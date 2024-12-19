Многие из наших читателей задумываются о покупке компьютера в качестве подарка себе на Новый год. Если вы весь год вели себя хорошо, то несомненно заслужили мощную игровую машину, способную обеспечить полное погружение в самые интересные новинки последних лет. К сожалению, за последние годы комплектующие основательно подорожали, а непредсказуемое падение курса рубля осложняет жизнь рядовым пользователям. Депутаты рассказывают о том, что граждане России не замечают перепадов курса национальной валюты, но в данном случае очевидно, что власти немного лукавят. Вся электроника закупается за рубежом, ну а китайские поставщики принимают оплату исключительно в твёрдой валюте.

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И всё же, если вы хотите создать в доме атмосферу настоящего праздника, то самое время задуматься о выборе компьютера. Перед Новым годом у вас будет много различных проблем. Кроме того, нужно ещё успеть собрать полный комплект, установить операционную систему и скачать пару интересных игр. Всё это займёт пару дней, поэтому мы предлагаем не дожидаться очередного падения рубля, остановившись на наиболее комфортной с точки зрения финансовых вложений сборке. Заметим, что не все геймеры могут себе позволить потратить на игровой ПК больше 100 тысяч рублей, но в данном случае мы можем вам только посоветовать сменить работу либо профессию, ведь средняя заработная плата в РФ по итогам сентября 2024 превысила 84 тысячи рублей. Это значит, что значительная часть наших читателей получает больше, ну а мы приступим к непосредственному выбору наиболее оптимальных, на наш взгляд, комплектующих.

Если сегодня и собирать игровой ПК, то только на процессорах AMD. В последние несколько лет Intel не предлагает ничего интересного, но стабильно удерживает высокие цены. Слишком дорогие камни нужны только для любителей синтетических тестов, поскольку в конечном итоге всё упирается в видеокарту. Берём Ryzen 7 7700, который предлагает впечатляющий уровень производительности и высокую тактовую частоту. Процессор имеет отличный потенциал и построен на сокете АМ5. Благодаря этому у владельца такого камня остаётся возможность усилить компьютер в будущем за счёт замены Ryzen 7 7700 на более производительное решение. Пока такая возможность существует исключительно в теории, поскольку процессоры серии Ryzen 9000 принесли минимальный прирост быстродействия. Если следующее поколение будет примерно таким же, то смысла в замене Ryzen 7 7700 не будет.

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И всё же, нам нужна такая материнская плата, которая позволит разместить любой процессор следующего поколения. Она не должна быть слишком дорогой, но предполагать возможность улучшения показателей оперативной памяти видеокарты посредством повышения тактовых частот и настройки таймингов. Asus PRIME B650M-K вписывается во все эти требования и стоит не очень дорого. Материнская плата поддерживает все актуальные технологии, включая PCIe 4.0. Кроме того, она имеет сразу два слота М.2, а значит у владельца не будет проблем с расширением ёмкости хранилища в будущем. Все актуальные материнские платы сегодня построены на сокете АМ5, ну а в данной модели используется не самый бюджетный чипсет В650, что позволяет установить сюда даже более требовательные процессоры текущей и будущих серий.

Поскольку рядовые геймеры чаще всего не прибегают к разгону, то мы возьмём оперативную память, которая имеет минимальный оверклокерский потенциал. Team Group – это не самое дешёвое предложение на рынке, но добиться от неё чего-то особенного тоже не получится. Самое главное здесь – это высокое качество и игровая тактовая частота 6000 МГц. Если сравнивать с ОЗУ прошлого поколения, то цена может показаться завышенной, но в данном случае выбор небольшой, поскольку выбранная нами платформа не подразумевает установки DDR4. Как уже было сказано выше, материнская плата располагает к экспериментам с ОЗУ, ну а захотите ли вы тратить на разгон время – это уже ваш выбор. Брать 16 Гб мы вам не рекомендуем, ну а 32 Гб точно хватит для любых сценариев.

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Предлагаем не тратить слишком много денег на твердотельный накопитель, поскольку в играх разница между популярными решениями и флагманами отсутствует. Kingston NV2 уже много лет остаётся оптимальным решением и стоит дешевле конкурентов. Он не предлагает заоблачной скорости чтения и записи, но сегодня увидеть такие показатели вы можете только в синтетических тестах. Брать меньше 2 Тб мы вам сегодня не рекомендуем, поскольку размер игр становится больше с каждым годом, а интересные сериалы радуют новыми сезонами. Kingston NV2 – это хороший, но не идеальный выбор. Если вы доплатите немного денег, то получите более скоростное решение. Например, Samsung 990 PRO. По скоростным показателям он в 2 раза превосходит указанный выше SSD, предлагая 7450 Мб/с чтения и до 6900 Мб/с записи данных. Повторимся, что в играх разница между накопителями останется незаметной, но среди наших читателей есть любители тестов. Добавим, что иногда просто хочется порадовать себя более технологичным прудиком, ну а у Samsung 990 PRO есть чем удивить геймеров. При желании вы можете взять сразу два твердотельных накопителя, но тогда стоимость ПК станет выше.

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Поскольку мы собираем игровой ПК, то без видеокарты никак. Если не прыгать выше головы, то минимальный уровень для доступа к требовательным новинкам в 2К обеспечит даже Radeon RX 7700 XT. Видеокарта AMD считается лучшей в своём классе, предлагая высокую скорость и 12 Гб видеопамяти. Конкуренты так не могут, поэтому Radeon RX 7700 XT можно назвать безальтернативным решением для тех, у кого в кармане только 55 тысяч рублей на видеокарту. В случае, если перед Новым годом вы накопили немного больше, то смело берите Radeon RX 7800 XT. Здесь 16 Гб памяти и мощный графический чип. Несколько лет на высоких настройках графики в 2К вам обеспечены, а с использованием технологии масштабирования можно попробовать свои силы даже в 4К. Обе видеокарты хорошо впишутся в нашу сборку и отличаются не только по цене, но и по своим возможностям.

Важно купить качественный блок питания, поскольку бюджетные модели не обладают нужной нам стабильностью. Deepcool 750W предлагает 750 Вт и сможет работать не меньше пяти или даже десяти лет. Он без проблем справится со следующим апгрейдом и включает поддержку стандарта энергоэффективности 80 PLUS. Корпус вы можете выбрать сами, ну а мы предложим Powercase Mistral Z4 Mesh LED. Внутри достаточно места для смелых экспериментов, а значит наши комплектующие не будут перегреваться. За отвод тёплого воздуха отвечает четыре встроенных кулера, ну а цена за такой корпус довольно невысокая. Он предлагает все актуальные интерфейсы для подключения и вывода информации, ну а общая стоимость сборки равна 135 тысячам рублей. Если взять более мощную видеокарту, то будет на 20 тысяч дороже, но выбирать в данном случае только вам. Сборка получилась быстрой, мощной и останется актуальной не менее трёх лет. Ну а в там подоспеет ещё одно поколение настольных процессоров и видеокарт, что позволит ощутимо усилить производительность нашей системы за счёт небольшого апгрейда.