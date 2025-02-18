Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Почему Grand Theft Auto VI станет главным релизом 2025 года и может ли игра выйти на ПК в 2026 году
Прогнозы пока не утешительные, но шансы на релиз на компьютерах в 2026 остаются

Не так давно выяснилось, что Grand Theft Auto V покорила ещё один рубеж, что позволило игре войти в список самых популярных в истории. Согласно официальным данным Take-Two Interactive, с осени 2013 игра разошлась тиражом 210 миллионов копий. Что примечательно, 15 миллионов в копилку принёс 2024 год, а значит даже сегодня серия остаётся популярной, принося разработчикам огромные доходы. Но даже если курица продолжает нести яйца, нужно двигаться вперёд, ведь на носу релиз Grand Theft Auto VI. Не так давно разработчики подтвердили, что не собираются переносить релиз, а значит выход самой ожидаемой игры за последнее десятилетие состоится в конце текущего года. Представители Rockstar Games уверяют, что владельцам игровых консолей нужно дождаться осени, когда новинка станет доступна в магазинах по всему миру. Точно известно, что игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series S/X, ну а приставки предыдущего поколения останутся за бортом.

Если внимательно изучить многочисленные утечки, то можно сделать несколько выводов. Прежде всего, многие инсайдеры полагают, что Grand Theft Auto VI окажется чрезвычайно требовательной. Оптимальным инструментом для запуска будет PlayStation 5 Pro, ну а эксперты ожидают позитивных изменений на рынке электроники. Предполагается, что релиз продолжения культовой серии сильно подстегнёт продажи игровых приставок. Прежде всего, это касается именно PlayStation 5 Pro. Сегодня за консоль просят от 800 евро, ну а на российском рынке она предлагается с большой наценкой. Дефицита нет, но эксперты советуют приобрести консоль сегодня, поскольку осенью 2025 приставок на всех не хватит. Получить впечатляющую картинку можно будет только с PlayStation 5 Pro, ну а сильно упрощённая версия Xbox Series подойдёт только для запуска Grand Theft Auto VI в разрешении 1080р без трассировки лучей.

На этом фоне ожидается стремительный рост всего рынка полупроводников. Для производства PlayStation 5 Pro нужны процессоры, видеопамять и другие компоненты, ну а Sony пока ничего о подготовке к важному релизу не сообщает. Не исключено, что японская компания выпускает и складирует большую часть консолей, пытаясь накопить достаточно единиц для удовлетворения повышенного спроса со стороны геймеров. Инсайдеры напоминают, что игровая приставка следующего поколения появится очень нескоро, поэтому PlayStation 5 Pro ещё долго будет оставаться единственным вариантом для энтузиастов. Высокая цена сегодня мало кого пугает, ну а доступ к ключевым тайтлам остаётся определяющим фактором. Особняком в этом уравнении стоят персональные компьютеры. Данная платформа активно набирает вес и по прибыльности уже превосходит консоли. К сожалению, большая часть реальных заработков уходит создателям шутеров и многопользовательских РПГ, тогда как пиратство остаётся основным сдерживающим фактором развития.. По мнению некоторых экспертов, в Take-Two прекрасно знают, что даже если Grand Theft Auto VI будет надёжно защищена от взлома, огромный ажиотаж сделает своё дело. Игру быстро взломают, а значит, она попадёт на торренты, лишая разработчиков прибыли.

Предполагается, что именно по этой причине Grand Theft Auto VI выйдет на ПК с большим опозданием. Существует несколько версий, каждая из которых указывает на тот или иной срок релиза. Если обратиться к истории выхода Grand Theft Auto V, то надеяться владельцам мощных игровых компьютеров пока не приходится. Напомним, Grand Theft Auto V вышла на консолях в сентябре 2013 и только в апреле 2015 заглянула на ПК. Там она была успешно взломана, а количество скачанных пиратских копий давно превысило лицензионные продажи. Получать доход удаётся за счёт многопользовательского режима, но многие эксперты забывают о том, что за время своего существования Grand Theft Auto V пережила несколько крупных раздач. Лицензионная версия со всеми дополнениями была доступна довольно долго для бесплатного скачивания, ну а в данном случае неясно, включены ли бесплатные раздачи в общее количество проданных копий. 

Некоторые источники утверждают, что разработка Grand Theft Auto VI для ПК идёт параллельно с консольной, а сама игра станет доступна зимой 2026 года. Вполне возможно, что всё будет именно так, ну а это на руку производителям процессоров и видеокарт. Продолжение культовой серии будет требовательным к железу и вынудит геймеров как следует потратиться. Считается, что нас ждёт самый масштабный релиз в истории, ну а у разработчиков нет права на ошибку. Если по какой-либо причине Grand Theft Auto VI разочарует геймеров, потери для студии будут измеряться миллиардами долларов недополученной прибыли. 

