Речь идёт об официальном законе, который уже вступил в силу

Судя по всему, управленческую структуру США ждут серьёзные перемены. Чиновников слишком много, а многие из этих людей занимаются бесполезной работой. Сотни сотрудников частных и государственных компаний активно продвигают модную гендерную повестку. Другие следят за выполнением антироссийских санкций, тогда как целая армия чиновников ответственна за сотрудничество с прессой. Было выявлено, что из федерального бюджета финансировались сотни оппозиционных ресурсов по всей планете. Деньги шли на раскачивание общественного мнения и щедро выделялись тогда, когда нужно было дискредитировать власти того или иного государства. Именно за счёт подобных структур финансировались цветные революции по всему миру, ну а сегодня к власти в США пришли бизнесмены, желающие посчитать, куда и зачем уходят деньги налогоплательщиков.

Ведущее место в команде Трампа занимает Илон Маск, ну а миллиардер намерен докопаться до истины. Сложно сказать, как далеко в своих изысканиях продвинутся новые власти. Институты старой власти сдают позиции неохотно, но изменения уже заметны. Например, крупные голливудские компании отменяют проекты по инклюзивности и намерены блокировать квоты по набору персонала по гендерному признаку. Даже руководство «Дисней» решилось на перемены, ну а это говорит о важных изменениях в политике Белого дома. Аналогичные программы сворачивают и руководители крупных технологических компаний, ну а масштабы перемен ещё только предстоит оценить. Судя по всему, решающая схватка со старыми элитами ещё впереди, ну а Трамп решил натравить на оппонентов своего самого грозного союзника. Вчера президент поручил своему главному советнику возглавить масштабную реформу федерального правительства. В Овальном кабинете Белого дома Трамп подписал указ, обязывающий государственные учреждения сотрудничать с командой Маска для оптимизации численности федеральных служащих и ликвидации неэффективных подразделений. Таким образом, Илон будет иметь не только доступ к секретным документам, но и сможет делать то, что ему вздумается.

Если миллиардер решит, что служащих набрали многовато, то головы полетят чрезвычайно быстро, поскольку Маск не склонен к длительным проволочкам. Что любопытно, в момент подписания распоряжения Илон стоял рядом с Трампом и держал в руках своего четырёхлетнего сына, демонстрируя не только свою приверженность делу, но и личное участие в будущем страны. Надев красную кепку с лозунгом «Сделаем Америку снова великой», Маск активно отвечал на вопросы журналистов, подчёркивая, что борьба с бюрократией – это его главный приоритет. Миллиардер назвал существующую систему неконституционной, поскольку она стала слишком независима и выполняет функции в отрыве от выделенных ей полномочий. Руководители некоторых структур имели доступ к значительным финансовым потокам, что порождало коррупцию и вымывало деньги из бюджета страны.

Согласно новому указу, каждое государственное агентство сможет нанимать только одного нового сотрудника на каждых четырёх уволенных. Исключение сделано для работников, чья деятельность связана с национальной безопасностью, охраной правопорядка и миграционным контролем. Маск возглавит Департамент эффективности государственного управления (DOGE), деятельность которого до сих пор оставалась в тени. Неудивительно, что озвученное решение вызвало волну критики. Демократы и представители профсоюзов обвиняют Маска в попытке установить непрозрачный контроль над правительственными процессами. Громче всего возмущены крупные издания, которые до недавнего времени получали от властей миллионы долларов в год за лояльное освещение тех или иных событий. Илон пока не стал отвечать на критику, заверяя рядовых американцев в желании сделать их жизнь лучше.

Он признал, что на нём лежит высокая ответственность, и не намерен отказываться от взятых на себя обязательств. По мнению Трампа, команда Маска сможет сэкономить бюджету 1 триллион долларов, ну а это 15% от всех доступных в 2025 году Федеральному правительству денег. Эксперты не исключают, что планы по массовым увольнениям могут столкнуться с юридическими препятствиями: ранее суд уже блокировал аналогичные инициативы администрации Трампа, включая попытки отправить в принудительные отпуска сотрудников Агентства США по международному развитию. На фоне растущей критики Маск уже выступал с резкими заявлениями, обвиняя юридические фирмы, представляющие интересы госслужащих, в подрыве демократических процессов. В свою очередь, Трамп не упустил случая предупредить о последствиях судей, препятствующих реализации реформ. Похоже, потребуется больше времени, ну а решения близких к демократам судей лишь отсрочат неизбежное. Добавим, что в США насчитывается около 2,3 миллиона гражданских служащих, не включая сотрудников Почтовой службы. Предстоящие реформы могут стать самыми масштабными изменениями в истории американского госуправления. Сколько точно людей будут уволены, остаётся только догадываться. Ранее Илон Маск заявлял, что как минимум половина чиновников бездельничает и должна уйти в отставку.