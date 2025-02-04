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Почему нельзя покупать флагманы с рук, и как продавцы GeForce RTX 3090 обманывают геймеров

Видеокарта представляет собой крайне сложный с технологической точки зрения инструмент. Ну а флагманы больше других подвержены перегреву и могут таить массу сюрпризов
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Всё больше изданий пишут о том, что дефицит настольной графики нового поколения продлиться намного дольше, чем можно было ожидать. GeForce RTX 5090 будет сложно купить как минимум 3 месяца, ну а доступ к GeForce RTX 5080 без очередей по рекомендованной стоимости откроется к концу февраля. В данном случае не так важно, почему всё это происходит, ведь геймеры, которые надеялись стать владельцами самых мощных видеокарт на рынке, вынуждены делать сложный выбор. Есть всего три решения. Кому-то проще подождать, обладая изрядной долей терпения. Такой способ позволяет сэкономить, ведь перекупщики просят за флагманы текущего поколения в 2-3 раза больше рекомендованной стоимости. Нетерпеливые геймеры отправляются на eBay и тому подобные площадки, но за право владения приходится серьёзно переплачивать. Многое зависит о того, может ли тот или иной пользователь позволить себе такие высокие расходы, но всегда есть третий вариант. 

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Так, можно отправиться на вторичный рынок, где уже поджидают флагманы прошлых поколений. Благодаря своим характеристикам такие видеокарты ещё долгое время будут тянуть игры даже в разрешении 4К, ну а покупатели всегда найдутся. Сегодня мы разберём произошедший недавно случай, а потом попытаемся понять, почему покупка флагмана на вторичном рынке – это крайне необдуманное решение. В сервис-центр под названием NorthridgeFix пришёл геймер, который жаловался на невозможность подключения GeForce RTX 3090. Старый флагман отказывался выводить картинку на монитор, поэтому пришлось видеокарту разобрать. Каково же было удивление специалистов, когда они не обнаружили внутри графического чипа. С платы были срезаны чипы памяти, тогда как другие компоненты погнуты и скручены в разных направлениях. Оживить GeForce RTX 3090 не получилось, ну а владелец такой платы признался, что купил её через интернет. Продавец уверял, что видеокарта рабочая. Якобы, сам он давно её не использует, поскольку купил более новую. Утверждалось, что GeForce RTX 3090 не копала криптовалюту и всё это время стояла на старом компьютере. Сколько именно за плату без графического чипа и памяти было заплачено, не отмечается, но подобная история учит нас осторожности. 

Прежде всего нужно понимать, что флагманы имеют особенности, делающие их не самым лучшим выбором на вторичном рынке. Так, самые быстрые решения в серии обладают повышенным энергопотреблением. Выпущенная недавно GeForce RTX 5090 сжигает 575 Вт, тогда как для GeForce RTX 3090 было достаточно 350 Вт и блока питания мощностью 750 Вт. Даже несмотря на то, что флагман текущего поколения намного более прожорливый, обманывать себя не стоит. Та же GeForce RTX 5080 получила TDP в 320 Вт, а менее производительные решения сжигают в 2 раза меньше электричества. Повышенная прожорливость не проходит зря, а пиковые температуры могут приводить к снижению жизненного цикла. Ну а если такая видеокарта ещё и используется для решения рабочих задач, то компоненты могут выйти из строя намного быстрее. Например, с её помощью проводилось обучение нейросети или выполнялись другие смежные задачи в режиме 24/7. Нет никакого сомнения, что при правильном охлаждении и соблюдении всех норм безопасности GeForce RTX 3090 может работать годами, но далеко не все владельцы обеспечивают компьютеру идеальные условия. 

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Кроме того, никто и никогда не скажет вам, в каких точно условиях работала GeForce RTX 3090. Простой пример, на вторичном рынке присутствует видеокарта Radeon RX 5700 ХТ, которая стала одной из самых крупных жертв майнингового бума 2021 года. Так вот, сегодня на многочисленных площадках можно встретить десятки тысяч таких видеокарт, но ни одна занимающаяся реализацией Radeon RX 5700 ХТ компания не напишет вам об условиях эксплуатации. В лучшем случае вам могут предоставить гарантию сроком на 3 месяца, но под новой системой охлаждения часто скрывается выжатая словно лимон старая видеокарта. Это не значит, что всё так плачевно, но заглянуть под крышку кулера потенциальным покупателям никогда не позволяют. Даже без серьёзных знаний можно увидеть подгоревшие контакты графического чипа и видеопамяти, а также разглядеть, что именно менялось и ремонтировалось на плате. Не все прошедшие ремонт видеокарты быстро ломаются, но эксперты всё же рекомендуют старые флагманы с тяжёлым прошлым обходить стороной. 

Представим, что вы нашли видеокарту в интернете, которая вас полностью устраивает. Это может быть Radeon RX 6950 ХТ или указанная выше GeForce RTX 3090. В теории, обе ещё долго будут легко тянуть любые игры, но на практике всё не так радужно. Как уже отмечалась выше, вы не узнаете историю использования, не изучите плату и никогда точно не поймёте, что за объявлением скрывается мошенник. Протестировать видеокарту на почте не удастся, ну а вскрывать такой дорогостоящий товар, откручивая систему охлаждения, вам никто не позволит. Деньги продавцу переводятся сразу же, а доказать факт мошенничества бывает сложно. Нужно записывать распаковку на видео, а после иметь подтверждение специалистов. Даже этого бывает мало, ну а особенно всё плохо, если вы решились купить подержанный флагман на китайском рынке. Количество мошенников там превышает все допустимые рамки, ну а процедура возврата может затянуться на несколько месяцев. Видеокарта нужна вам была ещё вчера, а в результате ожесточённого противостояния с продавцом от вас требуют вернуть нерабочую GeForce RTX 3090 по почте. После того как видеокарта дойдёт до Китая, вам, возможно, отправят замену, но многие геймеры не готовы так долго ждать. 

Активным обманом промышляют и российские продавцы, поэтому эксперты рекомендуют покупать видеокарту только после тщательной проверки. Лучше это делать в домашних условиях, когда под рукой есть все нужные инструменты. Кстати, если продавец юлит, отказывается от личной встречи и не разрешает проводить тесты, то можно сразу забыть о выгодном предложении. Скорее всего, раскрутить видеокарту вам не позволят, хотя случается всякое. Спрашивайте, ведь для специалиста, который занимается продажей видеокарт давно, снять кожух охлаждения – дело двух минут. В случае, если вы реальный покупатель, держащий в руках всю сумму, то потребовать полного доступа к плате – ваше непосредственное право. 

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