Самым редким минералом считается кьяутуит, крошечный кусочек которого считается уникальным

Может показаться, что эпоха кладоискателей ушла в прошлое, но сегодня энтузиасты вооружаются продвинутыми технологиями и готовы бросить вызов потерянным сокровищам. Кто-то ищет старые монеты в забытых временем посёлках, тогда как другие неделями прочёсывают пляжи, надеясь найти там оставленные туристами драгоценности. Экстремалы бродят по лесам в поисках золотоносных жил, но только единицы могут похвастать чем-то стоящим. При этом многие даже не знают, что истинную ценность имеет не золото, а редкие металлы и минералы, происхождение которых интересует учёных. Например, недавно мы писали о кладоискателе из Австралии, который принёс домой камень весом 17 килограмм. Парень надеялся, что внутри скрыто золото, но на самом деле это был редчайший метеорит, цена которого оказалась на порядок выше золотой глыбы. Что же, необычные вещи иногда происходят, а сегодня мы поговорим о редчайшем минерале, аналогов которому не существует.

По мнению специалистов, в мире драгоценных камней есть один, который можно назвать настоящей легендой. Это кьяутуит, представляющий собой уникальный минерал, существующий в единственном экземпляре. Вес этой крошечной крупинки составляет всего треть грамма (1.61 карата), но её ценность намного выше, чем может показаться. Кьяутуит был обнаружен в 2010 году в Мьянме на рынке драгоценных камней в городе Чаунг-джи. Покупателем стал местный геммолог Кьяу Ту, который принял необработанный камень за шеелит. Это довольно распространённый минерал, который встречается повсеместно. После первичной обработки стало ясно, что речь идёт о чём-то ином. Не найдя в общедоступных справочниках аналогов своей находке, Кьяу Ту решил обратиться в лабораторию Геммологического института Америки (GIA) в Бангкоке. Исследования показали, что минерал имеет уникальный химический состав: Bi³⁺Sb⁵⁺O₄. Это соединение антимоната висмута ранее встречалось только в синтетической форме, но никогда в природе.

Кьяутуит обладает насыщенным оранжевым цветом с красноватым оттенком и белой полосой, характерной для порошка, остающегося при трении минерала о грубую поверхность. Его структура хранит секреты сложного природного происхождения. Так, включения в виде полых трубок, называемые ступенчатыми прожилками, указывают на воздействие сдвигового напряжения. Учёные считают, что кьяутуит образовался в пегматите (магматическая порода), часто содержащем крупные кристаллы драгоценных камней. Примеси титана, ниобия, вольфрама и урана в его составе совпадают с химическим составом пегматитов, распространённых в регионе Мьянмы. Эксперименты показывают, что кристаллы антимонита висмута формируются при высоких температурах, которые характерны для магматических процессов. Но столь редкая структура минерала говорит о том, что для его образования могли потребоваться уникальные условия, которые пока остаются загадкой.

Специалисты пишут, что найденный кьяутуит бесценен. Его стоимость невозможно определить, ведь он существует в единственном экземпляре. Для сравнения, пейнит, второй по редкости драгоценный камень в мире, оценивается в 50 000–60 000 долларов за карат. Учитывая вес кьяутуита в 1.61 карата, можно сказать с полной уверенностью, что камень стоит на несколько порядков дороже. Сегодня единственный образец кьяутуита находится в Национальном историческом музее округа Лос-Анджелес. Там он занимает особое место среди экспонатов, являясь объектом восхищения как учёных, так и коллекционеров. Эксперты признают, что кьяутуит остаётся уникальной загадкой природы, напоминая, как мало мы ещё знаем о сложностях геологических процессов. Возможно, будущее принесёт новые открытия, но пока этот крошечный камень остаётся самым редким минералом на планете.

Александрит

Интересные факты о редких минералах. Пейнит – это второй по редкости минерал. Долгое время он считался самым уникальным. До 2000 года в мире было известно всего три его экземпляра, а к настоящему моменту найдено ещё несколько небольших камней. За пейнитом идёт настоящая охота, ведь коллекционеры готовы дать за 1 карат больше 50 тысяч долларов. Многое зависит от чистоты породы, но в целом желающих купить намного больше, чем продавцов. Ещё один редкий минерал – это александрит, известный своим эффектом смены цвета. Впервые он был обнаружен в Урале и назван в честь царя Александра II. Минерал тоже относится к числу крайне редких драгоценных камней. Ценность данного камня сильно зависит от качества. Так, за камень низкого качества могут дать до 2500 долларов, тогда как за 1 карат с минимальным количеством вкраплений просят до 6500 долларов. Александрит почти идеального качества стоит до 12 500 долларов за 1 карат, но встречаются уникальные камни, определить цену которых крайне трудно. Здесь многое зависит от интереса потенциальных покупателей и других факторов, но в 2014 году александрит весом немногим больше 21 карата был продан за 1.5 миллиона долларов. Поиски редких минералов продолжаются, ну а эксперты пишут, что необычные породы можно встретить в самых неожиданных местах и даже прямо под ногами. Разобраться в теме нелегко, но тысячи энтузиастов всё ещё надеются найти минерал, который сделает их настоящими миллионерами.