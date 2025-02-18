Прогнозы пока не утешительные, но шансы на релиз на компьютерах в 2026 остаются

Не так давно выяснилось, что Grand Theft Auto V покорила ещё один рубеж, что позволило игре войти в список самых популярных в истории. Согласно официальным данным Take-Two Interactive, с осени 2013 игра разошлась тиражом 210 миллионов копий. Что примечательно, 15 миллионов в копилку принёс 2024 год, а значит даже сегодня серия остаётся популярной, принося разработчикам огромные доходы. Но даже если курица продолжает нести яйца, нужно двигаться вперёд, ведь на носу релиз Grand Theft Auto VI. Не так давно разработчики подтвердили, что не собираются переносить релиз, а значит выход самой ожидаемой игры за последнее десятилетие состоится в конце текущего года. Представители Rockstar Games уверяют, что владельцам игровых консолей нужно дождаться осени, когда новинка станет доступна в магазинах по всему миру. Точно известно, что игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series S/X, ну а приставки предыдущего поколения останутся за бортом.

Если внимательно изучить многочисленные утечки, то можно сделать несколько выводов. Прежде всего, многие инсайдеры полагают, что Grand Theft Auto VI окажется чрезвычайно требовательной. Оптимальным инструментом для запуска будет PlayStation 5 Pro, ну а эксперты ожидают позитивных изменений на рынке электроники. Предполагается, что релиз продолжения культовой серии сильно подстегнёт продажи игровых приставок. Прежде всего, это касается именно PlayStation 5 Pro. Сегодня за консоль просят от 800 евро, ну а на российском рынке она предлагается с большой наценкой. Дефицита нет, но эксперты советуют приобрести консоль сегодня, поскольку осенью 2025 приставок на всех не хватит. Получить впечатляющую картинку можно будет только с PlayStation 5 Pro, ну а сильно упрощённая версия Xbox Series подойдёт только для запуска Grand Theft Auto VI в разрешении 1080р без трассировки лучей.

На этом фоне ожидается стремительный рост всего рынка полупроводников. Для производства PlayStation 5 Pro нужны процессоры, видеопамять и другие компоненты, ну а Sony пока ничего о подготовке к важному релизу не сообщает. Не исключено, что японская компания выпускает и складирует большую часть консолей, пытаясь накопить достаточно единиц для удовлетворения повышенного спроса со стороны геймеров. Инсайдеры напоминают, что игровая приставка следующего поколения появится очень нескоро, поэтому PlayStation 5 Pro ещё долго будет оставаться единственным вариантом для энтузиастов. Высокая цена сегодня мало кого пугает, ну а доступ к ключевым тайтлам остаётся определяющим фактором. Особняком в этом уравнении стоят персональные компьютеры. Данная платформа активно набирает вес и по прибыльности уже превосходит консоли. К сожалению, большая часть реальных заработков уходит создателям шутеров и многопользовательских РПГ, тогда как пиратство остаётся основным сдерживающим фактором развития.. По мнению некоторых экспертов, в Take-Two прекрасно знают, что даже если Grand Theft Auto VI будет надёжно защищена от взлома, огромный ажиотаж сделает своё дело. Игру быстро взломают, а значит, она попадёт на торренты, лишая разработчиков прибыли.

Предполагается, что именно по этой причине Grand Theft Auto VI выйдет на ПК с большим опозданием. Существует несколько версий, каждая из которых указывает на тот или иной срок релиза. Если обратиться к истории выхода Grand Theft Auto V, то надеяться владельцам мощных игровых компьютеров пока не приходится. Напомним, Grand Theft Auto V вышла на консолях в сентябре 2013 и только в апреле 2015 заглянула на ПК. Там она была успешно взломана, а количество скачанных пиратских копий давно превысило лицензионные продажи. Получать доход удаётся за счёт многопользовательского режима, но многие эксперты забывают о том, что за время своего существования Grand Theft Auto V пережила несколько крупных раздач. Лицензионная версия со всеми дополнениями была доступна довольно долго для бесплатного скачивания, ну а в данном случае неясно, включены ли бесплатные раздачи в общее количество проданных копий.

Некоторые источники утверждают, что разработка Grand Theft Auto VI для ПК идёт параллельно с консольной, а сама игра станет доступна зимой 2026 года. Вполне возможно, что всё будет именно так, ну а это на руку производителям процессоров и видеокарт. Продолжение культовой серии будет требовательным к железу и вынудит геймеров как следует потратиться. Считается, что нас ждёт самый масштабный релиз в истории, ну а у разработчиков нет права на ошибку. Если по какой-либо причине Grand Theft Auto VI разочарует геймеров, потери для студии будут измеряться миллиардами долларов недополученной прибыли.