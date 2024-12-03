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Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps

Рубль снова пошёл вниз, но геймеры всё ещё могут купить игровую сборку, которая будет тянуть все игры на высоких настройках графики
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Цены на компьютеры становятся с каждым месяцем всё выше. Виной всему не только санкции, которые и не думают никуда уходить, но и стремительное обесценивание российского рубля. Известные экономисты пишут, что на самом деле для жителей России проблема не носит системного характера. Якобы, заработные платы всё равно в рублях, а доходы стабильно выше уровня инфляции. Возможно, если тратить всю зарплату на еду и коммунальные услуги, то логика в подобных заявлениях и будет, вот только любая электроника и техника закупается за валюту. 

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Даже если ноутбук был выпущен на российском заводе, основные комплектующие всё равно поступили из Китая, ну а за всё это уплачено долларами или юанями. На самом деле это уже не так важно, ведь курс рубля снизился, а значит за ту же сумму можно получить ощутимо меньше процессоров, видеокарт и других ключевых запчастей, без которого ноутбук не собрать. Некоторые эксперты предлагают бежать в магазин уже сегодня. Якобы, нужно запастись впрок, тогда как другие советуют придержать рубли, ведь в 2025 году курс национальной валюты восстановится. Может и так, но в данном материале мы рассмотрим сборку, которую легко можно назвать компромиссной. 

Главная идея сборки заключается в том, чтобы потратить как можно меньше, получив при этом как можно больше. С этой целью учтём ключевые тенденции рынка, а также изучим опыт новых технологий. Приступим. Пожалуй, сегодня процессор – это не самая важная часть компьютера. Несомненно, покупка дорогого флагмана позволит увеличить фрамрейт, но даже не самые скоростные решения отлично справляются с поставленными задачами. Здесь следует вспомнить о том, что разработчики видеоигр ориентируются на игровые приставки. Смотрите, даже в жутко дорогой PlayStation 5 Pro стоит процессор, мощность которого сравнима с Ryzen 5 5600. А между тем этого достаточно для запуска самых требовательных новинок в разрешении 4К. Именно поэтому мы остановимся на указанном выше процессоре, производительности которого на несколько лет точно хватит. Было бы неплохо взять что-то более мощное, но в этом случае стоимость сборки тут же перевалила ба за 100 тысяч рублей, а допустить подобного мы сегодня не можем. 

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Сразу предупреждаем, что мы собираем антикризисный системный блок, который позволяет за скромные деньги получить доступ ко всем играм и любому программному обеспечению. Тратиться на модные интерфейсы нет никакого смысла, поэтому остановимся на материнской плате Gigabyte B450M-K. Она основана на чипсете В450, но вполне подойдёт для решения самых сложны задач. Установить сюда скоростной твердотельный накопитель точно не получится, но разумная экономия не предполагает наличия в антикризисной сборке SSD с поддержкой PCIe 4.0. Во всём остальном материнская плата производства Gigabyte нам полностью подходит, обладая низкой ценой, а это её самое главное достоинство. 

Постоянные читатели нашего сайта будет возмущены выбором оперативной памяти, но в антикризисной сборке иначе не бывает. Любые брендовые продукты стоят на 3 тысячи рублей дороже, а значит не подходят для разумного выбора. Patriot точно также хорошо справляется со своими задачами, но крайне посредственно показывает себя в разгоне и настройке таймингов. Где вы видели, чтобы находящийся в кризисе геймер что-то разгонял? Полный бред, ведь самое главное – это обеспечить доступ к играм, а не баловать себя вредными излишествами. DDR4 всё ещё актуальна, а наличие 16 Гб позволит не думать о нехватке памяти. Комплект дешёвый и подходит для нашей сборки. 

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Ещё недавно приличный SSD объёмом 2 Тб можно было купить за 12 тысяч рублей, но сегодня в данном сегменте только откровенно мутные китайские продукты. Разменяться не станем, ведь на кону стоит слишком многое. Берём Kingston NV2, который отличается приличными показателями скорости и стоит намного дешевле аналогов Samsung. Свободного пространства достаточно для самых требовательных игр, хотя в последнее время разработчики активно наращивают размер игровых файлов. Похоже, к концу 2025 года игра размером 150 Гб будет считаться нормой, но пока 2 Тб под такое количество вполне достаточно. Учитывайте, что в данном случае никаких компромиссов не будет, ведь Kingston NV2 в играх показывает себя точно также, как и более дорогие твердотельные накопители, скорость которых оказывается в 2-4 раза выше. Это очень хорошо, поскольку слишком много компромиссов и условностей – это плохо для игровой сборки. 

Нам бы хотелось порекомендовать вам видеокарту за 55 тысяч рублей, но мы прекрасно понимаем, что это слишком много для рядового геймера. Берём GeForce RTX 3050, которую многие эксперты считают неактуальной. Согласимся, что в обычном сценарии такая видеокарта уже не способна тянуть актуальные игры в разрешении 1080р даже на высоких настройках графики. К счастью – выход есть, ведь у NVIDIA в наличии технология масштабирования. DLSS позволяет увеличить количество кадров в секунду как минимум на 50%, ну а этого достаточно для получения стабильных 60 fps на максимальных графических настройках. DLSS не идеальна, но для антикризисной сборки подойдёт идеально. Вы получаете доступ ко всем играм, но в некоторых играх будете сталкиваться с искажением текстур, находящихся на заднем плане. Если игра интересная, то такие мелочи становятся незаметны, ну а это повод для разумной экономии. 

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Тратить слишком много денег на блок питания и корпус вообще нелогично. Берём Deepcool PF700, мощность которого равна 700 Вт. Можно было бы купить и менее мощный блок питания, но ничего хорошего в данном сегменте нам найти не удалось. DeepCool PF700 поддерживает стандарт энергоэффективности 80 PLUS, ну а это говорит о качестве данного продукта. Производитель пользуется уважением, что также играет нам на руку. Этого же бренда берём и корпус. DeepCool MATREXX 55 MESH V4 выполнен в типоразмере Midi-Tower, ну а это даёт нам обширные возможности для творчества. При желании можно спрятать кабели питания в специальные отсеки, сделав сборку не только эффективной, но и красивой. Доступно окошко для наблюдения за происходящим внутри системного блока, а сам корпус включает все необходимые интерфейсы для подключения различных устройств ввода\вывода. Собранный нами компьютер будет работать отлично, и стоит немногим меньше 80 тысяч рублей. Месяц назад такая сборка была ба на 10 тысяч рублей дешевле, но сегодня давление со стороны рубля слишком заметно. Если курс национальной валюты восстановится, то цены снова пойдут вниз, хотя в такие прогнозы верится с большим трудом. В последние несколько лет рубль стабильно обесценивался, поэтому можно предположить, что наша антикризисная сборка будет ещё несколько лет справляться с любыми задачами. Будем надеяться, что рано или поздно все кризисы завершатся, позволив рядовым геймерам собрать действительно мощный компьютер. 

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Теги

видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения сборка пк
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