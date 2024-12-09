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Bublik1
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
В космосе есть ещё более удивительные планеты, которые нам ещё только предстоит открыть

Несмотря на непрекращающиеся попытки отправить человека на другие планеты, реализация такого плана требует не только значительных финансовых инвестиций, но и сложна с технологической точки зрения. Учёные полагают, что человек не способен пережить полёт к Марсу, а значит нужно сократить время в космосе с нескольких лет до нескольких месяцев. Всё это нереалистично без значительного технологического прорыва, а в итоге о выходе за пределы Солнечной системы приходиться только мечтать. Несмотря на это астрономы пытаются смотреть дальше, чем позволяют примитивные технологии, используя для этого целый спектр сложных инструментов. Особенно активно идёт поиск экзопланет, находящихся от нас на расстоянии десятков световых лет. Процесс напоминает поиск иголки в стоге сена, но иногда удаётся делать крайне любопытные открытия. На этот раз астрономы сообщили об удивительной находке, существование которой вызывает удивление. 

Речь идёт об экзопланете под названием K2-360 b. Исследователи выяснили, что она обладает чрезвычайно высокой плотностью и больше похожа на огромный свинцовый шар, стремительно вращающийся вокруг своей звезды. Скорее всего, этот каменистый мир представляет собой ядро бывшего газового гиганта, который утратил свои внешние слои в результате опасного сближения со звездой. По данным учёных, K2-360 b 7.7 раза тяжелее Земли, при этом её радиус лишь в 1.6 раза больше. Это означает плотность около 11 граммов на кубический сантиметр, что почти в два раза превышает плотность нашей планеты. Недавно обнаруженная планета принадлежит к категории ультракороткопериодических (USP), поскольку её «год» длится всего 21 час. Это значит, что она совершает полный оборот вокруг своей звезды быстрее, чем Земля успевает прожить сутки. Впервые K2-360 b была зафиксирована в 2016 году с помощью телескопа NASA в рамках миссии K2. Учёные заметили её благодаря характерному затемнению света звезды, когда планета проходила перед ней. Последующие исследования помогли измерить массу и радиус K2-360 b, что позволило рассчитать её рекордную плотность.  

Учёные полагают, что такая высокая плотность планеты связана с её уникальной историей. Компьютерное моделирование показало, что почти половину массы K2-360 b составляет огромное железное ядро. Вероятно, планета когда-то была значительно крупнее, но со временем её атмосфера испарилась из-за близости к звезде. Оставшееся ядро покрыто океанами лавы, что делает этот мир не только плотным, но и крайне горячим. Интересно, что в этой же системе есть ещё одна планета под названием K2-360 c, напоминающая по характеристикам Нептун. Учёные предполагают, что гравитационное взаимодействие с этой более крупной соседкой могло вытолкнуть K2-360 b на её экстремально близкую орбиту. Скорее всего, миллионы или даже миллиарды лет назад экзопланета находилась на более отдалённой от своей звезды орбите, но сегодня она представляет собой безжизненную сверхплотную глыбу. Не исключено, что через миллионы лет K2-360 b и вовсе будет поглощена агрессивной звездой. 

Исследователи отмечают, что K2-360 b не единственная удивительная экзопланета. Во Вселенной есть миры с характеристиками, которые поражают воображение. Например, TOI-4603b – это планета с плотностью 14.1 грамма на кубический сантиметр, граничащая с категорией коричневых карликов. Прямой противоположностью сверхплотным мирам стала Kepler-51. Её плотность равна 0.03 грамма на кубический сантиметр, а сама она больше напоминает сладкую вату. Астрономы предполагают, что из-за высокого содержания углерода некоторые экзопланеты могут быть буквально покрыты алмазами, а через сотни или даже тысячи лет они позволят человечеству получить доступ к неиссякаемому источнику природных драгоценных камней. Одним из самых необычных открытий последних лет стал объект под названием PSR B1620-26 b. Это планета, возраст которой равен 12.7 миллиарда лет, что совсем немного меньше существования Вселенной. Добавим, что современные технологии позволяют астрономам находить экзопланеты разными способами:  

  • Метод транзита: фиксация небольшого затемнения света звезды, когда планета проходит перед ней.  
  • Метод радиальной скорости: измерение колебаний звезды под влиянием гравитации планеты.  
  • Гравитационное микролинзирование: использование эффекта искажения света от удалённых объектов, проходящих мимо массивных тел.  
#космос #наука #интеренсое
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