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Почему GeForce RTX 5060 задержится до лета, а NVIDIA не планирует выпускать GeForce RTX 5050

Прежде всего нужно учитывать, что рынок сильно изменился, а ключевым показателям считается именно маржа. В таких условиях видеокарты до 300 долларов крайне невыгодны в производстве
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Многие геймеры согласятся, что ожидания от релиза настольной графики нового поколения NVIDIA были явно завышены. Несмотря на то, что на календаре уже 17 февраля, в продажу поступило всего две модели. GeForce RTX 5090 стартует с 2000 долларов, тогда как GeForce RTX 5080 получила более гуманный ценник в 1000 долларов. На самом деле встретить флагман в рознице вообще невозможно, ну а перекупщики предлагают самую быструю видеокарту за 4000 долларов и дороже. Что до GeForce RTX 5080, то даже производители подняли цены на неё выше 1200 долларов, а в результате видеокарта стоит довольно дорого. Рынком правит беспрецедентный дефицит, а инсайдеры пока не готовы сказать, когда NVIDIA сможет насытить рынок достаточным количеством графических чипов. Ситуацию могла бы исправить AMD, но Лиза Су в последние годы старается плыть в фарватере своего племянника, поэтому не делает резких движений. Конкуренция давно приобрела номинальную форму, а даты официального релиза постоянно переносятся. 

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Известно, что в ближайшие два месяца геймерам станут доступны ещё несколько видеокарт. В конце февраля NVIDIA порадует энтузиастов GeForce RTX 5070 Ti. Предполагается, что за видеокарту будут просить 800 долларов, тогда как менее дорогая GeForce RTX 5070 попадёт на прилавки во второй половине марта. Примерно в это же время стартуют продажи Radeon RX 9070 ХТ, а инсайдеры пишут о скором выходе Radeon RX 9070. Создаётся ложное впечатление, что доступных моделей в рознице окажется достаточно, но на самом деле речь идёт о решениях, стоимость которых выше или равна 600 долларов. Тот факт, что за GeForce RTX 5070 намереваются просить 550 долларов, в данном случае не имеет никакого значения. Инсайдеры пишут об остром дефиците производственных мощностей. Предполагается, что видеокарт будет мало, а значит цены продолжать бить рекорды. Надежды на AMD нет никакой, ну а профильные технологические издания спорят о сроках выхода GeForce RTX 5060 Ti и GeForce RTX 5060. Инсайдеры уверены в том, что обе видеокарты станут доступны на полках магазинов уже в апреле, ссылаясь на различные утечки и факты. Например, свежий отчёт Евразийской экономической комиссии содержит упоминания большого количества графических чипов NVIDIA, которые намеревается выпустить ZOTAC.

Здесь есть не только GeForce RTX 5060 Ti с GeForce RTX 5060, но и GeForce RTX 5050. Подобные заявления кажутся фантастическими, ну а мы разберёмся, почему ждать видеокарт до 300 долларов в 2025 году придётся очень долго. Прежде всего следует понять причины возникновения дефицита уже находящихся в рознице решений. Согласно информации, поступающей от партнёров NVIDIA, Дженсен Хуан сосредоточил основные мощности в сегменте высокопроизводительных графических ускорителей. Подобные устройства приносят высокую маржу, тогда как настольные видеокарты не так выгодны. Мало того, клиенты готовы платить за технологии для обучения ИИ любые деньги, тогда как видеокарты долго лежат на прилавках магазинов. Выпускать графические ускорители выгоднее, поэтому производственные линии под обычные видеокарты будут выделяться неспешно. Уже известно, что GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5070 точно не будут массовыми и столкнутся с дефицитом, ну а в таких условиях запускать в продажу GeForce RTX 5060 Ti и тем более GeForce RTX 5060 нет никакого смысла. 

GeForce RTX 4060 довольно неплохо продаётся, оставаясь чуть ли не единственной видеокартой на рынке, способной запускать любые игры в сегменте до 350 долларов. Не нужно забывать, что аналоги есть и у AMD, но красные не умеют доносить свой продукт до потенциального покупателя, а в результате не все геймеры знают о существующих альтернативах. Эксперты сходятся во мнении, что сегодня руководство NVIDIA активно пытается поднять среднюю стоимость одного графического чипа. Чем дороже видеокарта, тем выше маржа, ну а GeForce RTX 5050, стоимость которой может стартовать с 250 долларов в таких условиях производителю не интересна. Кстати, даже находящаяся в свободной продаже уже несколько лет GeForce RTX 3050 не вызывает у геймеров энтузиазма. Такая видеокарта не входит в пятёрку наиболее популярных, поскольку с трудом справляется с запуском новинок в 1080р. Предполагаемая GeForce RTX 5050 вряд ли окажется намного быстрее GeForce RTX 3050, ну а сегодня с такой видеокартой вообще делать нечего. Она подходит для шутеров и старых видеоигр, но окажется в тупике, когда дело дойдёт до требовательных новинок. 

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Ну а учитывая все вышесказанные факторы можно сделать вывод, что ближайшие месяцы окажутся крайне сложными для потенциальных покупателей. GeForce RTX 5070 Ti слишком дорогая и столкнётся с дефицитом. GeForce RTX 5070 могла бы оттянуть на себя часть геймеров, но инсайдеры прочат нехватку и в этом сегменте. До конца марта на рынок попадут Radeon RX 9070 ХТ и Radeon RX 9070 от AMD, но погоды обе видеокарты не сделают. Даже если придерживаться оптимистичных прогнозов, то ждать выхода GeForce RTX 5060 Ti раньше второй половины апреля было бы глупо. Но это если NVIDIA поспешит с релизом. На самом деле никаких причин для выхода подобной видеокарты в апреле нет. GeForce RTX 4060 Ti неплохо продаётся, ну а GeForce RTX 5060 в таких условиях вообще не имеет смысла. Дядюшке Хуангу придётся снижать цену на GeForce RTX 4060, а также выводить с рынка GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3050, которые до сих пор встречаются на прилавках магазинов. Не так давно инсайдеры писали о том, что производственная линия GeForce RTX 4060 частично остановлена, что позволит снизить количество выпускаемых видеокарт через пару месяцев. 

Нехватка самого популярного графического чипа начнёт ощущаться к концу весны, ну а начало или середина лета – лучшее время для анонса GeForce RTX 5060. Что до GeForce RTX 5050, в реальность появления такой видеокарты на рынке верится с большим трудом. В продаже слишком много продукции прошлых поколений, а значит нужно что-то делать с GeForce RTX 3050, GeForce RTX 3060 и даже с GeForce RTX 4060. Это 5 лет назад магазины и разработчики были готовы скидывать цену, ну а сегодня мы живём в другой реальности. NVIDIA ориентируется на высокую маржу, ну а в это уравнение видеокарты за 300 и тем более 250 долларов вписываются очень плохо. 

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nvidia видеокарты geforce rtx 5060 geforce rtx 5050
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