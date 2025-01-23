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Bublik1
Учёные обнаружили планету, скорость ветра на которой в 1000 раз выше, чем на Земле
Необычный мир, в существование которого верится с большим трудом

Учёные полагают, что наша планета может похвастать чуть ли не идеальными условиями для формирования жизни. Например, большая часть планеты покрыта водой, а разница в температурах между сезонами не критична. Кроме того, Земля находится на правильном расстоянии от своей звезды, а значит смена сезонов происходят мягко. День длится больше десяти часов, а это даёт растениям достаточно энергии для роста. Земля и вода богаты питательными веществами, ну а все эти и другие переменные встречаются крайне редко. По мнению астрономов, в теории должны существовать миллионы и миллиарда похожих на Землю планет, но поиск подобных тел в космосе – это крайне сложная задача. Современные телескопы только начинают проникать за пределы доступных нам границ, но уже обнаруженные экзопланеты не пригодны для жизни. 

Что любопытно, если большая часть экзопланет представлена вечно блуждающими в космосе каменными глыбами, то иногда встречаются удивительные миры, поражающие воображение исследователей. Не так давно астрономы смогли обнаружить планету, скорость ветра на которой кажется невозможной. Как выяснилось, на расстоянии немногим более 500 световых лет от Земли вращается загадочная WASP-127b. Что примечательно, она имеет атмосферу, а это отличает её от большинства других планет. Но удивительно не это, ведь приборы показали, что на поверхности WASP-127b происходит нечто невообразимое, поскольку там фиксируются ветры, скорость которых равна 33 000 км/ч. Отмечается, что ничего подобного в космосе люди ещё не встречали, ну а мы проведём простые сравнения с земным климатом. Если не копать слишком глубоко, то для московского региона ветер на скорости до 18 км/ч считается низким. Он мало заметен для человека и переносит небольшие объекты. В то же время скорость до 25 км/ч более привычна и уже ощущается на местности. Такой ветер колышет ветки деревьев, но всё ещё не мешает жизни животных и людей.

А вот высокая скорость ветра выше 35 км/ч уже вызывает неудобства. В случае возникновения ураганов ветер способен ломать кроны деревьев, срывать крыши домов и в целом приравнивается к стихийным бедствиям. На территории РФ подобные случаи происходят крайне редко, но в некоторых частях света наша планета преподносит сюрпризы. Так, во время урагана Катрина, бушевавшем в 2005 году, скорость ветра достигала 280 км/ч, что привело к массовым разрушениям, уничтожению инфраструктуры и гибели людей. Для Земли такая скорость ветра непривычна, но представьте планету, где показатели равны 33 000 км/ч. Исследователи провели детальный анализ спектра света, отражённого от планеты, с помощью целого ряда инструментов, установленных на телескопе (VLT) в Чилийской пустыне Атакама. Внимательное изучение сигналов воды и углекислого газа в атмосфере выявило резкие колебания, которые указывают на наличие сверхзвуковых воздушных потоков, мощно вздымающих облачные массы.  

Астрономы зафиксировали, как атмосфера WASP-127b буквально разрывается на части. Потоки движутся в разных направлениях, создавая будущие вихри на скорости до 7.9 километра в секунду. Что любопытно, ранее рекордсменом считался Нептун, где ветры достигают скорости 2100 км/ч, но планета Солнечной системы не может тягаться с таким серьёзным конкурентом. WASP-127b представляет собой газовый гигант с размерами, превышающими Юпитер. При этом планета обладает низкой плотностью, а в итоге её масса составляет всего 16% массы крупнейшей планеты нашей системы. Планета находится в приливном захвате, что означает, что одна её сторона постоянно обращена к звезде, а другая погружена в вечную тьму. Температура на освещённой стороне достигает 1000 градусов, создавая резкий контраст с холодным ночным полушарием. Ну а поскольку разница температур между светлой и тёмной сторонами может доходить до сотен градусов, то турбулентность в атмосфере только усиливается, приводя к возникновению рекордно высокой скорости ветра. 

Для изучения WASP-127b учёные использовали криогенный инфракрасный эшелле-спектрограф высокого разрешения. Этот инструмент позволяет не только определить химический состав атмосферы, но и «замерить» движение газов. Два ярко выраженных пика в спектре света, отражённого от атмосферы, стали ключом к пониманию происходящего. Один пик указывал на движение вещества в сторону телескопа, другой показал такой же по силе процесс в противоположную сторону. Это подтверждает наличие сверхзвуковых ветров, которые вращаются вокруг экватора планеты. Учёные пишут, что небывалая скорость воздушных потоков и уникальная структура атмосферы WASP-127b открывают новые горизонты для понимания формирования экзопланет и их атмосферных процессов. Астрономы полагают, что благодаря полученным сведениям уточнить модели эволюции планетных систем и даже лучше понять историю Солнечной системы. Кроме того, WASP-127b дала новые данные о составе атмосферы. Исследователи обнаружили ожидаемые уровни оксида углерода, что позволило отказаться от некоторых экзотических гипотез о формировании подобных планет.  

Если представить WASP-127b так, как если бы мы пролетали над ней на космическом корабле, то можно было бы увидеть крайне необычную картину. Небо там яркое благодаря постоянному свету звезды. Бурные облака и ревущие ветры сносят всё на своём пути, а с близкого расстояния этот гигант больше напоминает пушистый газовый шар. Возможно, в будущем человечество получит в свои руки более совершенные технологии, что позволит путешествовать на расстояния тысяч световых лет при помощи уловок в строении Вселенной, но пока мы можем наблюдать необычные планеты только при помощи телескопов. 


#космос #наука #интересное
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