Сегодня стоимость 7500 ВТС в переводе на российскую валюту составляет 73.5 миллиарда рублей

Эксперты полагают, что значительная часть Bitcoin останется заблокированной навсегда. Причина в том, что на ранних этапах стоимость монеты была ничтожной. Например, один из первых энтузиастов по имени Ласло Ханец отдал 10 000 ВТС за право насладиться двумя вкуснейшими пиццами в ресторане быстрого питания Papa Johns. Если перевести это на реальные деньги, то сегодня житель Флориды мог бы владеть состоянием в размере 930 миллионов долларов. Уже не так важно, что по этому поводу думает сам Ласло Ханец, ведь на одном из кошельков хранится до миллиона ВТС. Считается, что ВТС принадлежат Сатоши Накамото, ну а создатель Bitcoin таинственным образом исчез. В переводе на деньги выходит порядка 93 миллиардов долларов, а это значит, что получивший доступ к этому кошельку может за одно мгновение стать одним из самых состоятельных людей на нашей планете.

Временами мы видим, как оживают считавшиеся «мёртвыми» кошельки. Эксперты пишут, что владельцы обращаются в специализированные сервисы. Например, на начальном этапе становления криптовалюты вы получили 100 ВТС. Такое в те времена происходило довольно часто, ведь Bitcoin раздавали за выполнение различных заданий, включая рекламу в социальных сетях и многое другое. Поскольку курс в те годы был близок к нулевому, то вы попросту могли забыть о существовании бесполезной виртуальной валюты. Вот только чем дороже становилось цифровое золото, тем больше вам хотелось вспомнить пароль. Если вы не использовали случайные комбинации цифр и букв, а полагались на знаковые для вас даты, то пароль можно восстановить. Например, вы зашифровали имя первой собаки, год рождения вашего ребёнка и количество голов, которые забила ваша любимая команда. Современные алгоритмы позволяют подбирать пароли, а результат зависит только от вашего везения и памяти, ведь сложные пароли, состоящие из неизвестного количества символов, взломать практически невозможно.

Эксперты полагают, что рядом с нами ходят первые инвесторы в Bitcoin, но обычно такие люди предпочитают помалкивать. Рассказывать всем вокруг о том, что ты из-за своей глупости потерял миллионы долларов решится не каждый, но герой нашего материала не таков. История жителя Ньюпорта Джеймса Хауэллса уже больше десяти лет будоражит умы любителей криптовалют. Парень получил профессию инженера и начал майнить Bitcoin ещё в 2009 году. Криптовалюта не имела стоимости, а никто и не мог подумать, что спустя несколько лет она превратится в финансовый феномен. Майнинг принёс Джеймсу 7500 монет, которые он хранил на жёстком диске. Увы, но резервной копии не было. Летом 2013 года Джеймс проводил уборку дома и случайно выбросил жёсткий диск, перепутав его с ненужным оборудованием. Вскоре британец заметил пропажу, но было уже слишком поздно. Тогда один BTC стоил около $100, а значит уже в тот момент потеря составила $750 тысяч. Время шло, курс первой криптовалюты медленно увеличивался, но в какой-то момент наблюдать за всем этим британец без слёз на глазах больше не мог.

К осени того же года цена первой криптовалюты подскочила до $1200, но диск уже оказался погребён под толстым слоем из 25 тысяч кубических метров мусора на городской свалке Ньюпорта. На протяжении десяти лет Хауэллс предпринимал попытки вернуть утраченные миллионы. Он неоднократно обращался в городской совет Ньюпорта с просьбами организовать раскопки, но чиновники отказывали. Чиновники уверяли, что риски для окружающей седы слишком велики, а затраты в ходе извлечения жёсткого диска могут не покрыть расходы. По словам чиновников, потребуется миллионы фунтов стерлингов, которых у городского бюджета нет. Несмотря на отказ, британец не опускал руки. В 2021 он разработал план поиска. Тогда он предложил властям $75 миллионов, получив полное право на раскопки. Проект предусматривал тщательную сортировку мусора и использование высокотехнологичных решений, включая роботов Boston Dynamics и искусственный интеллект для идентификации жёстких дисков.

В 2022 году он представил новую инициативу стоимостью 11 миллионов долларов, включающую очистку 100 тысяч тонн мусора в течение трёх лет. Увы, но все предложения были отклонены. Несколько раз Джеймса вместе с его соратниками ловили внутри свалки. Похоже, неудачливый инвестор пытался проводить незаконные раскопки. Осенью 2024 года, отчаявшись найти общий язык с местными властями, Хауэллс подал в суд на городской совет Ньюпорта. Он требует компенсации в размере 495 миллионов фунтов стерлингов (622 миллиона долларов), ссылаясь на упущенную возможность получить доступ к своим деньгам. По словам Джеймса, его иск – это не способ наживы, а последний шанс заставить власти согласиться на раскопки. Он утверждает, что готов провести поиски за свой счёт, предложив команду профессионалов и бюджет в 10 миллионов фунтов. Более того, Хауэллс пообещал передать городу 10% от найденных средств, ну а это внушительная сумма. Разбирательство ещё впереди, но многие эксперты полагают, что шансы на успех минимальны. Причина в том, что жёсткий диск давно пришёл в негодность. Даже если бы его удалось откопать, то кислота уничтожила все данные, превратив накопитель в искорёженную груду металла. Очевидно, что рассуждать здраво сам Джеймс не может, ведь потеря выглядит чрезвычайно внушительно. Если перевести 7500 ВТС по курсу на сегодня, то мы получим порядка 700 миллионов долларов или 73.5 миллиарда рублей. Деньги большие, но с каждым годом надежды на доступ к ним тают.