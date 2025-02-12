Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Трамп дал Илону Маску карт-бланш, позволив уволить сотни тысяч чиновников по всей стране
Речь идёт об официальном законе, который уже вступил в силу

Судя по всему, управленческую структуру США ждут серьёзные перемены. Чиновников слишком много, а многие из этих людей занимаются бесполезной работой. Сотни сотрудников частных и государственных компаний активно продвигают модную гендерную повестку. Другие следят за выполнением антироссийских санкций, тогда как целая армия чиновников ответственна за сотрудничество с прессой. Было выявлено, что из федерального бюджета финансировались сотни оппозиционных ресурсов по всей планете. Деньги шли на раскачивание общественного мнения и щедро выделялись тогда, когда нужно было дискредитировать власти того или иного государства. Именно за счёт подобных структур финансировались цветные революции по всему миру, ну а сегодня к власти в США пришли бизнесмены, желающие посчитать, куда и зачем уходят деньги налогоплательщиков. 

Ведущее место в команде Трампа занимает Илон Маск, ну а миллиардер намерен докопаться до истины. Сложно сказать, как далеко в своих изысканиях продвинутся новые власти. Институты старой власти сдают позиции неохотно, но изменения уже заметны. Например, крупные голливудские компании отменяют проекты по инклюзивности и намерены блокировать квоты по набору персонала по гендерному признаку. Даже руководство «Дисней» решилось на перемены, ну а это говорит о важных изменениях в политике Белого дома. Аналогичные программы сворачивают и руководители крупных технологических компаний, ну а масштабы перемен ещё только предстоит оценить. Судя по всему, решающая схватка со старыми элитами ещё впереди, ну а Трамп решил натравить на оппонентов своего самого грозного союзника. Вчера президент поручил своему главному советнику возглавить масштабную реформу федерального правительства. В Овальном кабинете Белого дома Трамп подписал указ, обязывающий государственные учреждения сотрудничать с командой Маска для оптимизации численности федеральных служащих и ликвидации неэффективных подразделений. Таким образом, Илон будет иметь не только доступ к секретным документам, но и сможет делать то, что ему вздумается.

Если миллиардер решит, что служащих набрали многовато, то головы полетят чрезвычайно быстро, поскольку Маск не склонен к длительным проволочкам. Что любопытно, в момент подписания распоряжения Илон стоял рядом с Трампом и держал в руках своего четырёхлетнего сына, демонстрируя не только свою приверженность делу, но и личное участие в будущем страны. Надев красную кепку с лозунгом «Сделаем Америку снова великой», Маск активно отвечал на вопросы журналистов, подчёркивая, что борьба с бюрократией – это его главный приоритет. Миллиардер назвал существующую систему неконституционной, поскольку она стала слишком независима и выполняет функции в отрыве от выделенных ей полномочий. Руководители некоторых структур имели доступ к значительным финансовым потокам, что порождало коррупцию и вымывало деньги из бюджета страны.

Согласно новому указу, каждое государственное агентство сможет нанимать только одного нового сотрудника на каждых четырёх уволенных. Исключение сделано для работников, чья деятельность связана с национальной безопасностью, охраной правопорядка и миграционным контролем. Маск возглавит Департамент эффективности государственного управления (DOGE), деятельность которого до сих пор оставалась в тени. Неудивительно, что озвученное решение вызвало волну критики. Демократы и представители профсоюзов обвиняют Маска в попытке установить непрозрачный контроль над правительственными процессами. Громче всего возмущены крупные издания, которые до недавнего времени получали от властей миллионы долларов в год за лояльное освещение тех или иных событий. Илон пока не стал отвечать на критику, заверяя рядовых американцев в желании сделать их жизнь лучше.

