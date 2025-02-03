Некоторые аналитики скромно пишут о том, что Трамп явно заигрался, а последствия для мировой экономики могут быть непредсказуемыми

Как это часто бывает, даже если аналитики ожидали от нового президента США чего-то хорошего, то политик за короткий срок умудряется разочаровать большую часть экспертов. От Трампа ожидали мирных инициатив, сокращения военного присутствия американских солдат по всему миру и в целом возвращения дебатов между странами на докризисный уровень. Судя по действиям избранного президента, никакого диалога не будет, о чём пишут европейские издания. Напомним, 1 февраля в силу вступили торговые пошлины против целого ряда стран, которые Трамп обещал объявить ещё до инаугурации. Поскольку такие действия пришлись на выходные, то последствия не были заметны, ну а сегодня рынки лихорадит.

По данным аналитиков, сегодня утром инвесторы по всему миру скупают доллары, распродают акции и испытывают крайне негативные чувства на фоне действий избранного президента. Как выяснилось, торговая война Трампа уже не просто риторика, а оценить последствия ещё только предстоит. Введённые президентом США пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады, а также 10% на китайские товары уже вступили в силу, оказав отрезвляющее действие на глобальную экономику. Финансовые рынки, до последнего надеявшиеся, что Трамп блефует, отреагировали болезненно. Доллар взлетел, евро просел на 1,3%, а канадский доллар рухнул до 20-летнего минимума. Китайский юань ослаб, нефть подорожала, металлы упали, а фьючерсы на американские акции потеряли около 2%, поскольку инвесторы закладывали в цены риски для доходов компаний.

По мнению аналитиков, торговая война чревата замедлением экономического роста и всплеском инфляции в США. Тарифы коснутся ключевых секторов, включая автомобилестроение, энергетику и потребительские товары. Канадские и мексиканские власти уже объявили о введении ответных пошлин, а Китай пообещал обратиться в ВТО и принять дополнительные контрмеры. Неопределённость сковала рынки: тайваньские технологические гиганты Foxconn и Quanta зафиксировали обвал акций на 8-10%, падение затронуло и индексы в Гонконге, Токио, Сиднее и Сеуле. При этом нет никаких сомнений, что уже совсем скоро нас ждёт массовое подорожание большинства потребительских товаров, поскольку производители захотят компенсировать потери. Электроника в лучшем случае прибавит 10%, но многое зависит от дальнейших шагов Трампа. Пока же сам президент США заявляет, что пошлины не только защитят американскую промышленность, но позволят усилить борьбу с наркотрафиком и нелегальной миграцией. В частности, политик упомянул фентанил (сильнодействующий опиоид), поступающий в США в крупных незаконных партиях из Китая и Мексики. Власти указанных стран уверены, что проблема носит глобальный характер, ну а Трамп просто перекладывает на них ответственность за неспособность таможни США выявлять партии наркотрафика.

Трамп обещает, что пошлины останутся, пока не будет решён вопрос с миграцией и наркотиками, но конкретных условий для их отмены не назвал. Экономисты Goldman Sachs полагают, что тарифы носят временный характер, но будущее зависит от переговоров между странами. По мнению экспертов ING, если тарифы сохранятся, США потребуется более чем удвоить собственное производство, чтобы заместить импорт, а это почти невыполнимая задача в ближайшей перспективе. В худшем случае пошлины могут спровоцировать рецессию в Канаде и Мексике, а также привести к стагфляции, представляющей собой сочетание высокой инфляции и слабого роста экономики. Важно учитывать, что на этом действия Трампа не заканчиваются. От Канады требуют стать 51-м штатом, полностью потеряв независимость, а таможенные ограничения готовятся и против Евросоюза. От Европы требуется нарастить закупки оружия, а также больше тратить денег на американскую продукцию. Звучат угрозы и в сторону Дании, которая просто обязана отдать США Гренландию. Словом, пока Трамп ведёт себя довольно агрессивно, ну а аналитики полагают, что сговорчивость сторон будет сильно зависеть от экономического положения. Финансовые рынки продолжают заложенный Трампом сценарий неопределённости. Пока некоторые инвесторы надеются на скорую отмену пошлин, другие готовятся к длительной экономической перестройке, где ставки высоки, а последствия непредсказуемы.