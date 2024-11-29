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Bublik1
Кладоискатель из Австралии случайно нашёл метеорит, цена которого намного выше золотого самородка
Камень весил 17 килограмм и оказался чрезвычайно твёрдым

Золотая лихорадка уже давно ушла в прошлое, но в некоторых районах нашей планеты всё ещё можно найти драгоценный металл. Обычно для этого приходиться копаться в земле, обрабатывая огромное количество породы. Иногда золото встречается в небольших горных ручьях, где мелкие камешки могут стать настоящим подарком для туристов и местных жителей. Часто содержание самого металла там крайне низкое, но это не останавливает тех, кто всё ещё надеяться разбогатеть, отыскав крупный самородок. Похоже, одному из жителей Австралии действительно повезло, хотя золота он так и не нашёл.

История началась в 2015 году, когда парень по имени Дэвид Хоул отправился на поиски сокровищ в региональный парк Мэриборо. Он всю жизнь был заядлым любителем геологоразведки и на этот раз решил испытать удачу неподалёку от Мельбурна. Вооружившись металлоискателем и мечтой о золотом самородке, он обшаривал землю в одном из самых богатых золотом регионов Австралии. Но вместо золота ему удалось найти нечто иное. Сигнал от металлоискателя вывел его к тяжёлому красноватому камню, который выделялся среди жёлтой глины своим необычным видом. Находка тут же разожгла в Хоуле азарт, ведь он был уверен, что внутри этого камня скрывается драгоценный металл. Дома начались настоящие раскопки. Дэвид перепробовал все возможные инструменты: он пилил, сверлил, обрабатывал кислотой и даже бил по камню кувалдой. Но всё было напрасно, ведь находка оказалась настолько прочной, что не поддавалась никакому воздействию. Разочарованный, кладоискатель в итоге принял решение оставить камень в покое и на несколько лет забыл о его существовании. 

В какой-то момент он всё же решил узнать правду о своей находке и отнёс её в Мельбурнский музей. Ну а там специалисты были шокированы, ведь Дэвид принёс не заурядный золотой самородок, а крайне редкий метеорит возрастом 4.6 миллиарда лет. Геолог музея Дермот Генри сразу обратил внимание на характерную поверхность находки. Учёный отметил, что углубления носят крайне необычную форму и свидетельствуют о том, что тело проходило через сопротивление атмосферы Земли. Метеорит решили назвать «Мэриборо», ведь именно в окрестностях этого города он был найден. Камень весил целых 17 килограмм и привлёк внимание местных геологов. Чтобы лучше изучить его, исследователи аккуратно отрезали небольшой кусочек. Внутри они обнаружили богатое содержание железа и мельчайшие капли кристаллизованных металлических минералов. Это был хондр, подтверждающий его принадлежность к классу обыкновенных хондритов H5. Каким образом геологи отрезали кусок от камня, остаётся только догадываться, ведь нашедший метеорит кладоискатель сделать этого не сумел. Что до того, как такой крупный метеорит оказался на нашей планете, существует несколько догадок. 

Учёные предполагают, что метеорит прибыл из пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Миллионы лет назад гравитационные взаимодействия или столкновения астероидов могли выбросить его на траекторию, которая в итоге привела к столкновению с Землёй. Радиоуглеродный анализ показал, что камень находился на поверхности Земли от 100 до 1000 лет. Есть вероятность, что его падение наблюдали местные жители в период с 1889 по 1951 год. Оказывается, в этот промежуток времени в регионе было зафиксировано несколько ярких метеоритных дождей. По мнению учёных, метеориты представляют собой особую ценность, поскольку похожи на настоящие капсулы времени. Камни хранят тайны рождения нашей Солнечной системы и позволяют заглянуть в прошлое, изучить, как формировались планеты и даже из чего зарождалась жизнь.  

Некоторые метеориты содержат органические молекулы, такие как аминокислоты, которые являются строительными блоками жизни. Другие хранят «звёздную пыль», возраст которой превышает возраст нашей Солнечной системы. Метеорит «Мэриборо» стал всего 17-й подобной находкой в штате Виктория. Его редкость и научная ценность гораздо выше, чем у золота, на поиски которого изначально отправился кладоискатель. Представители музея считают камень настоящим открытием. По их словам, тысячи людей находят золотые самородки, но метеориты – это большая редкость. Это второй по величине хондрит, найденный в регионе, после огромного образца весом 55 килограммов, обнаруженного в 2003 году. Неясно, получил ли Дэвид Хоул компенсацию за свои труды. По мнению специалистов, найденный камень может стоить миллионы долларов. Вполне возможно, что на заднем дворе вашего дома скрывается настоящее сокровище, но вы об этом ещё не знаете. По крайней мере шансы найти метеорит существуют, а вот определить, что перед вами не глупый булыжник, а нечто ценное – намного сложнее. 


#интересное #истории
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