Он признал, что на нём лежит высокая ответственность, и не намерен отказываться от взятых на себя обязательств. По мнению Трампа, команда Маска сможет сэкономить бюджету 1 триллион долларов, ну а это 15% от всех доступных в 2025 году Федеральному правительству денег. Эксперты не исключают, что планы по массовым увольнениям могут столкнуться с юридическими препятствиями: ранее суд уже блокировал аналогичные инициативы администрации Трампа, включая попытки отправить в принудительные отпуска сотрудников Агентства США по международному развитию. На фоне растущей критики Маск уже выступал с резкими заявлениями, обвиняя юридические фирмы, представляющие интересы госслужащих, в подрыве демократических процессов. В свою очередь, Трамп не упустил случая предупредить о последствиях судей, препятствующих реализации реформ. Похоже, потребуется больше времени, ну а решения близких к демократам судей лишь отсрочат неизбежное. Добавим, что в США насчитывается около 2,3 миллиона гражданских служащих, не включая сотрудников Почтовой службы. Предстоящие реформы могут стать самыми масштабными изменениями в истории американского госуправления. Сколько точно людей будут уволены, остаётся только догадываться. Ранее Илон Маск заявлял, что как минимум половина чиновников бездельничает и должна уйти в отставку.

#политика #аналитика #илон маск #трамп
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
16
Windows 11 вскоре получит важную «фишку» от Windows 7 и даже XP
9
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
17
В ХМАО после установки аэродинамических обтекателей готовность будущего моста составила 67%
+
Discord представил функцию «Игнорировать» для незаметного дистанцирования от пользователей
+
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
3
Некоторые эксперты сомневаются в возможности реализации проекта искусственного острова в Сочи
+
Asus выпустила ноутбук ZenBook 14 Air Snapdragon Edition
1
В России приостановлены продажи китайских самосвалов Shacman N3G
1
Samsung планирует обновить 48 смартфонов Galaxy до One UI 7 в феврале и марте
+
Microsoft опять усложняет установку Windows 11 на несовместимых ПК, но есть простой способ это обойти
2
GeForce GTX 1650 смогла потянуть ААА-игры 2025 года c высоким FPS
4
Совет директоров OpenAI высказался против продажи стартапа Илону Маску
+
ITHome: AMD намерена захватить рынок видеокарт среднего сегмента за счет агрессивных цен
2
В России предлагают привлекать женщин в «мужские» профессии для борьбы с дефицитом кадров
5
ВСУ продемонстрировали Sivalka VM8 – аналог российских ТОС «Солнцепёк» и «Буратино»
2
Случай выгорания RTX 5090 FE: разъем блока питания нагрелся до температуры в 150°C
7
GIGABYTE комплектует GeForce RTX 5080 и 5090 AORUS Master дополнительным 120-мм вентилятором
8
Colorful выпустит материнскую плату AMD X870 с системой быстрой разблокировки основного слота PCIe
2

Популярные статьи

Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
9
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
10
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
25
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
11
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
1
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
23
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
3

Сейчас обсуждают

666MAXIMUS999
13:40
По мне так 3D уже мёртв. Да все побаловались, было интересно, на раз два, дальше одевать очки и подбирать контент нет времени. Год назад поменял свой 3D телек Full HD на 4К без 3D, итог разницы в карт...
Что не так с телевизорами с разрешением 8К, и почему продвинутая технология уходит с рынка
OgoGoLog
13:39
С такой видюхой твоя сборка даже избыточна по мощи. Что у тебя сейчас за проц?
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
Dimkovski
13:34
В великой и могучей России экономят на растительном масле?
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
Хамзат Ингуш
13:33
ну у мя 2 нвме. самсунг и вд блек. видяха 1030 на 2 гб ддр5. блок уже не помню но голдовый на 800ват с японскими конденсаторами.
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
Куйбышев
13:33
Это не дикари, это братская помощь.
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
OgoGoLog
13:29
Какие?
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
Евгений Спицын
13:28
у асрока текстолит дерьмо, и 8 слоев ваши заветные как видно, хату спалят !!! )) и вообще x870E такое г.
Пользователь Reddit сообщил о возгорании Ryzen 7 9800X3D на материнской плате ASRock Nova X870E
Хамзат Ингуш
13:28
жесть...попросил помоши( совета) все только хаить могут. мдааа вот как на оверклокеше совет просить. одни дикари
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
Александр
13:27
Стандартная стратегия интел по захвату рынка: не можешь выиграть честно - обосри конкурента. Впрочем нвидиа не далеко ушла. До сих пор упоротые рассказывают про кривые драйвера от АМД и божественные о...
Intel покритиковала AMD и Nvidia за большее по сравнению с ее решениями количество уязвимостей
Куйбышев
13:25
Дом для петушков надо собрать, это мощно будет.
ТОП-9 игровых ПК-корпусов в бюджете от 7.5 до 10 тысяч рублей – рейтинг 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем