Релиз настольной графики NVIDIA нового поколения оказался разочаровывающим. И дело даже не в том, что флагман прибавил всего 17% в 2К по сравнению с GeForce RTX 4090. На самом деле количество зажиточных геймеров по всему миру так велико, что товаров просто не хватило. По мнению экспертов, причина в том, что производитель создал намеренный ажиотаж, поставив партнёрам слишком мало графических чипов. Ситуация вызывает некоторое удивление, ну а отчаявшиеся миллионеры вынуждены платить перекупщикам. Как сообщается, остров Тайвань, где видеокарты активно выпускают, а население составляет 23 миллиона человек, получил всего 84 единицы GeForce RTX 5090. Micro Center фиксирует ещё более странные цифры, ведь на США, где проживает 350 миллионов человек, выдали жалкие 233 видеокарты. Представители Newegg отмечают, что серия GeForce RTX 50 была раскуплена всего за пару минут, а кроме низкой доступности фиксируется проблема перекупщиков.

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Оказывается, несколько продвинутых ботов активно скупали видеокарты, а программное обеспечение позволяло сделать заказ незадолго до официального старта продаж. В некоторых магазинах видеокарты нового поколения были не доступны с первых секунд после официального старта, ну в итоге сотни предложений по завышенной стоимости заполонили eBay. Например, если в США купить не самую прокачанную версию GeForce RTX 5080 в теории можно было за 1200 долларов, то перекупщики предлагают её за 1500 долларов и дороже. Дела с GeForce RTX 5090 обстоят совсем плохо, ведь некоторые перекупщики просили за флагман 4 и даже 5 тысяч долларов, но предложений так мало, что в итоге уже 31 января видеокарты закончились даже на eBay. Недовольные геймеры требуют у NVIDIA комментариев, поскольку не могут купить видеокарту и вынуждены ждать. Ритейлеры разводят руками, ну а Дженсену Хуангу не до таких мелочей. Напомним, после выхода китайского ИИ под названием DeepSeek акции NVIDIA пошли вниз и не восстановились несмотря на благоприятные прогнозы. Умный китайский алгоритм по многим показателям превосходит ChatGPT, ну а всё это может сильно сказаться на доходах NVIDIA.

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Ясно, что со временем серия GeForce RTX 50 поступит в розницу в достаточном количестве, ну а пока геймеры выражают недовольство, мы с вами соберём ультимативный ПК на базе GeForce RTX 5080. Это вторая по производительности видеокарта в линейке, ну а об её преимуществах мы поговорим ниже. Пока же начнём с процессора. Известно, что авторы крупных сайтов и известные блогеры всегда используют самое дорогое железо. Очень часто рядовые геймеры удивляются тому, что не могут получить столько же виртуальных попугаев на своей видеокарты. Причина в процессоре, ведь нужно брать Ryzen 7 9800X3D. Это самый быстрый камень на рынке, стоимость которого трудно назвать демократичной. Инсайдеры пишут, что игровой флагман AMD столкнулся с дефицитом, поэтому встретить по рекомендованной стоимости его невозможно. Примерно к середине лета в розницу поступит достаточное количество геймерской продукции, ну а пока остаётся только переплачивать. Ryzen 7 9800X3D самый производительный процессор на рынке. Он построен на сокете АМ5, а значит компьютер подлежит простому апгрейду. Если учитывать, что прогресс в области полупроводников сильно замедлился, то смысла менять Ryzen 7 9800X3D точно не будет, но в данном случае важно лишь то, что у владельца останется потенциал. Ну а как этим потенциалом распоряжаться, каждый решает самостоятельно. Для охлаждения процессора берём iCUE H150i ELITE LCD XT, которая сделает ваш камень холодным даже в условиях жаркого лета.

Рядовые пользователи крайне редко используют разгон, поскольку расходы на такую сборку намного превышают финансовые возможности обычных геймеров. А вот энтузиасты могут себе позволить и не такое. Именно поэтому берём прокачанную материнскую плату, которая точно не станет бутылочным горлышком системы. К сожалению, Ryzen 7 9800X3D лишён непосредственного разгона, но в нашем распоряжении остаётся оперативная память и видеокарта. Что же, MPG X670E CARBON WIFI точно справится с любыми вызовами. Достаточно сказать, что плата поддерживает 4 линейки оперативной памяти с тактовой частотой до 7800 МГц, имеет 4 слота под твердотельные накопители в форм-факторе М.2., а также обеспечивает максимальную скорость накопителей с интерфейсом PCIe 5.0. Опций для разгона и настройки огромное множество, а сама плата построена на флагманском чипсете Х670Е. MSI считается одним из лидеров рынка, а данные продукт точно понравится энтузиастам, у которых есть время и желание улучшать потенциал собственных компьютеров.

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Было бы глупо экономить на оперативной памяти, ну а мы предлагаем купить 2 комплекта Kingston Fury Renegade. В каждом комплекте вы найдёте 2 планки DDR5-8000, что в совокупности даёт нам 64 Гб. Такого количества хватит не только для запуска игр, но и любых других задач, ну а главная проблема в данном случае – это высокая стоимость. Что же, если для вас это дорого, то ищите более сбалансированный компьютер, ну а мы пойдём дальше. Кстати, оперативная память идёт с комплектным радиатором, который должен рассеивать тепло.