#видеоигры #grand theft auto vi
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки показывают признаки начала строительства Китаем атомного суперавианосца
+
Nvidia RTX 5070 Ti победила AMD 9070 XT в бенчмарке с трассировкой лучей, но уступила в растере
13
HyperOS 2.0 включает скрытое обновление прошивки аккумулятора
1
Благодаря российскому плазменному двигателю полет на Марс может занять всего месяц
12
Илона Маска попросили выяснить, остались ли в Форт-Ноксе золотые слитки, или Байден всё уже потратил
1
В США хотят создать гиперзвуковые ракеты для массового производства
+
В России вступает в силу новый законопроект, обязывающий маркетплейсы маркировать платные объявления
+
Nvidia готовит к выходу видеокарту RTX 5050
1
Gigabyte готовит материнские платы 800-й серии с разъёмами на задней стороне
2
Ученые нашли на Земле минерал Кармелтазит, который тверже алмаза
2
Патч KB5051987 для Windows 11 снижает fps в играх, нарушает работу Проводника и имеет ряд багов
9
Sapphire представила новую материнскую плату на платформе AM5
+
Глава Rheinmetall заявил, что завод концерна на Украине будет построен в 2026 году
8
Уолтц указал на необходимость компенсации США за оказанную военную помощь Украине
+
Химики из США разработали устройство, превращающее CO2 в топливо с помощью солнечного света
3
Компания NVIDIA объявила о выходе новой видеокарты GeForce RTX 5070 Ti 20-го февраля
1
Разработчики учтут результаты эксперимента игрока в обновлении Kingdom Come Deliverance 2
+
Видеокарты RX 9070 XT могут использовать интерфейс PCIe 5.0
+
GeForce RTX 5070 Ti обошла Radeon RX 9070 XT в трассировке лучей на 21 %, но уступила в растеризации
2
Власти Японии оставляют за собой право временной национализации предприятий по выпуску чипов
+

Популярные статьи

Собираем игровой ПК за 135 000р на 7 лет, выжимая максимум из новой технологии NVIDIA DLSS 4.0
26
«Деривация-ПВО» с умными 57-мм боеприпасами - что известно о новейшем комбинированном комплексе
12
Оптимальный игровой ПК на Intel и NVIDIA за 86 000 рублей для всех ААА-хитов 2025 года
36
Итоги гоночного уик-энда 15-16 февраля
+
Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050
617
Экспериментальный Су-47 "Беркут" - первый самолёт 5-го поколения с крылом обратной стреловидности
2
Ненужный Days Gone Remastered - изучаем деградацию "Нижнего интернета" в прямом эфире
12
Китайская лунная миссия "Чанъэ-6" приоткрыла завесу тайны над обратной стороной спутника Земли
2
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
2
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
5

Сейчас обсуждают

Jora
14:49
Если бы на ps4/5 была возможность multiboot, в родную систему и например windows (с пакетом фирменных драйверов), тогда бы популярность и актуальность консолей выросли многократно.
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Маэстро
14:46
Ты когда ныть перестанешь?
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
OgoGoLog
14:43
"Гостомель так и не был полностью захвачен" Всего крупнейший военный аэродром в Киеве был взят за ночь, а украинцы уже потом палили по нему из всех стволов, грохнув свою "Мрiю". "Твои мифы разбиваютс...
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Максим Овчинников
14:38
Гостомель так и не был полностью захвачен, это подтверждают даже российские военные блогеры, которые позже писали о проблемах с удержанием аэродрома. В хаосе первых дней были ошибки, но это не отменяе...
Небензя: Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы
Kaabar
14:38
Разместят. Но потом, и на территории Франции или Польши, чтоб как бы чего не вышло.
FT: Франция предложила Европе разместить миротворцев в тылу Украины
Ilikethat
14:36
Вполне логичные выводы. Сам ими пользуюсь для выбора смартфонов. Уточнения 1) Речь об Антуту 10 версии. Разные версии дают разные цифры, их нельзя сравнивать. Мой минимум 400тыс попугаев. 2)Число каме...
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
Dimkovski
14:35
Чё там выбирать - тыкаешь пальцем на любой, который по внешнему виду понравился и всё. До 20тыс там всё одинаково. А вообще это такие уродцы конечно, с этими ублюдскими камерами.
Как выбрать недорогой смартфон стоимостью до 20 тысяч рублей в начале 2025 года
Sammi898989
14:33
Это разве не спровоцирует цунами или что то вроде???
Американский ученый предлагает взорвать термоядерную бомбу в Южном океане
Chihonya
14:30
и думать нечего,сожрал, не видать же китю)))
Последнее обновление Windows 11 приводит к сбою встроенного приложения «Проводник»
corsi
14:26
Нет никаких проблем купить сосноль, выбор богатый, б/у вариантов много, для эксклюзивов. А так - единственный и главный аргумент - сосноли для ленивых дебилов, кто не осилит ПК и не представляет, как...
Почему у ПК мало шансов победить консоли на рынке игровых устройств - мое мнение как ПК-геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем