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Bublik1
Республика Конго подала на Apple в суд и обвинила американцев в торговле краденными минералами
Иск сводится к тому, что Apple знает о происхождении редкоземельных ресурсов, но всё равно закупает их у преступных группировок

Любая компания, выпускающая автомобили, продукты питания или смартфоны, вправе рассчитывать на прибыль только в том случае, если затраты на производство, продажу и поддержку окажутся ниже конечной стоимости того или иного продукта. Проще говоря, если вы выпускаете машины, а после продаёте их по 2 миллиона рублей за единицу, то в эту сумму будут включены налоги, заработные платы сотрудников, стоимость энергоносителей и всех запчастей. Кроме того, требуется учитывать необходимость роста, а также амбиции руководства и инвесторов. Подсчитать затраты той или иной компании на выпуск того или иного продукта крайне сложно, но находящиеся на вершине лидеры не отличаются демократичными ценами. 

Особенно часто ругают американскую Apple. Речь идёт об одной из самых дорогих компаний на планете, продукция которой востребована и пользуется огромным спросом. Регулярно эксперты и рядовые пользователи указывают на то, что яблочные смартфоны стоят слишком дорого, но подобные заявления остаются без ответа. Руководство компании активно включилось в борьбу за чистую энергетику, но проблема лишь в том, что по большей части всё это красивая картинка для обывателей. Например, штаб-квартира Apple получает энергию исключительно из возобновляемых источников. Может показаться, что все смартфоны выпускаются с заботой о природе, вот только это не так, а сегодня мы становимся свидетелями очередного скандала, доказывающего один простой акт: Apple готова на любые махинации, если в результате можно неплохо сэкономить. Сообщается, что Демократическая Республика Конго (ДРК) инициировала уголовные разбирательства против корпорации Apple и её дочерних компаний во Франции и Бельгии. В обвинении указано неправомерное использование конфликтных минералов, добытых в опасных условиях. Представители конголезского правительства утверждают, что технологический гигант сознательно закрывает глаза на проблемы в цепочке поставок.  

Напомним, в Конго сосредоточены крупные предприятия по добыче олова, тантала и вольфрама. Всё это так называемые 3T-минералы, используемые в производстве электроники, включая смартфоны и компьютеры. Проблема в том, что добыча указанных выше ресурсов нередко сопровождается грубыми нарушениями прав человека. Например, вооружённые группы контролируют кобальтовые рудники, участвуют в грабежах и других преступлениях. При этом часто на рудниках работают женщины и дети. Никаких специализированных мер защиты не предусмотрено, а смертность среди местного населения превышает все допустимые границы. Правозащитные организации уже давно пытаются обратить внимание ООН на происходящее, но Apple слишком богата, поэтому не готова отказываться от дешёвых ресурсов. В иске, поданном в прокуратуру Парижа и следственные органы Бельгии, ДРК утверждает, что местные дочерние компании Apple France, Apple Retail France и Apple Retail Belgium являются причастными к целому ряду правонарушений. В число преступлений входит отмывание доходов от продажи минералов, сокрытие военных преступлений, а также использование вводящих в заблуждение коммерческих практик для демонстрации «чистоты» цепочек поставок.   

В документе говорится, что Apple использует сертификационные схемы, такие как ITSCI, для создания видимости прозрачности, хотя эти программы неоднократно подвергались критике за неэффективность. Что любопытно, американская компания действует предусмотрительно и никогда не закупает первичные минералы напрямую. На публику яблочники проводят тщательный аудит поставщиков и даже финансируют инициативы по улучшению прослеживаемости минералов. В заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США говорится, что цепочка поставок Apple не поддерживает вооружённые группировки, вот только представители Конго опровергают подобные слова. В итоге действия Apple приводят к росту преступности, а сама компания фактически отмывает добытые преступным путём ресурсы при помощи международных финансовых сетей. Ситуация усугубляется конфликтами на востоке Конго, где с 1990-х годов идут столкновения между вооружёнными группами и военными. Эти группы финансируются за счёт доходов от незаконной торговли минералами, что только усиливает нестабильность в регионе. Система сертификации ITSCI, которая ранее была частью инициативы по ответственной добыче минералов (RMI), подверглась резкой критике. RMI исключила ITSCI из списка утверждённых программ из-за отсутствия прозрачности и реакции на нарушения. Несмотря на это, Apple продолжает упоминать ITSCI в отчётах, что вызывает подозрения.  

#apple #конго
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