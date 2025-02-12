Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
Человечество знает массу интересных технологий, реализация и популярность которых столкнулись с суровой действительностью. Всё просто, ведь любая технология, которая претендует на массовость, должна приносить разработчикам прибыль. Если растраты на производство слишком высокие, а маржа стремительно падает, то никто не станет выпускать продвинутые устройства только ради имиджа и технологического превосходства слишком долго. Кроме того, технология ещё и должна понравиться конечным потребителям, ну а угодить миллионам людей бывает сложно. Случается и так, что даже хорошо продуманная идея встречает на пути непреодолимые препятствия. Например, мониторы с разрешением 4К можно назвать довольно зрелыми, но всего 3-4% от общего количества геймеров покупают подобные устройства. Виной всему дороговизна видеокарт, поскольку от графического чипа зависит, какое максимальное разрешение станет доступно геймеру.
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Вот и выходит, что технология есть, но рассчитывать на массовость она не способна. Похоже, нечто подобное происходит в сегменте телевизоров, где места под солнцем не нашли продвинутые продукты с разрешением 8К. По данным зарубежных источников, производители телевизоров начали постепенно сворачивать разработку новых моделей с разрешением 8K. Оказывается, в рамках крупной выставки CES 2025 такие устройства практически не были представлены, ну а это говорит об изменении тренда. Из крупных игроков на рынке 8K новыми технологиями хвасталась только Samsung, тогда как другие предпочли вернуться к выпуску продукции в разрешении 4К. По мнению экспертов, главная причина низкого спроса на телевизоры с разрешением 4К кроется в том, что покупатели просто не видят смысла менять свои 4K или Full HD телевизоры на более дорогие модели. Не помогает даже наличие продвинутых функций и интеграция умных алгоритмов. Всё та же Samsung с 2018 года говорит о важности 8К, но до сих пор не представила ни одной модели в ценовом сегменте от 500 до 800 долларов. Ну а в итоге высокотехнологичные устройства стоят в разы дороже, чем готовы платить рядовые пользователи.
Если обратить внимание на розницу, то выяснятся любопытные детали. Например, даже не самые новые и технологичные модели от Samsung и LG в европейской и американской рознице стартуют от 2300 долларов. Такие деньги просят за выпущенные в 2020 телевизоры, тогда как за более новые с диагональю 77 дюймов придётся выложить от 10 тысяч долларов. Очевидно, что тратить такие огромные суммы рядовые потребители не готовы. Кроме того, в продаже есть телевизоры новых линеек с разрешением 4К, которые имеют большую диагональ и включают массу интересных технологий. При этом такие устройства обходятся ещё и дешевле. Но проблема не только в цене, ведь найти подходящий для 8К контент почти нереально. Фильмов и сериалов в 8K на официальных стриминговых платформах почти нет. На специализированных сайтах можно встретить немного высокотехнологичного контента, но стоит такое удовольствие дорого. Владельцам телевизоров с разрешением 8К приходится полагаться на умные алгоритмы, обещающие программное увеличение разрешения. В конечном итоге картинка всё равно не соответствует заявленной и часто уступает по качеству менее дорогим моделям с разрешением 4К.
Эксперты напоминают, что на этом проблемы 8К не заканчиваются. Для того чтобы смотреть потоковое видео в таком разрешении нужен действительно широкий канал интернета. В теории, достаточно и 100 Мбит/с, но в реальности важна не только скорость, но и стабильность. Даже в Европе далеко не все операторы справляются с такой задачей. Например, утром скорость может быть высокой, но вечером снижаться в несколько раз. Смотреть в таких условиях потоковое 8К нет никакой возможности, даже если и удаётся найти канал с нужной трансляцией. Ну а производители явно не рассчитывали на такую реакцию со стороны пользователей, как не думали они о технологических преградах, стоящих на пути реализации амбициозного плана. Согласно данным Ассоциации потребительских технологий (CTA), в 2022 году прогнозировались продажи на уровне 1.7 миллиона телевизоров с разрешением 8К. В реальности было реализовано всего 166 тысяч единиц, что в 10 раз меньше запланированной цифры. Прогнозы на 2024 год были немного скромнее, ведь производители рассчитывали отгрузить 700 тысяч телевизоров. Увы, но потребители купили всего 150 тысяч устройств, ну а это приговор для перспективной технологии.
Некоторые ритейлеры уже начали убирать слишком дорогие модели с полок. Например, крупная американская сеть Costco сократила ассортимент телевизоров с разрешением 8К до нескольких моделей. Другие – отказываются закупать слишком дорогие устройства, отдавая предпочтения разумной ценовой политике. Аналитики смотрят на будущее новой технологии с пессимизмом. По данным CTA, в США только 0.8% семей смогли себе позволить 8К, а все попытки мотивировать потенциальных покупателей натолкнулись на указанные выше преграды. Новые модели выпускаются всё менее охотно, а эксперты полагают, что через несколько лет телевизор с разрешением 8К будет крайне трудно встретить в рознице. Пока же разработчики видеокодеков работают над снижением размера файлов для подобных телевизоров. Если реализовать задуманное удастся, то это может снизить нагрузку на интернет и стать драйвером для продаж. Или нет, ведь около 10 лет назад аналогичная судьба постигла телевизоры, оснащённые технологией 3D. Подобные устройства вызывали восторг, но покупать их никто не хотел.
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