Было бы довольно странно купить компьютер с поддержкой технологий последнего поколения и отказаться от их тестирования. В качестве твердотельного накопителя предлагаем рассмотреть Corsair MP700 Pro Hydro X Series. Данное устройство способно обеспечить скорость чтения до 12 400 Мб/с, выдавая невероятные показатели в синтетических тестах. Заявленная ёмкость составляет 4 Тб, ну а это достаточно для установки и работы операционной системы и самых требовательных программ. А вот для запуска игр идеально подойдёт Samsung 990 PRO. Этот SSD обеспечивает скорость чтения до 7450 Мб/с с записью до 6900 Мб/с, но смотрится более внушительно. Причин здесь несколько. Прежде всего нужно учитывать, что интерфейс PCIe 5.0 интересует небольшое количество энтузиастов. Как выяснилось, получить реальную прибавку в работе компьютера не получится, а скорость нужна только в крупных серверах, где подобные SSD позволяют ускорить обучение умных алгоритмов, а также сделать удалённый доступ к данным для сотен тысяч людей по всему миру более плавным. Для дома и тем более для игр 12 000 Мб/с не нужны, хотя даже 7000 Мб/с смотрятся излишне. И всё же, Samsung 990 PRO – это крайне надёжный и стабильный продукт. SSD имеет буфер обмена на 2 Гб, что крайне редко встречается на рынке. Время наработки на отказ превышает 1.5 миллиона часов, а за это время на накопитель можно записать 2400 Тб информации. Даже если вы будете перезаписывать по 1 Тб, то потребуется 6.5 года, но обычно даже энтузиастам обрабатывать такие огромные потоки данных не требуется. Samsung 990 PRO можно назвать идеальным игровым решением, тогда как Corsair MP700 Pro Hydro X Series обеспечит максимальную скорость запуска операционной системы и программного обеспечения. Ну а 8 Тб хватит даже самому требовательному энтузиасту.

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GeForce RTX 5090 в Россию не доехала, но для любых задач хватит и GeForce RTX 5080. Субфлагман NVIDIA лежит в свободном доступе. Мы рекомендуем изучить его потенциал при запуске технологии масштабирования. Тесты вы можете найти по ссылке. Если не вдаваться в подробности, то при активной трассировке лучей, в разрешении 4К с использованием самых высоких графических настроек и DLSS 4.0 видеокарта GeForce RTX 5080 способна генерировать до 200 кадров в секунду. Это средние показатели, ну а у GeForce RTX 4090, которая сегодня доступна за 350 тысяч рублей, выходит не больше 110 кадров в секунду. Многие наши читатели отметят, что не хотят играть с технологией масштабирования, и будут неправы. Ситуация такова, что прибавка быстродействия посредством наращивания транзисторов и других аппаратных возможностей остановилась, тогда как самые важные события происходят в области умных алгоритмов. Технология масштабирования NVIDIA четвёртого поколения способна генерировать по 3 виртуальных кадра на 1 реальный, обеспечив стандартный отклик и картинку высокого качества. Без DLSS запускать сегодня игры в 4К@60 fps на максимальных настройках графики не способна ни одна видеокарта, поэтому без компромисса никак. GeForce RTX 5080 стоит 240 тысяч рублей, а перед вами ещё и модель со штатной системой жидкостного охлаждения. Если потратить немного времени, то можно получить прибавку до 10%, ну а после настроек таймингов оперативной памяти ваш компьютер и вовсе способен ставить мировые рекорды.

Указанные выше комплектующие требуют соответствующий блок питаний, ну а мы предлагаем обратить внимание на be quiet! Dark Power Pro 13. Данная модель обеспечивает 1300 Вт, а этого будет достаточно даже в том случае, если вы со временем установите сюда GeForce RTX 5090. Речь идёт об одном из самых именитых производителей, ну а особенно интересна поддержка стандарта энергопотребления 80 PLUS Titanium. В домашних условиях экономия не так важна, но поддержка такой высокого стандарта говорит о высочайшем качестве продукта. Большему кораблю – большое плавание. Именно так, ведь вам потребуется просторный блок питания, в который поместится огромная видеокарта, увесистая система охлаждения и все остальные комплектующие. Hyte Y60 не просто решает все указанные выше задачи, но и выглядит очень привлекательно. Такой системный блок вам не захочется прятать под стол, ну а цена его способна смутить экономных геймеров. В нашем случае такие мелочи не имеют значения, ведь главное обеспечить стабильную работу всей системы. Если подсчитать, сколько всего денег было потрачено, то выходит около 580 тысяч рублей. Много для рядового геймера, но вполне нормально для энтузиаста. При этом вы получите систему, которая обеспечит вам максимальное качество картинки как минимум на 5 лет. Очень неплохо, ведь ещё несколько дней назад сборка на базе GeForce RTX 4090 была бы дороже и не имела бы такого высокого потенциала.