. Оказывается, согласно научным представлениям, образование звёзд там должно было прекратиться сотни миллионов лет назад. И всё же, несмотря ни на что, данный объект активно развивается, вызывая у научного сообщества недоумение. Самое настоящее космическое чудо обосновалось в 5,8 миллиарда лет от нас. Оно имеет внушительные размеры и ведёт себя совершенно необычным образом. Скопления галактик подобны археологическим памятникам Вселенной – они старые, массивные и уже давно лишены топлива для звёздообразования. Не зря такие галактики называют «погасшими», ведь большинство из них относятся к так называемой «красной последовательности», где звёзды давно перестали рождаться.

Но скопление Феникса ломает привычный шаблон. Центральная галактика там невероятно яркая, а звезды продолжают появляться с ошеломляющей скоростью: до 1000 новых звёзд в год. Для сравнения: наш Млечный Путь формирует менее 10 звёзд в год. Откуда берётся такой мощный поток молодости в месте, где давно должен был наступить космический покой, не знает никто. Напомним, звёзды рождаются из плотного и холодного газа, но в скоплениях галактик его практически не остаётся. Обычно горячий межгалактический газ остаётся таким из-за излучения сверхмассивных чёрных дыр, которые нагревают его мощными струями энергии. Это явление давно изучено, и оно объясняет, почему во многих галактиках прекращается звёздообразование. Но в случае скопления Феникса всё иначе. Центральная галактика имеет источник холодного газа, который питает рождение звёзд, хотя, по логике, его там быть не должно. Возникают правомерные вопросы: как такое возможно, генерирует ли этот газ сама галактика, и поступает ли газ извне, из более молодых соседних галактик?

Чтобы найти ответы, учёные использовали космический телескоп Джеймс Уэбб (JWST). Они знали, что в скоплении присутствует как крайне горячий, так и крайне холодный газ, но между ними не находили промежуточного тёплого газа – ключевого элемента процесса охлаждения. JWST помог выявить его. Телескоп обнаружил неоновые сигнатуры, свидетельствующие о наличии газа температурой около 300 000 К, который действует как мост между горячим и холодным состояниями. Это означает, что в скоплении действительно идёт процесс охлаждения, и именно он питает рождение новых звёзд. Но на этом удивительные находки не заканчиваются. Оказалось, что чёрная дыра в центре скопления, которая должна нагревать газ, играет противоположную роль. Исследователи выяснили, что процесс охлаждения идёт столь интенсивно, что генерирует около 20 000 солнечных масс холодного газа в год. Но происходит это несмотря на активность центральной чёрной дыры. Это открытие ставит под сомнение прежние представления о роли чёрных дыр в эволюции галактик.

Теперь учёным предстоит понять: Феникс – это исключение или первый обнаруженный пример необычного процесса? Если другие скопления галактик также проходят подобные фазы, то это может полностью изменить наше понимание эволюции Вселенной. Если же Феникс уникален, то почему именно он сумел сохранить свою молодость в таком древнем окружении? Исследование, опубликованное в журнале Nature, даёт лишь часть ответа. По словам исследователей, сегодня мы понимаем, что происходит в скоплении Феникса, но пока не способны выявить скрытые процессы, оказывающие такое необычное влияние на данный объект. Ясно одно: загадка Феникса открывает новое окно в изучение самых массивных структур Вселенной и может изменить наше понимание формирования галактик и звёзд, а также роль во всём этом чёрных дыр.

#космос #наука #интересное #вселенная
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