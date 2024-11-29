Незадолго до конца 2019 года ко мне обратился знакомый, которому срочно нужен был подарок под ёлочку. На работе ему выдали 13-ю зарплату и премию, а количество полученных денег не только позволяло неплохо отметить Новый год, но и порадовать себя игровым компьютером. Покупка была согласована с женой, которая получила большую часть средств и осталась вполне довольна. Так вот, тогда мы собрали игровой ПК на базе Ryzen 5 3600X, установив видеокарту Radeon RX 590. Системный блок отлично справлялся со своими задачами, но с тех пор прошло 4 года, а значит время делать апгрейд.

Ждать 13-й зарплаты в этом году не приходится, как не будет и премии, поэтому мой знакомый попросил, чтобы новая сборка была не такой дорогой, как в прошлый раз, но относительно современной. На руках было всего 100 тысяч рублей, ну а запрос больше похож на какое-то чудо. Если подумать, что видеокарта у него уже была, ну а я быстро нашёл выход из сложного положения. Каково же убыло удивление моего знакомого, когда мы обошлись меньшей суммой, но пошли немного другим путём. Давайте подробнее остановимся на деталях, изучив огромный потенциал платформы АМ4.

Изначально процессор Ryzen 5 3600X казался вполне бодрым, но несколько новых игр последних лет доказали, что камень уже не справляется со своими задачами. Примерно полгода назад старая видеокарта была заменена на более мощную, но даже это не принесло ожидаемого результата. Фрамрейт в играх не соответствовал тому, что демонстрируют в тестах блогеры, а в итоге работа компьютера стала раздражать из-за регулярных фризов и других неприятных моментов. Что же, вместо того, чтобы тратить деньги на новый системный блок я решил оживить уже работающий. Мой знакомый был сильно удивлён, ведь он даже не представлял себе, что AMD в 2024 выпустила под его материнскую плату мощный процессор.

Старый камень был благополучно снят и заменён на Ryzen 7 5700X3D. Покупать новую систему охлаждения не понадобилось, а всё ограничилось аккуратной заливкой термопасты. Я попросил моего знакомого заранее обновить BIOS на материнской плате, ну а апгрейд занял не больше пяти минут. Я лично компьютер не видел, поскольку консультировал по интернету, но проделать такие несложные процедуры мой знакомый мог и самостоятельно. Если верить заявлениям владельца компьютера, то прибавка фрамрейта в требовательных играх стартует с 50%. Особенно всё стало хорошо в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Мой знакомый ждал игру несколько лет, ну а новинка оказалась чрезвычайно требовательной к процессору. После замены старого камня дела пошли намного лучше, а мой знакомый крайне доволен тем, что на апгрейд он потратил всего 25 тысяч рублей, оставив большую часть денег до лучших времён.

Это самый настоящий хэппи-энд, ну а мы с вами разберём, как здесь и сейчас собрать недорогой компьютер, в котором высокая производительность будет соседствовать с выгодной стоимостью. Вы уже поняли, что нужно взять процессор Ryzen 7 5700X3D. Это перспективный камень, который отлично справляется с играми и имеет низкое потребление энергии. Он подходит как для новой сборки, так и для апгрейда, поскольку поддерживает почти все материнские платы, созданные под сокет АМ4. Например, у моего знакомого установлен аналог Gigabyte B450M-K, который стоит недорого, но остаётся актуальным даже сегодня. Материнская плата имеет все необходимые для игр и рабочих задач интерфейсы, но не поддерживает PCIe 4.0. Таким образом установить твердотельный накопитель PCIe 4.0 не получится, но переживать на эту тему мы не станем.

Я точно знаю, что на компьютере моего знакомого установлены 16 Гб DDR4 производства Kingston. Даже спустя годы эта оперативная память остаётся золотым стандартом для массового потребителя. Современные игры не требуют наличия 32 Гб, ну а самое главное обеспечить высокую скорость накопителя и обзавестись быстрой видеокартой. Ещё несколько лет назад в качестве дополнительного мой знакомый взял Kingston NV2, ну а сегодня использует его в качестве основного. Скорость здесь не рекордная, но играм больше не требуется. Перед нами один из самых оптимальных SSD, которые только можно купить за деньги. Доступно целых 2 Тб, ну а это позволяет записать не только самые новые игры, но и скачать несколько фильмов, а также хранить на компьютере домашние фотографии, видео и другие файлы. В продаже есть более дорогие решения Samsung, но в нашем случае материнская плата ограничивает потенциал скоростных твердотельных накопителей. Как я уже сказал, разработчики игр пока не научились использовать потенциал SSD для ускорения запуска своей продукции, а тесты доказывают, что загрузка уровней и переходы между локациями будут происходить одинаково быстро на любых твердотельных накопителях.

Этим летом мой знакомый заменил старую видеокарту на Radeon RX 7700 XT. В играх, которые не предъявляли высоких требований к процессору, прирост фрамрейта оказался почти двукратным, но S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и ещё несколько требовательных проектов сильно ограничивали потенциал видеокарты. После замены старого Ryzen 5 3600X на Ryzen 7 5700X3D проблема решилась, ну а Radeon RX 7700 XT остаётся одной из самых выгодных в своём классе. Она предлагает 12 Гб памяти и точно не станет бутылочным горлышком перспективной игровой системы. В последнее время курс рубля не радует, но цена выбранной Radeon RX 7700 XT почти не изменилась. Кто знает, как поведёт себя российская валюта перед Новым годом, а значит самое время задуматься об апгрейде или покупке нового системного блока здесь и сейчас.

Сегодня я не стану останавливаться на блоке питания и корпусе, поскольку задача данного материала была немного иной. Помните, что аналогичные возможности предлагает и платформа AMD АМ5. Купленный сегодня или два года назад процессор вы сможете заменить в 2026 и даже в 2027 году, ну а к тому времени камни прибавят до 30% буста. Надеемся, что больше, но в данном случае гадать нет никакого смысла. Сегодня процессоры и материнские платы на базе АМ5 пользуются повышенным спросом, но стоят ощутимо дороже аналогов под АМ4. Именно поэтому владельцам старых системных блоков на старой платформе есть смысл делать апгрейд. Мой знакомый очень удивился, когда у него в кармане осталось больше 70 тысяч рублей, а компьютер стал работать намного быстрее. Особенно его заинтересовал тот факт, что не пришлось переустанавливать операционную систему. По его словам, он планировал выделить ближайшую субботу и воскресенье, сохранив все ценные файлы и настройки. Когда я сказал ему, что делать этого не придётся, то радости владельца Ryzen 7 5700X3D не было предела. Хочу также посоветовать нашим читателям не забывать постоянно улучать свой компьютер. Спустя пару лет добавьте оперативной памяти или замените твердотельный накопитель. Через три года можно заменить видеокарту, ну а это позволит растянуть апгрейд, ведь выделить сразу всю сумму на покупку нового системного блока бывает сложно. Мой знакомый уже имел современный твердотельный накопитель и видеокарту, поэтому смог себе позволить сэкономить на апгрейде приличную сумму денег.